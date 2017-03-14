DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:51, 14 Mart 2017 SalÄ±
Amerika
11:14, 14 Mart 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
ABD'den Yeni Zelanda'ya vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurusu arttÄ±
ABD'den Yeni Zelanda'ya vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurusu arttÄ±

Trump'Ä±n baÅŸkan seÃ§ilmesinden sonra Yeni Zelanda'ya vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurusunda bulunan ABD'lilerin sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 70 yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de Donald Trump'Ä±n baÅŸkan seÃ§ilmesinin ardÄ±ndan Yeni Zelanda'ya vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurusunda bulunan ABD'lilerin sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 70 arttÄ±.

GÃ¶Ã§ kayÄ±tlarÄ±, Trump'Ä±n seÃ§ildiÄŸi 8 KasÄ±m'dan 31 Ocak'a kadar geÃ§en 12 haftada Yeni Zelanda'ya vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurusunda bulunan AmerikalÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n, Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 70 yÃ¼kseldiÄŸini ortaya koydu.

Rakamlar ayrÄ±ca ocak ayÄ±nda, Yeni Zelanda Ã§alÄ±ÅŸma vizesi alan AmerikalÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 18 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.

Trump'Ä±n baÅŸkan seÃ§ilmesinden sonra, ebeveynleri Yeni ZelandalÄ± olan ABD'lilerden vatandaÅŸlÄ±k iÃ§in baÅŸvuranlarÄ±n sayÄ±sÄ± da Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 11 yÃ¼kseldi.

AmerikalÄ±larÄ±n, Yeni Zelanda vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± alabilmesi iÃ§in Ã¶ncelikle Ã¼lkede beÅŸ sene yaÅŸamasÄ± gerekiyor.



Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Amerika Haberleri
Avrupa'da ÅŸirketlere 'baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ yasaklama yetkisi'
Avrupa'da ÅŸirketlere 'baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ yasaklama yetkisi'

Avrupa Adalet DivanÄ±, dini sembol niteliÄŸindeki kÄ±yafetleri giymeye yasak getirilebileceÄŸine iliÅŸkin bir karar verdi.
Moliere yasasÄ± gÃ¶Ã§men iÅŸÃ§ileri vuracak
Moliere yasasÄ± gÃ¶Ã§men iÅŸÃ§ileri vuracak

Paris ve Ã§evresinde, kamu binalarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilere FransÄ±zca konuÅŸma zorunluluÄŸu getiren yasa kabul edildi
Brexit yasa tasarÄ±sÄ± Lordlar KamarasÄ±nda onaylandÄ±
Brexit yasa tasarÄ±sÄ± Lordlar KamarasÄ±nda onaylandÄ±

Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma sÃ¼recini baÅŸlatacak 50. maddeyi iÅŸletme yetkisinin hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ± Ä°ngiliz Parlamentosunun Ã¼st kanadÄ±nda onaylandÄ±
Mali'de askeri konvoya saldÄ±rÄ±
Mali'de askeri konvoya saldÄ±rÄ±

Mali'nin kuzeyindeki askeri konvoya silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 2'si asker 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Ä°ran'da muhalif lider Kerrubi'nin oÄŸluna quot hapis cezasÄ± quot
Ä°ran'da muhalif lider Kerrubi'nin oÄŸluna "hapis cezasÄ±"

Ä°ran'da ev hapsinde tutulan muhalif lider Kerrubi'nin, CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'ye yazdÄ±ÄŸÄ± mektubu internette yayÄ±nlamakla suÃ§lanan oÄŸlu HÃ¼seyin'e 6 ay hapis cezasÄ± verildi
ABD'den Yeni Zelanda'ya vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurusu arttÄ±
ABD'den Yeni Zelanda'ya vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurusu arttÄ±

Trump'Ä±n baÅŸkan seÃ§ilmesinden sonra Yeni Zelanda'ya vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurusunda bulunan ABD'lilerin sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 70 yÃ¼kseldi
Halepli kimyasal silah maÄŸdurlarÄ±ndan 'adalet' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Halepli kimyasal silah maÄŸdurlarÄ±ndan 'adalet' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Esed rejiminin Halep'te kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±na tanÄ±klÄ±k eden siviller, sorumlularÄ±n yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyor
Ã‡in'de bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klardan bin 409 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Ã‡in'de bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klardan bin 409 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Ã‡in'de ÅŸubat ayÄ±nda bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klar nedeniyle bin 409 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Avusturya'ya giden yok ama yasak var
Avusturya'ya giden yok ama yasak var

Avusturya BaÅŸbakanÄ±, TÃ¼rk bakanlarÄ±n referandum iÃ§in Avusturya'da seÃ§im kampanyasÄ± yapmak istemeleri durumunda bunu engellemek iÃ§in Ã§aba gÃ¶stereceÄŸini sÃ¶yledi
Avrupa Adalet DivanÄ± baÅŸÃ¶rtÃ¼ kararÄ±nÄ± verecek
Avrupa Adalet DivanÄ± baÅŸÃ¶rtÃ¼ kararÄ±nÄ± verecek

Avrupa Adalet DivanÄ± bugÃ¼n; Fransa ve BelÃ§ika'da baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼yle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na izin verilmeyen iki kadÄ±na iliÅŸkin kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.
New York'ta quot evsizlik quot karÅŸÄ±tÄ± protestoculara kelepÃ§e
New York'ta "evsizlik" karÅŸÄ±tÄ± protestoculara kelepÃ§e

New York'ta eyalet Valisi Cuomo'nun Manhattan'daki ofisinin Ã¶nÃ¼nde toplanan gÃ¶stericilerden 10'u gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Macaristan'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±
Macaristan'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±

Macaristan'da Bekecsaba kentindeki kampta tutulan 94 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BM'den Myanmar'da uluslararasÄ± soruÅŸturma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
BM'den Myanmar'da uluslararasÄ± soruÅŸturma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

BM Ä°nsan HaklarÄ± Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Lee, "ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± iÅŸlenen cinayetler ve insan haklarÄ± ihlalleri iÃ§in uluslararasÄ±, hÄ±zlÄ±, ayrÄ±ntÄ±lÄ±, baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmalÄ±" dedi
Merkel den Hollanda ya destek
Merkelâ€™den Hollandaâ€™ya destek

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, "Nazizm" benzetmelerine iliÅŸkin Hollanda'ya tam destek verdiÄŸini ve dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸunu sÃ¶yledi
Donald Tusk ifade vermek Ã¼zere Polonya'ya Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Donald Tusk ifade vermek Ã¼zere Polonya'ya Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

Avrupa BirliÄŸi Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, eski Polonya Devlet BaÅŸkanÄ± Lech Kaczynski'nin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ uÃ§ak kazasÄ±yla ilgili ifade vermesi iÃ§in Polonya'ya Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Mehmet Akif Ersoy Kosova'da anÄ±ldÄ±
Mehmet Akif Ersoy Kosova'da anÄ±ldÄ±

Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n KabulÃ¼ ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda baÅŸkent PriÅŸtine'de program dÃ¼zenlendi





TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi
e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 