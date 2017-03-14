11:20, 14 Mart 2017 SalÄ±

Mali'de askeri konvoya saldÄ±rÄ±





Mali'nin kuzeyindeki askeri konvoya silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 2'si asker 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mali'de silahlÄ± kiÅŸilerin saldÄ±rÄ±sÄ±nda 5 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. AdÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi AA muhabirine, Ã¼lkenin kuzeyindeki Fafa bÃ¶lgesinden Labezanga istikametine giden seyir halindeki askeri konvoyun silahlÄ± kiÅŸilerin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Askerlerin karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden yetkili, olayda 2'si asker 5 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸu ana kadar Ã¼stlenen olmadÄ±. Â

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