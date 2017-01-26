11:55, 14 Mart 2017 SalÄ±

Brexit yasa tasarÄ±sÄ± Lordlar KamarasÄ±nda onaylandÄ±





Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma sÃ¼recini baÅŸlatacak 50. maddeyi iÅŸletme yetkisinin hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ± Ä°ngiliz Parlamentosunun Ã¼st kanadÄ±nda onaylandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiltere'ninÂ Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) ayrÄ±lma (Brexit) sÃ¼recini baÅŸlatacak 50. maddeyi iÅŸletme yetkisininÂ hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶renÂ yasa tasarÄ±sÄ±Â Ä°ngiliz Parlamentosunun Ã¼st kanadÄ±Â Lordlar KamarasÄ±ndan geÃ§ti. "Brexit Yasa TasarÄ±sÄ±"na iliÅŸkin Ä°ngiliz Parlamentosunun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan tasarÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼nÃ¼ Lordlar KamarasÄ±nÄ±n gÃ¼ndemine getirilerek genel kurulda oylamaya sunuldu. DeÄŸiÅŸikliÄŸe uÄŸramadan 118'e karÅŸÄ± 274 oyla kabul edilen tasarÄ±, son onay ve yÃ¼rÃ¼rlÃ¼k iÃ§in kraliyete sevk edildi. TasarÄ±nÄ±n bugÃ¼n Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth tarafÄ±ndan imzalanÄ±p kraliyetin onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yasalaÅŸmasÄ± bekleniyor. Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti, tasarÄ±nÄ±n yasalaÅŸmasÄ±nÄ± takiben bu ay sonuna doÄŸru Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesini yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koymayÄ± hedefliyor. SÃ¶z konusu maddenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndan resmi olarak baÅŸlayacak mÃ¼zakere sÃ¼reciyle Ä°ngiltere iki yÄ±l iÃ§inde AB'den ayrÄ±lacak. Ä°ngiltere, Ä°skoÃ§ya, Galler ve Kuzey Ä°rlanda'dan oluÅŸan BirleÅŸik KrallÄ±k'ta geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan AB referandumunda halkÄ±n yÃ¼zde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

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