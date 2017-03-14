10:19, 14 Mart 2017 SalÄ±

Avusturya'ya giden yok ama yasak var





Avusturya BaÅŸbakanÄ±, TÃ¼rk bakanlarÄ±n referandum iÃ§in Avusturya'da seÃ§im kampanyasÄ± yapmak istemeleri durumunda bunu engellemek iÃ§in Ã§aba gÃ¶stereceÄŸini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk bakanlarÄ±n seÃ§im kampanyalarÄ±na yÃ¶nelik bir yasaklama da Avusturya'dan geldi. Avusturya BaÅŸbakanÄ± Christian Kern, TÃ¼rk bakanlarÄ±n referandum iÃ§in Avusturya'da seÃ§im kampanyasÄ± yapmak istemeleri durumunda bunu engellemek iÃ§in Ã§aba gÃ¶stereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Gazetecilerin konuyla ilgili sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan BaÅŸbakan Kern, "Kamu gÃ¼venliÄŸinden dolayÄ± bÃ¶yle bir giriÅŸimi engelemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±m" dedi.

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