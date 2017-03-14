Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:51, 14 Mart 2017 Salı
Uzak Doğu
10:36, 14 Mart 2017 Salı

  • Paylaş
Çin'de bulaşıcı hastalıklardan bin 409 kişi öldü
Çin'de bulaşıcı hastalıklardan bin 409 kişi öldü

Çin'de şubat ayında bulaşıcı hastalıklar nedeniyle bin 409 kişi öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin Ulusal Sağlık ve Aile Planlama Komisyonunun yayımladığı "Şubat Ayı Ülke Geneli Bulaşıcı Hastalık Genel Durumu” raporuna göre, geçen ay 485 bin 649 yeni bulaşıcı hastalık vakası tespit edildi.

Rapora göre, bin 97 AIDS, 142 tüberküloz, 61 kuş gribi hastası hayatını kaybederken, hepatit A-B-C-E, frengi ve kuduz hastalıklarından ise toplam 109 kişi öldü.

Açıklanan hastalık ve ölü sayısı bilgilerinin, Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgeleri ile Tayvan’ı kapsamadığı belirtildi.

 

 



İlgili Konular Çin
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Uzak Doğu Haberleri
Avrupa'da şirketlere 'başörtüsünü yasaklama yetkisi'
Avrupa'da şirketlere 'başörtüsünü yasaklama yetkisi'

Avrupa Adalet Divanı, dini sembol niteliğindeki kıyafetleri giymeye yasak getirilebileceğine ilişkin bir karar verdi.
Moliere yasası göçmen işçileri vuracak
Moliere yasası göçmen işçileri vuracak

Paris ve çevresinde, kamu binalarında çalışan işçilere Fransızca konuşma zorunluluğu getiren yasa kabul edildi
Brexit yasa tasarısı Lordlar Kamarasında onaylandı
Brexit yasa tasarısı Lordlar Kamarasında onaylandı

İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecini başlatacak 50. maddeyi işletme yetkisinin hükümete devredilmesini öngören yasa tasarısı İngiliz Parlamentosunun üst kanadında onaylandı
Mali'de askeri konvoya saldırı
Mali'de askeri konvoya saldırı

Mali'nin kuzeyindeki askeri konvoya silahlı saldırıda 2'si asker 5 kişi öldü
İran'da muhalif lider Kerrubi'nin oğluna quot hapis cezası quot
İran'da muhalif lider Kerrubi'nin oğluna "hapis cezası"

İran'da ev hapsinde tutulan muhalif lider Kerrubi'nin, Cumhurbaşkanı Ruhani'ye yazdığı mektubu internette yayınlamakla suçlanan oğlu Hüseyin'e 6 ay hapis cezası verildi
ABD'den Yeni Zelanda'ya vatandaşlık başvurusu arttı
ABD'den Yeni Zelanda'ya vatandaşlık başvurusu arttı

Trump'ın başkan seçilmesinden sonra Yeni Zelanda'ya vatandaşlık başvurusunda bulunan ABD'lilerin sayısı yüzde 70 yükseldi
Halepli kimyasal silah mağdurlarından 'adalet' çağrısı
Halepli kimyasal silah mağdurlarından 'adalet' çağrısı

Esed rejiminin Halep'te kimyasal silah kullandığına tanıklık eden siviller, sorumluların yargılanmasını istiyor
Çin'de bulaşıcı hastalıklardan bin 409 kişi öldü
Çin'de bulaşıcı hastalıklardan bin 409 kişi öldü

Çin'de şubat ayında bulaşıcı hastalıklar nedeniyle bin 409 kişi öldü
Avusturya'ya giden yok ama yasak var
Avusturya'ya giden yok ama yasak var

Avusturya Başbakanı, Türk bakanların referandum için Avusturya'da seçim kampanyası yapmak istemeleri durumunda bunu engellemek için çaba göstereceğini söyledi
Avrupa Adalet Divanı başörtü kararını verecek
Avrupa Adalet Divanı başörtü kararını verecek

Avrupa Adalet Divanı bugün; Fransa ve Belçika'da başörtüsüyle çalışmalarına izin verilmeyen iki kadına ilişkin kararını açıklayacak.
New York'ta quot evsizlik quot karşıtı protestoculara kelepçe
New York'ta "evsizlik" karşıtı protestoculara kelepçe

New York'ta eyalet Valisi Cuomo'nun Manhattan'daki ofisinin önünde toplanan göstericilerden 10'u gözaltına alındı
Macaristan'da sığınmacılar açlık grevine başladı
Macaristan'da sığınmacılar açlık grevine başladı

Macaristan'da Bekecsaba kentindeki kampta tutulan 94 sığınmacının açlık grevine başladığı bildirildi
BM'den Myanmar'da uluslararası soruşturma çağrısı
BM'den Myanmar'da uluslararası soruşturma çağrısı

BM İnsan Hakları Özel Raportörü Lee, "Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen cinayetler ve insan hakları ihlalleri için uluslararası, hızlı, ayrıntılı, bağımsız ve tarafsız soruşturma başlatılmalı" dedi
Merkel den Hollanda ya destek
Merkel’den Hollanda’ya destek

Almanya Başbakanı Merkel, "Nazizm" benzetmelerine ilişkin Hollanda'ya tam destek verdiğini ve dayanışma içinde olduğunu söyledi
Donald Tusk ifade vermek üzere Polonya'ya çağrıldı
Donald Tusk ifade vermek üzere Polonya'ya çağrıldı

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, eski Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski'nin öldüğü uçak kazasıyla ilgili ifade vermesi için Polonya'ya çağrıldı
Mehmet Akif Ersoy Kosova'da anıldı
Mehmet Akif Ersoy Kosova'da anıldı

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında başkent Priştine'de program düzenlendi

Haberler

'Türkiye, ŞİÖ'nün önemli bir diyalog ortağı'
Türkiye ŞİÖ'nün önemli bir diyalog ortağı'

Çin ile Almanya arasında 'tişört' krizi
Çin ile Almanya arasında 'tişört' krizi

Kırgızistan TIR'larına Çin engeli
Kırgızistan TIR'larına Çin engeli

Çin'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı
Çin'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı

Fransa'dan Rusya ve Çin'in veto kararına sert tepki
Fransa'dan Rusya ve Çin'in veto kararına sert tepki

Esed rejimine yaptırım tasarısına Rusya ve Çin'den veto
Esed rejimine yaptırım tasarısına Rusya ve Çin'den veto

Çin ile İngiltere arasında 'rapor' gerilimi
Çin ile İngiltere arasında 'rapor' gerilimi

Filipinler'den Çin'e "Güney Çin Denizi" uyarısı
Filipinler'den Çin'e quot Güney Çin Denizi quot uyarısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


Türkiye ve Dünya gündemi
e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 