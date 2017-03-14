Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:51, 14 Mart 2017 Salı
Ortadoğu
10:45, 14 Mart 2017 Salı

  • Paylaş
Halepli kimyasal silah mağdurlarından 'adalet' çağrısı
Halepli kimyasal silah mağdurlarından 'adalet' çağrısı

Esed rejiminin Halep'te kimyasal silah kullandığına tanıklık eden siviller, sorumluların yargılanmasını istiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tanıklık eden siviller sorumluların uluslararası arenada yargılanması için çağrıda bulundu.

Suriye’nin kuzeyindeki Halep kentinin doğu mahallelerinde yaşayan siviller, Beşşar Esed rejiminin ve destekçisi yabancı silahlı gruplarının kuşatması ve yoğun saldırıları sonucu geçen aralık ayında evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

HALEPLİ SİVİLLER ESED REJİMİNİN YARGILANMASINI İSTİYOR

Esed rejiminin Halep'in doğusundaki semtleri kuşattığı 4 Eylül-22 Aralık 2016 tarihlerinde kimyasal silah kullandığını belgeleyen İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) hazırladığı raporda (HRW) tanık olarak ifade veren Halepli siviller, AA muhabirine konuştu.

Halep’in doğusundaki Tarik el-Bab mahallesinde 19 Kasım 2016'da rejimin hava saldırılarında kullandığı kimyasal silahlardan etkilenen 34 yaşındaki Halepli Osman el-Hıdr, “İnsan hakları örgütlerinin ve Birleşmiş Milletler'in (BM) bir an önce harekete geçerek Esed rejiminin 6 yıldır işlediği katliamları durdurmasını ve Esed'in yargılanmasını istiyoruz” dedi.

Hıdr, "Bağımsız bir hukuk örgütümüz var. Örgüt olarak Suriye’de suç delillerini toparlıyoruz, her olayın delillerini bir dosyada birleştiriyoruz. İnşallah bu dosyalar Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ulaşır ve suçlular yargılanır." diye konuştu.

"BM, ESED'İN KİMYASAL SİLAH KULLANMASINA GÖZ YUMDU"

Doğu Halep’te 22 Kasım 2016'da, Dahrat Avvad mahallesinde rejimin klor gazlı hava saldırısını belgeleyen Halepli mağdur Mücahid Ebu Cud, kimyasal silah kullanarak savaş suçu işleyenlerin yargılanması gerektiğini kaydetti.

"BM Esed’i yargılamak yerine, kimyasal silah kullanmasına göz yumdu. Esed de bu silahları kullanmaya devam etti.” diyen 24 yaşındaki Ebu Cud, rejim ordusunun sivil yerleşim birimlerinde söz konus silahları yoğun şekilde kullandığını ifade etti.

Ebu Cud, "BM, Suriye’de sarin gazının kullanılmasını kınadı, Esed bu silahtan vazgeçerek klor gazına yöneldi. Klor gazı da BM’nin zehirli gazlar listesinde yer alıyor." uyarısında bulundu.

"ULUSLARARASI TOPLUMUN SESSİZLİĞİ ESED'İ SALDIRMAYA YÖNELTİYOR"

Doğu Halepli 37 yaşındaki gazeteci Firas Bedevi, Halep’in El Katırci mahallesinde rejiminin 28 Kasım 2016’da kimyasal saldırılarına maruz kaldığını anlattı.

Rejimin yargılanması için çok çabaladıklarını, ellerindeki delilleri paylaştıklarını aktaran Bedevi, "İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) şubat ayı başında Esed rejiminin Halep'te klor gazı kullandığını belgeleyen ve Güvenlik Konseyi'ni rejime karşı yaptırımlar uygulamaya çağıran bir rapor hazırladı ama hiç kimse bu durumu dikkate almıyor artık." şeklinde konuştu.

Esed güçlerinin Doğu Halep’e geçen yılın sonlarında düzenlediği saldırıları düzenli bir şekilde belgeleyen Bedevi, “Uluslararası toplumun sessizliği Esed'i halkına yönelik saldırılarını devam etmeye teşvik ediyor." ifadelerine yer verdi.

"SUÇLULAR YARGILANIR DİYE DÜŞÜNÜYORDUK"

Halep’in Firdevs mahallesine varil bombasıyla düzenlen klor gazı saldırısına ailesiyle maruz kalan 33 yaşındaki Halepli eczacı Hazım Ebu Ali, “Biz Halep’te 4 yıl Esed’den bağımsız özgürce yaşadık. Pek çok saldırıya maruz kaldık. Hiçbir bir uluslararası kurum harekete geçmedi, Halep’ten çıkarken bile suçlular belki yargılanır ve evimize geri döneriz diye düşünüyorduk. Ama artık umudumuz kalmadı.” dedi.

Ebu Ali, uluslararası kuruluşların ve insan hakları örgütlerinin, dünya güçlerinin etkisinde olduğunu ve Esed'in yargılanması için çaba göstermediğini dile getirdi. 

Halep kent merkezinin doğusundaki mahalleler 4 Eylül 2016'da rejim ordusu ve İran destekli grupların kuşatmasına girmişti. Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde 15-22 Aralık tarihleri arasında askeri muhalefet ve onbinlerce sivil doğu Halep'ten tahliye edilmişti.



