10:52, 14 Mart 2017 SalÄ±

DiyarbakÄ±r'da 274 gÃ¼venlik korucusu yemin etti





DiyarbakÄ±r'Ä±n Ergani ilÃ§esinde gÃ¶reve yeni baÅŸlayan 274 gÃ¼venlik korucusu yemin etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r'Ä±n Ergani ilÃ§esi Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda, gÃ¶reve yeni baÅŸlayan 274 gÃ¼venlik korucusu iÃ§in yemin tÃ¶reni dÃ¼zenlendi. Kaymakam Mesut Ã‡oban, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, vatanÄ± iÃ§in canÄ±nÄ± veren tÃ¼m ÅŸehitlere rahmet dilediÄŸini, gazileri minnetle andÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ã‡oban, "Sizlerden beklentim, bir ayrÄ±calÄ±k olarak verilen silah kullanma yetkisini hak ve hukuka uygun kullanmanÄ±z, gÃ¶revinizi yerine getirirken kanun hÃ¼kÃ¼mlerinden ayrÄ±lmamanÄ±zdÄ±r. Yeni gÃ¶revinizin size, ailenize, milletimize ve devletimize hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum. Bu yolda Allah yar ve yardÄ±mcÄ±nÄ±z olsun." diye konuÅŸtu. GÃ¼venlik korucularÄ±nÄ±n yemin etmesinden sonra tÃ¶ren sona erdi. TÃ¶rene, Ergani Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Suphi AbikoÄŸlu, Ä°lÃ§e Jandarma KomutanÄ± BinbaÅŸÄ± Tolga Ã‡emrek de katÄ±ldÄ±. Â

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