Kapadokya'da balon kazasÄ±: 49 yaralÄ±

ErdoÄŸan'dan Hollanda'ya destek Ã§Ä±kan Merkel'e: YazÄ±klar olsun

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'in "Nazizm" benzetmelerine iliÅŸkin Hollanda ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸunu aÃ§Ä±klamasÄ±yla ilgili olarak "Almanya'nÄ±n ÅžansÃ¶lyesi de Hollanda'nÄ±n yanÄ±nda yer alÄ±yor. Sana yazÄ±klar olsun. Demek ki sen de aynÄ± kafadasÄ±n..." dedi