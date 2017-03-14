10:45, 14 Mart 2017 Salı

Halepli kimyasal silah mağdurlarından 'adalet' çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tanıklık eden siviller sorumluların uluslararası arenada yargılanması için çağrıda bulundu.

Suriye’nin kuzeyindeki Halep kentinin doğu mahallelerinde yaşayan siviller, Beşşar Esed rejiminin ve destekçisi yabancı silahlı gruplarının kuşatması ve yoğun saldırıları sonucu geçen aralık ayında evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

HALEPLİ SİVİLLER ESED REJİMİNİN YARGILANMASINI İSTİYOR

Esed rejiminin Halep'in doğusundaki semtleri kuşattığı 4 Eylül-22 Aralık 2016 tarihlerinde kimyasal silah kullandığını belgeleyen İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) hazırladığı raporda (HRW) tanık olarak ifade veren Halepli siviller, AA muhabirine konuştu.

Halep’in doğusundaki Tarik el-Bab mahallesinde 19 Kasım 2016'da rejimin hava saldırılarında kullandığı kimyasal silahlardan etkilenen 34 yaşındaki Halepli Osman el-Hıdr, “İnsan hakları örgütlerinin ve Birleşmiş Milletler'in (BM) bir an önce harekete geçerek Esed rejiminin 6 yıldır işlediği katliamları durdurmasını ve Esed'in yargılanmasını istiyoruz” dedi.

Hıdr, "Bağımsız bir hukuk örgütümüz var. Örgüt olarak Suriye’de suç delillerini toparlıyoruz, her olayın delillerini bir dosyada birleştiriyoruz. İnşallah bu dosyalar Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ulaşır ve suçlular yargılanır." diye konuştu.

"BM, ESED'İN KİMYASAL SİLAH KULLANMASINA GÖZ YUMDU"

Doğu Halep’te 22 Kasım 2016'da, Dahrat Avvad mahallesinde rejimin klor gazlı hava saldırısını belgeleyen Halepli mağdur Mücahid Ebu Cud, kimyasal silah kullanarak savaş suçu işleyenlerin yargılanması gerektiğini kaydetti.

"BM Esed’i yargılamak yerine, kimyasal silah kullanmasına göz yumdu. Esed de bu silahları kullanmaya devam etti.” diyen 24 yaşındaki Ebu Cud, rejim ordusunun sivil yerleşim birimlerinde söz konus silahları yoğun şekilde kullandığını ifade etti.

Ebu Cud, "BM, Suriye’de sarin gazının kullanılmasını kınadı, Esed bu silahtan vazgeçerek klor gazına yöneldi. Klor gazı da BM’nin zehirli gazlar listesinde yer alıyor." uyarısında bulundu.

"ULUSLARARASI TOPLUMUN SESSİZLİĞİ ESED'İ SALDIRMAYA YÖNELTİYOR"

Doğu Halepli 37 yaşındaki gazeteci Firas Bedevi, Halep’in El Katırci mahallesinde rejiminin 28 Kasım 2016’da kimyasal saldırılarına maruz kaldığını anlattı.

Rejimin yargılanması için çok çabaladıklarını, ellerindeki delilleri paylaştıklarını aktaran Bedevi, "İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) şubat ayı başında Esed rejiminin Halep'te klor gazı kullandığını belgeleyen ve Güvenlik Konseyi'ni rejime karşı yaptırımlar uygulamaya çağıran bir rapor hazırladı ama hiç kimse bu durumu dikkate almıyor artık." şeklinde konuştu.

Esed güçlerinin Doğu Halep’e geçen yılın sonlarında düzenlediği saldırıları düzenli bir şekilde belgeleyen Bedevi, “Uluslararası toplumun sessizliği Esed'i halkına yönelik saldırılarını devam etmeye teşvik ediyor." ifadelerine yer verdi.

"SUÇLULAR YARGILANIR DİYE DÜŞÜNÜYORDUK"

Halep’in Firdevs mahallesine varil bombasıyla düzenlen klor gazı saldırısına ailesiyle maruz kalan 33 yaşındaki Halepli eczacı Hazım Ebu Ali, “Biz Halep’te 4 yıl Esed’den bağımsız özgürce yaşadık. Pek çok saldırıya maruz kaldık. Hiçbir bir uluslararası kurum harekete geçmedi, Halep’ten çıkarken bile suçlular belki yargılanır ve evimize geri döneriz diye düşünüyorduk. Ama artık umudumuz kalmadı.” dedi.

Ebu Ali, uluslararası kuruluşların ve insan hakları örgütlerinin, dünya güçlerinin etkisinde olduğunu ve Esed'in yargılanması için çaba göstermediğini dile getirdi.

Halep kent merkezinin doğusundaki mahalleler 4 Eylül 2016'da rejim ordusu ve İran destekli grupların kuşatmasına girmişti. Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde 15-22 Aralık tarihleri arasında askeri muhalefet ve onbinlerce sivil doğu Halep'ten tahliye edilmişti.