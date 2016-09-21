Ã–SYM'den 'KPSS Ã¼cretleri' aÃ§Ä±klamasÄ±

Ã–SYMÂ tarafÄ±ndan, 2017 Kamu Personel SeÃ§me SÄ±navÄ± (KPSS) kÄ±lavuzunda kamuoyuna aÃ§Ä±klanan tÃ¼m iyileÅŸtirmelerin korunarak sadece test bazlÄ±Â Ã¼cretlendirme konusunun YÃ¶netim Kurulu tarafÄ±ndan yeniden deÄŸerlendirileceÄŸi, yeni Ã¼cretlerin KPSS Alan Bilgisi sÄ±nav baÅŸvurularÄ±nÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± 27 Mart 2017 tarihinden Ã¶nce adaylara duyurulacaÄŸÄ± bildirildi.
Ã–SYM'nin internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 2017 yÄ±lÄ±na kadar her biri beÅŸer testten oluÅŸan, kaÃ§ teste cevap verdiÄŸine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n adaylara aynÄ± kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±n verilip aynÄ± sÃ¼re tanÄ±narak iki oturum ÅŸeklinde yapÄ±lan KPSS alan bilgisi sÄ±navlarÄ±nÄ±n bu yÃ¶nÃ¼yle her zaman eleÅŸtirildiÄŸi, adaylar ve sÄ±nav gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan sÃ¼rekli ÅŸikayet konusu edildiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.Â
AÃ§Ä±klamada, 2017 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren mevzuat deÄŸiÅŸikliÄŸi ile sÃ¶z konusu eleÅŸtirilerin de gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak, KPSS alan bilgisi sÄ±navlarÄ±nda birÃ§ok iyileÅŸtirme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulanarak, ekonometri testinin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu puan tÃ¼rÃ¼nÃ¼n, kurumlar tarafÄ±ndan kullanÄ±lmamasÄ± nedeniyle sÄ±nav kapsamÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, geri kalan dokuz testin hepsinden belirli pay alan puan tÃ¼rlerinin sadeleÅŸtirilerek en fazla beÅŸ alan testine katÄ±lmayÄ± gerektiren yeni puan tÃ¼rlerinin belirlendiÄŸi bildirildi.Â
Alan testlerinin soru sayÄ±larÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te bir oranÄ±nda artÄ±rÄ±larak her bir alanda kapsam geÃ§erliliÄŸinin geniÅŸletildiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, bu Ã§erÃ§evede sÄ±nav sÃ¼relerinin de kÄ±saltÄ±larak yeniden belirlendiÄŸi ve sÄ±navlarÄ±n aynÄ± hafta sonu cumartesi ve pazar gÃ¼nleri sabah ve Ã¶ÄŸleden sonra olmak Ã¼zere dÃ¶rt oturum olarak dÃ¼zenlendiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â
AdaylarÄ±n, sadece puanÄ±nÄ± kullanacaklarÄ± testlere katÄ±lmalarÄ±na imkan vermek amacÄ±yla sÄ±nav saatlerinin de her bir test iÃ§in farklÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"Adaylar ve ilgili kamuoyunca memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlenen tÃ¼m bu iyileÅŸtirmelerin, sÄ±navlarÄ±n cumartesi ve pazar gÃ¼nleri dÃ¶rt oturum olarak yapÄ±lacak olmasÄ± nedeniyle ortaya Ã§Ä±kan maliyet artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sÄ±nav Ã¼cretlerine yansÄ±tÄ±lmasÄ± sonucu meydana gelen tartÄ±ÅŸmalarÄ±n gÃ¶lgesinde kaldÄ±ÄŸÄ±, tek teste giren ile beÅŸ teste giren adaylara sÄ±nav maliyetlerini doÄŸru yansÄ±tmayÄ± amaÃ§layan bu test bazlÄ± Ã¼cretlendirmenin, sanki katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± teste bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n tÃ¼m adaylarÄ±n sÄ±nav maliyetlerini kat kat artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± biÃ§iminde algÄ±landÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r.
DÃ¼n 2017 KPSS kÄ±lavuzunda kamuoyuna aÃ§Ä±klanan tÃ¼m bu iyileÅŸtirmeler korunarak sadece test bazlÄ± Ã¼cretlendirme konusu Ã–SYM YÃ¶netim Kurulu tarafÄ±ndan yeniden deÄŸerlendirilecek, yeni Ã¼cretler KPSS Alan Bilgisi sÄ±nav baÅŸvurularÄ±nÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± 27 Mart 2017 tarihinden Ã¶nce adaylara duyurulacaktÄ±r."
