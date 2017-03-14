11:14, 14 Mart 2017 SalÄ±

ABD'den Yeni Zelanda'ya vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurusu arttÄ±





Trump'Ä±n baÅŸkan seÃ§ilmesinden sonra Yeni Zelanda'ya vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurusunda bulunan ABD'lilerin sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 70 yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD'de Donald Trump'Ä±n baÅŸkan seÃ§ilmesinin ardÄ±ndan Yeni Zelanda'ya vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurusunda bulunan ABD'lilerin sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 70 arttÄ±. GÃ¶Ã§ kayÄ±tlarÄ±, Trump'Ä±n seÃ§ildiÄŸi 8 KasÄ±m'dan 31 Ocak'a kadar geÃ§en 12 haftada Yeni Zelanda'ya vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurusunda bulunan AmerikalÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n, Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 70 yÃ¼kseldiÄŸini ortaya koydu. Rakamlar ayrÄ±ca ocak ayÄ±nda, Yeni Zelanda Ã§alÄ±ÅŸma vizesi alan AmerikalÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 18 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. Trump'Ä±n baÅŸkan seÃ§ilmesinden sonra, ebeveynleri Yeni ZelandalÄ± olan ABD'lilerden vatandaÅŸlÄ±k iÃ§in baÅŸvuranlarÄ±n sayÄ±sÄ± da Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 11 yÃ¼kseldi. AmerikalÄ±larÄ±n, Yeni Zelanda vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± alabilmesi iÃ§in Ã¶ncelikle Ã¼lkede beÅŸ sene yaÅŸamasÄ± gerekiyor.

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