İlgili Konular Halep Suriye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Avrupa'da şirketlere 'başörtüsünü yasaklama yetkisi'
Avrupa'da şirketlere 'başörtüsünü yasaklama yetkisi'

Avrupa Adalet Divanı, dini sembol niteliğindeki kıyafetleri giymeye yasak getirilebileceğine ilişkin bir karar verdi.
Moliere yasası göçmen işçileri vuracak
Moliere yasası göçmen işçileri vuracak

Paris ve çevresinde, kamu binalarında çalışan işçilere Fransızca konuşma zorunluluğu getiren yasa kabul edildi
Brexit yasa tasarısı Lordlar Kamarasında onaylandı
Brexit yasa tasarısı Lordlar Kamarasında onaylandı

İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecini başlatacak 50. maddeyi işletme yetkisinin hükümete devredilmesini öngören yasa tasarısı İngiliz Parlamentosunun üst kanadında onaylandı
Mali'de askeri konvoya saldırı
Mali'de askeri konvoya saldırı

Mali'nin kuzeyindeki askeri konvoya silahlı saldırıda 2'si asker 5 kişi öldü
İran'da muhalif lider Kerrubi'nin oğluna quot hapis cezası quot
İran'da muhalif lider Kerrubi'nin oğluna "hapis cezası"

İran'da ev hapsinde tutulan muhalif lider Kerrubi'nin, Cumhurbaşkanı Ruhani'ye yazdığı mektubu internette yayınlamakla suçlanan oğlu Hüseyin'e 6 ay hapis cezası verildi
ABD'den Yeni Zelanda'ya vatandaşlık başvurusu arttı
ABD'den Yeni Zelanda'ya vatandaşlık başvurusu arttı

Trump'ın başkan seçilmesinden sonra Yeni Zelanda'ya vatandaşlık başvurusunda bulunan ABD'lilerin sayısı yüzde 70 yükseldi
Halepli kimyasal silah mağdurlarından 'adalet' çağrısı
Halepli kimyasal silah mağdurlarından 'adalet' çağrısı

Esed rejiminin Halep'te kimyasal silah kullandığına tanıklık eden siviller, sorumluların yargılanmasını istiyor
Çin'de bulaşıcı hastalıklardan bin 409 kişi öldü
Çin'de bulaşıcı hastalıklardan bin 409 kişi öldü

Çin'de şubat ayında bulaşıcı hastalıklar nedeniyle bin 409 kişi öldü
Avusturya'ya giden yok ama yasak var
Avusturya'ya giden yok ama yasak var

Avusturya Başbakanı, Türk bakanların referandum için Avusturya'da seçim kampanyası yapmak istemeleri durumunda bunu engellemek için çaba göstereceğini söyledi
Avrupa Adalet Divanı başörtü kararını verecek
Avrupa Adalet Divanı başörtü kararını verecek

Avrupa Adalet Divanı bugün; Fransa ve Belçika'da başörtüsüyle çalışmalarına izin verilmeyen iki kadına ilişkin kararını açıklayacak.
New York'ta quot evsizlik quot karşıtı protestoculara kelepçe
New York'ta "evsizlik" karşıtı protestoculara kelepçe

New York'ta eyalet Valisi Cuomo'nun Manhattan'daki ofisinin önünde toplanan göstericilerden 10'u gözaltına alındı
Macaristan'da sığınmacılar açlık grevine başladı
Macaristan'da sığınmacılar açlık grevine başladı

Macaristan'da Bekecsaba kentindeki kampta tutulan 94 sığınmacının açlık grevine başladığı bildirildi
BM'den Myanmar'da uluslararası soruşturma çağrısı
BM'den Myanmar'da uluslararası soruşturma çağrısı

BM İnsan Hakları Özel Raportörü Lee, "Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen cinayetler ve insan hakları ihlalleri için uluslararası, hızlı, ayrıntılı, bağımsız ve tarafsız soruşturma başlatılmalı" dedi
Merkel den Hollanda ya destek
Merkel’den Hollanda’ya destek

Almanya Başbakanı Merkel, "Nazizm" benzetmelerine ilişkin Hollanda'ya tam destek verdiğini ve dayanışma içinde olduğunu söyledi
Donald Tusk ifade vermek üzere Polonya'ya çağrıldı
Donald Tusk ifade vermek üzere Polonya'ya çağrıldı

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, eski Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski'nin öldüğü uçak kazasıyla ilgili ifade vermesi için Polonya'ya çağrıldı
Mehmet Akif Ersoy Kosova'da anıldı
Mehmet Akif Ersoy Kosova'da anıldı

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında başkent Priştine'de program düzenlendi

Haberler

Şam'da iki büyük patlama: 41 ölü
Şam'da iki büyük patlama 41 ölü

Beyaz Saray'dan Rakka açıklaması
Beyaz Saray'dan Rakka açıklaması

ABD, İran'ı Suriye'den çıkarmak istiyor
ABD İran'ı Suriye'den çıkarmak istiyor

ABD'den 'Bab' açıklaması
ABD'den 'Bab' açıklaması

Suriyeli küçük Bana'dan İngiltere Başbakanı May'e mektup
Suriyeli küçük Bana'dan İngiltere Başbakanı May'e mektup

Esed rejimi son 2 günde onlarca sivili öldürdü
Esed rejimi son 2 günde onlarca sivili öldürdü

PYD Münbiç'i terk etmiyor
PYD Münbiç'i terk etmiyor

Suriye konulu Cenevre 4 görüşmelerinin sonuçları | ANALİZ
Suriye konulu Cenevre 4 görüşmelerinin sonuçları ANALİZ






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


Türkiye ve Dünya gündemi
e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 