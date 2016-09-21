11:42, 14 Mart 2017 SalÄ±

Ã–SYM'den 'KPSS Ã¼cretleri' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–SYMÂ tarafÄ±ndan, 2017 Kamu Personel SeÃ§me SÄ±navÄ± (KPSS) kÄ±lavuzunda kamuoyuna aÃ§Ä±klanan tÃ¼m iyileÅŸtirmelerin korunarak sadece test bazlÄ±Â Ã¼cretlendirme konusunun YÃ¶netim Kurulu tarafÄ±ndan yeniden deÄŸerlendirileceÄŸi, yeni Ã¼cretlerin KPSS Alan Bilgisi sÄ±nav baÅŸvurularÄ±nÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± 27 Mart 2017 tarihinden Ã¶nce adaylara duyurulacaÄŸÄ± bildirildi.

Ã–SYM'nin internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 2017 yÄ±lÄ±na kadar her biri beÅŸer testten oluÅŸan, kaÃ§ teste cevap verdiÄŸine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n adaylara aynÄ± kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±n verilip aynÄ± sÃ¼re tanÄ±narak iki oturum ÅŸeklinde yapÄ±lan KPSS alan bilgisi sÄ±navlarÄ±nÄ±n bu yÃ¶nÃ¼yle her zaman eleÅŸtirildiÄŸi, adaylar ve sÄ±nav gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan sÃ¼rekli ÅŸikayet konusu edildiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.Â

AÃ§Ä±klamada, 2017 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren mevzuat deÄŸiÅŸikliÄŸi ile sÃ¶z konusu eleÅŸtirilerin de gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak, KPSS alan bilgisi sÄ±navlarÄ±nda birÃ§ok iyileÅŸtirme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulanarak, ekonometri testinin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu puan tÃ¼rÃ¼nÃ¼n, kurumlar tarafÄ±ndan kullanÄ±lmamasÄ± nedeniyle sÄ±nav kapsamÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, geri kalan dokuz testin hepsinden belirli pay alan puan tÃ¼rlerinin sadeleÅŸtirilerek en fazla beÅŸ alan testine katÄ±lmayÄ± gerektiren yeni puan tÃ¼rlerinin belirlendiÄŸi bildirildi.Â

ALAN TESTLERÄ°NÄ°N SORU SAYILARI ÃœÃ‡TE BÄ°R ORANINDA ARTIRILDI

Alan testlerinin soru sayÄ±larÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te bir oranÄ±nda artÄ±rÄ±larak her bir alanda kapsam geÃ§erliliÄŸinin geniÅŸletildiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, bu Ã§erÃ§evede sÄ±nav sÃ¼relerinin de kÄ±saltÄ±larak yeniden belirlendiÄŸi ve sÄ±navlarÄ±n aynÄ± hafta sonu cumartesi ve pazar gÃ¼nleri sabah ve Ã¶ÄŸleden sonra olmak Ã¼zere dÃ¶rt oturum olarak dÃ¼zenlendiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â

AdaylarÄ±n, sadece puanÄ±nÄ± kullanacaklarÄ± testlere katÄ±lmalarÄ±na imkan vermek amacÄ±yla sÄ±nav saatlerinin de her bir test iÃ§in farklÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Adaylar ve ilgili kamuoyunca memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlenen tÃ¼m bu iyileÅŸtirmelerin, sÄ±navlarÄ±n cumartesi ve pazar gÃ¼nleri dÃ¶rt oturum olarak yapÄ±lacak olmasÄ± nedeniyle ortaya Ã§Ä±kan maliyet artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sÄ±nav Ã¼cretlerine yansÄ±tÄ±lmasÄ± sonucu meydana gelen tartÄ±ÅŸmalarÄ±n gÃ¶lgesinde kaldÄ±ÄŸÄ±, tek teste giren ile beÅŸ teste giren adaylara sÄ±nav maliyetlerini doÄŸru yansÄ±tmayÄ± amaÃ§layan bu test bazlÄ± Ã¼cretlendirmenin, sanki katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± teste bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n tÃ¼m adaylarÄ±n sÄ±nav maliyetlerini kat kat artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± biÃ§iminde algÄ±landÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r.

DÃ¼n 2017 KPSS kÄ±lavuzunda kamuoyuna aÃ§Ä±klanan tÃ¼m bu iyileÅŸtirmeler korunarak sadece test bazlÄ± Ã¼cretlendirme konusu Ã–SYM YÃ¶netim Kurulu tarafÄ±ndan yeniden deÄŸerlendirilecek, yeni Ã¼cretler KPSS Alan Bilgisi sÄ±nav baÅŸvurularÄ±nÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± 27 Mart 2017 tarihinden Ã¶nce adaylara duyurulacaktÄ±r."