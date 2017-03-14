Ä°ran'da muhalif lider Kerrubi'nin oÄŸluna

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ran'da ev hapsinde tutulan muhalif lider Mehdi Kerrubi'nin, CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'ye yazdÄ±ÄŸÄ± mektubu internette yayÄ±nlamakla suÃ§lanan oÄŸlu HÃ¼seyin Kerrubi, "rejime karÅŸÄ± propaganda" suÃ§undan 6 ay hapse mahkum edildi.
Ä°ran Ä°ÅŸÃ§i Haber AjansÄ±na (ILNA) konuÅŸan HÃ¼seyin Kerrubi'nin avukatÄ± Muhammed Celaliyan, mÃ¼vekkilinin Devrim Mahkemesi'nin kararÄ±yla "rejime karÅŸÄ± propaganda" suÃ§lamasÄ±yla 6 ay hapse mahkum edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Celaliyan, "Mehdi Kerrubi'nin, CumhurbaÅŸkanÄ±'na yazdÄ±ÄŸÄ± mektup yayÄ±nlandÄ±ktan sonra emniyet yetkilileri tarafÄ±ndan Evin Cezaevi'ndeki savcÄ±lÄ±ÄŸa bir rapor sunuldu. Raporda, HÃ¼seyin Kerrubi'nin, mektubu ev hapsindeki babasÄ±ndan alarak, internette yayÄ±nlamakla suÃ§lanÄ±yordu." dedi.
MÃ¼vekkilinin suÃ§lamayÄ± reddettiÄŸini belirten Celaliyan ancak mahkemenin HÃ¼seyin Kerrubi hakkÄ±nda 6 ay hapis cezasÄ± verdiÄŸini ifade etti.
KERRUBÄ°'DEN YARGILANMA TALEBÄ°
Kerrubi, geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'ye hitaben bir mektup yazmÄ±ÅŸtÄ±. Kerrubi, kendisine yakÄ±n internet sitelerinde yayÄ±nlanan mektubunda,"Sizden, ev hapsini sona erdirmenizi istemiyorum. Bunun sizin elinizde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum. Sadece, anayasanÄ±n 168'inci maddesi ve halkÄ±n size vermiÅŸ olduÄŸu yetkiyi kullanarak, aleni mahkemede yargÄ±lanmamÄ± 'rejimden' talep etmenizi istiyorum." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ran Meclisi'nde 4 dÃ¶nem milletvekilliÄŸi yapan Mehdi Kerrubi, 3'Ã¼ncÃ¼ ve 6'ncÄ± dÃ¶nemlerde Ä°ran Meclis baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinde bulundu. Ã‡eÅŸitli devlet kademelerinde gÃ¶rev yapan Kerrubi, reformistlerin talebi Ã¼zerine 2005 ve 2009 yÄ±llarÄ±nda cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine aday oldu. Eski CumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud Ahmedinejad'Ä±n kazandÄ±ÄŸÄ± 2009'daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde "hile" yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle baÅŸlayan sokak gÃ¶sterileri ve Ã§Ä±kan olaylardan sorumlu olduÄŸu iddia edilen Kerrubi, diÄŸer muhalif lider Mir HÃ¼seyin Musevi ve eÅŸi Zehra Rahneverd'le eÅŸ zamanlÄ± olarak Åžubat 2011'den itibaren ev hapsinde tutuluyor.
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Ä°ran'da ev hapsinde tutulan muhalif lider Kerrubi'nin, CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'ye yazdÄ±ÄŸÄ± mektubu internette yayÄ±nlamakla suÃ§lanan oÄŸlu HÃ¼seyin'e 6 ay hapis cezasÄ± verildi
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