Ã–SYM'den, 2017 KPSS kÄ±lavuzunda kamuoyuna aÃ§Ä±klanan test bazlÄ± Ã¼cretlendirme konusunun yeniden deÄŸerlendirilerek 27 Mart 2017 tarihinden Ã¶nce adaylara duyurulacaÄŸÄ± bildirildi
Ãœniversiteye giriÅŸte birinci aÅŸama olan YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±, yarÄ±n yapÄ±lacak. SÄ±nava, 2 milyon 265 bin 902 aday baÅŸvurdu
TESK Genel BaÅŸkanÄ± PalandÃ¶ken, YGS gÃ¼nÃ¼ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden 10.00-12.40 saatlerinde klakson Ã§almamalarÄ±nÄ±, referandum Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapacaklardan mÃ¼zik aÃ§mamalarÄ±nÄ± istedi
Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Demir, 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak YGS'ye 2 milyon 265 bin 902 adayÄ±n baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, sÄ±navda 350 bin dolayÄ±nda kiÅŸinin gÃ¶rev yapacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
ÃœstÃ¼n zekalÄ± ve yetenekli Ã§ocuklarÄ±n yeteneklerini keÅŸfetmek amacÄ±yla kurulan KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Ã‡ocuk Ãœniversitesi'nde, 4, 5, 6. ve 7. sÄ±nÄ±fta okuyan 200 Ã§ocuk eÄŸitim alÄ±yor
YGS'ye baÅŸvuran adaylar, yeni kimlik kartÄ± teslim edilinceye kadar verilecek belgenin 15 gÃ¼n geÃ§erlilik sÃ¼resinin kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesinden dolayÄ± "geÃ§ici kimlik kartÄ±" veya "kimlik kartÄ± talep belgesi" ile de sÄ±nava girebilecek
Suriyeli Ã‡ocuklarÄ±n TÃ¼rk EÄŸitim Sistemine EntegrasyonlarÄ±nÄ±n Desteklenmesi Projesi kapsamÄ±nda, 2 bin 78 geÃ§ici sÃ¼reli Ã¶ÄŸretici ve rehberlik danÄ±ÅŸmanÄ± alÄ±nacak
YÃ–K'Ã¼n koordinasyonunda ilk kez 5 Mart'ta yapÄ±lacak YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ±'nÄ±n giriÅŸ belgeleri internet Ã¼zerinden eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±
AÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. GÃ¼ndoÄŸan, "Ä°ngilizce iÅŸletme ve uluslararasÄ± iliÅŸkiler ile ArapÃ§a ilahiyat programÄ± eÄŸitimini yapacaÄŸÄ±z. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yaz aylarÄ±nda ders materyallerini hazÄ±rlayacaÄŸÄ±z." dedi.
Yeni mÃ¼fredat taslaÄŸÄ± TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerinden yaklaÅŸÄ±k 200 Ã¶ÄŸretmen ve farklÄ± Ã¼niversitelerden 50 akademisyenin de katÄ±lÄ±mÄ±yla oluÅŸturulan 51 komisyon tarafÄ±ndan deÄŸerlendirmeye alÄ±ndÄ±
YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§, KHK ile ihraÃ§ yaÅŸanan Ã¼niversitelerin Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi kullanma izin taleplerini hiÃ§ bekletmeden hatta Ã¼niversitedeki sÃ¼reÃ§lerden Ã§ok daha kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde sonuÃ§landÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi
Ã–SYM, 16 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ± duyurulan TUS ve STS TÄ±p sÄ±navlarÄ±nÄ±n, referandum nedeniyle 22 Nisan'da uygulanmasÄ±na karar verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
YÃ–K Ãœyesi Prof. Dr. ÅžiÅŸman, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye'de kalÄ±cÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek meslek yÃ¼ksekokullarÄ±nda atÄ±l kalan kontenjanlarÄ±n Suriyeliler iÃ§in deÄŸerlendirilmesi konusunda Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi
Ã–ÄŸrenci etÃ¼t merkezlerine iliÅŸkin dÃ¼zenlemelerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± 687 SayÄ±lÄ± KHK ile Ã¶ÄŸrenci etÃ¼t eÄŸitim merkezleri arasÄ±nda standartlara uyan 2 bin 6 merkez, Ã¶zel okula, Ã§eÅŸitli kurslara, Ã¶zel eÄŸitim okuluna, motorlu taÅŸÄ±t sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri kursuna, Ã¶zel eÄŸitim ve rehabilitasyon merkezine, Ã¶zel eÄŸitim kurumuna veya Ã¶zel eÄŸitim kursuna dÃ¶nÃ¼ÅŸebilecek
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± YabancÄ± Dil SÄ±navÄ± baÅŸvurularÄ± yarÄ±n sona eriyor
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, "BaÅŸbakanÄ±mÄ±z, Maliye BakanÄ±mÄ±z ve Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ±mÄ±zÄ±n talimatÄ±yla, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta duyuracaÄŸÄ±z, 20 bin Ã¶ÄŸretmenin alÄ±mÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z" dedi