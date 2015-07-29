Kapadokya'da balon kazasÄ±: 49 yaralÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
NevÅŸehir'in GÃ¶reme beldesinden havalanan sÄ±cak hava balonlarÄ±nÄ±n rÃ¼zgar nedeniyle sert iniÅŸ yapmasÄ± sonucu, Ã§oÄŸu yabancÄ± uyruklu 49 turist yaralandÄ±.
YaralÄ±lar kentteki Ã§eÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.
YaralÄ± turistlerden bazÄ±larÄ±nÄ±n olayÄ± hafif sÄ±yrÄ±klarla atlattÄ±ÄŸÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±n vÃ¼cutlarÄ±nda ise kÄ±rÄ±klar olduÄŸu belirtildi
TÃ¼rkiye'nin ilk elektromanyetik drone silahÄ±nÄ± Ã¼reten ve bu baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± ilk ihracatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirerek taÃ§landÄ±ran Harp Arge, yeni yatÄ±rÄ±mla performansÄ±nÄ± daha da artÄ±rmaya hazÄ±rlanÄ±yor.
Hakkari'de 9 bin 174 uÃ§aksavar mermisi ile yaÅŸam ve ilk yardÄ±m malzemesi bulundu
Kapadokya'da balon kazasÄ± meydana geldi. Olayda 49 kiÅŸi yaralandÄ±
DiyarbakÄ±r'Ä±n Ergani ilÃ§esinde gÃ¶reve yeni baÅŸlayan 274 gÃ¼venlik korucusu yemin etti.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Hollanda, yaptÄ±klarÄ±nÄ± bir ÅŸekilde telafi edene kadar Ã¼st dÃ¼zey iliÅŸkilerin ve planlanmÄ±ÅŸ toplantÄ±larÄ±n, Ã¼st dÃ¼zey resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin askÄ±ya alÄ±nmasÄ±, bunlarÄ±n bir mÃ¼ddet tehir edilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
BelÃ§ika TÃ¼rk Federasyonu BaÅŸkanÄ± ZararsÄ±z, "Anvers ÅŸehrinde dÃ¼zenlenecek referandum bilgilendirme programÄ±mÄ±z belediyeler tarafÄ±ndan iptal edildi." dedi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "(Avrupa'daki) Bu hÃ¼kÃ¼metler, kesinlikle eveti destekliyor. Bir Ã¼lkenin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± gider de nasÄ±l uÃ§aÄŸÄ±nÄ± geri gÃ¶nderirsiniz? Bir karÅŸÄ±tlÄ±k yaratmak iÃ§in." dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, AB YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini ve AB Komiseri Hahn'Ä±n, Hollanda ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan geliÅŸmelere dair "basiretsiz aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n" bir deÄŸer taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirildi.
NevÅŸehir'in el sanatlarÄ±yla tanÄ±nan Avanos ilÃ§esinde asÄ±rlardÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§anak ve seramik Ã¼retimine yeni bir tarz katan Noyan Yayla, ebru sanatÄ± ile seramik tabaklara iÅŸlediÄŸi desenlerle Ã¶zgÃ¼n eserlere imza atÄ±yor
Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±'nda gÃ¶sterdikleri kahramanlÄ±kla destanlaÅŸan 57. Alay iÃ§in TekirdaÄŸ'da toplanan 57 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã‡anakkale'ye uÄŸurlandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'in "Nazizm" benzetmelerine iliÅŸkin Hollanda ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸunu aÃ§Ä±klamasÄ±yla ilgili olarak "Almanya'nÄ±n ÅžansÃ¶lyesi de Hollanda'nÄ±n yanÄ±nda yer alÄ±yor. Sana yazÄ±klar olsun. Demek ki sen de aynÄ± kafadasÄ±n..." dedi
Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, Alman hÃ¼kÃ¼metinin, TÃ¼rk politikacÄ±larÄ±n Almanya'da toplantÄ± yapmalarÄ±na genel olarak bir yasak koymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Hollanda'da mevcut liberal sosyal demokrat koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin retorik ve politikalarÄ± ile Wilders arasÄ±nda hiÃ§bir fark yok" dedi
Ulus'ta bir gece kulÃ¼bÃ¼ne silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla mahkemeye sevk edilen Ã–zbizerdik, yeniden tutuklandÄ±
Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki bazÄ± ilÃ§elere 16 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±nda elektrik verilemeyecek
DÄ±ÅŸiÌ‡ÅŸleriÌ‡ BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iÌ‡ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Ä°sviÃ§re'deki Blick gazetesindeki referandum haberine iliÅŸkin, "Haberi gÃ¼Ã§lÃ¼ bir biÃ§imde kÄ±nÄ±yoruz. Ä°thamlarÄ± ve iddialarÄ± kabul etmemiz sÃ¶z konusu deÄŸildir" ifadesini kullandÄ±