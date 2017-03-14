10:06, 14 Mart 2017 Salı

Türkiye'den Hollanda'ya 'dört yaptırım'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

Bakanlar kurulu toplantısının ardından bir açıklama yapan Kurtulmuş, Hollanda’yla ilgili olarak alınan yaptırım kararlarını açıkladı.

Bakanlar Kurulunda Türkiye kamuoyunu yakından etkileyen Hollanda'daki son gelişmeler karşısında Türkiye'nin takınacağı tavır ve alacağı kararların her alanda ciddi bir şekilde masaya yatırıldığını vurgulayan Kurtulmuş, "Yapılanlar hiçbir ölçüye uymayan, hadsizlik ve terbiyesizlik içeren davranışlardır. Bunların kabul edilmesi, hiçbir ölçü bakımından mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

"AŞIRI SAĞCI, IRKÇI, İSLAM VE GÖÇMEN KARŞITI"

Bakanlara yönelik tavırların insan haklarına, siyasi katılıma, demokrasiye ve Avrupa'da başından itibaren dile getirilen Avrupa'nın ortak değerlerine uygun olmadığının altını çizen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada hem bakanımıza yapılan hadsiz ve terbiyesiz tavır hem de oraya bakanımızla buluşmak üzere gelen sivil vatandaşlarımızın üzerine vahşice ve barbarca atlarla köpeklerle yapılan tavır asla kabul edilemez. Türkiye olarak bu davranışı hiçbir platformda kabul etmediğimizi bir kez daha dile getirmek isteriz. O akşam yaşananlar çerçevesinde oraya gelerek demokratik tepkilerini olgunluk içinde gösteren vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bu olayda bizi rahatsız eden; üzülürüz, gerekli tepkiyi veririz, tedbirleri alırız ama daha çok üzülmesi gerekenlerin de maalesef Avrupa'da yükselen bu faşist, ırkçı, Neonazist etkinin altında kalan Avrupalı siyasetçiler olduğunu da ifade etmek isteriz. Aslında Hollanda'da yaşadıklarımız sadece Hollanda'da değil Avrupa'nın birçok ülkesinde gelişen aşırı sağcı, ırkçı, İslam ve göçmen karşıtı, yabancı düşmanı ve özellikle Türkiye düşmanı bir takım zihin yapısının o gün dışa vurmuş şeklidir. Bunların kabul edilmesi mümkün değildir. Bunun tesadüfi olmadığını açıkça görüyoruz."

"ORADA 460 BİN KİŞİLİK BİR DİASPORAMIZ VAR"

Kızgın ve üzgün olduklarına, yaşananlara anlam veremediklerine dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Hem Türkiye'nin hakkını, onurunu, izzetini koruyacak bir kararlılığa sahibiz hem de vereceğimiz bütün cevapları ve reaksiyonları herhangi bir refleksle değil devlet aklıyla ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışan bir tavır içinde koyuyoruz. Bu gerilim, bu kriz, bu kaos adına ne derseniz deyin, bizim çıkardığımız bir kriz değildir, bunun sorumlusu Türkiye değildir. Türkiye, bu krizin sorumlusu olmamasına rağmen, bundan sonraki süreçte sorumlu ama kararlı bir şekilde hareket edecek ve Türkiye ile Hollanda halkının karşı karşıya kalmaması için önemli gayret sarf edecektir. Türkiye ile Hollanda arasında karşılıklı ilişkiler var. Orada yaşayan 460 bin kişilik bir diasporamız var. Bu insanların her birinin hakkını, hukukunu koruyacağız. Ciddi şekilde Türkiye, Hollanda'ya gerekli cevabı verecek tedbirleri de ortaya koyacaktır."

Hükümet sözcüsü Kurtulmuş, toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı:

“* Şu anda yurt dışında izinli olarak bulunan Hollanda büyükelçisinin bizim söylediğimiz hususlar yerine getirilinceye kadar Türkiye’ye dönüşüne izin verilmemesi kararlaştırılmıştır.

* Hollanda bu yaptıklarını telafi edene kadar üst düzey ilişkilerin ve üst düzey resmi görüşmelerin askıya alınması kararlaştırılmıştır.

* Geçen yıl 27 Aralık 2016 yılında diplomatik uçuşlara verilmiş olan izinler bugün itibari ile iptal edilmiştir. Hollanda bu yaptıklarından vazgeçip yaptıklarını tamir edene kadar Türkiye diplomatik uçuşlara izin vermeyecektir.

* TBMM ile Hollanda Parlamentosu arasındaki dostluk grubunun Türkiye kısmının iptal edilmesi konusunda TBMM’ye tavsiye edilmesi yolunda bir karar alınmıştır.”

"GEREKİRSE MÜLTECİLER KONUSUNU YENİDEN DEĞERLENDİRİRİZ"

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in "mültecilerin durumunun ele alınabileceği"ne yönelik açıklama yaptığı belirtilerek, bununla ilgili Bakanlar Kurulu'nda değerlendirmenin yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine Kurtulmuş, "Mülteciler meselesi özellikle gündeme gelmedi" cevabını verdi.