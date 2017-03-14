12:12, 14 Mart 2017 SalÄ±

9 bin uÃ§aksavar mermisi ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hakkari'nin Eski DoÄŸanlÄ± kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda bir sÄ±ÄŸÄ±nakta 9 bin 174 uÃ§aksavar mermisi ile yaÅŸam ve ilk yardÄ±m malzemesi ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlilerince PKK/KCK Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Bu kapsamda merkeze baÄŸlÄ± Eski DoÄŸanlÄ± kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait sÄ±ÄŸÄ±nak olduÄŸu ve bu sÄ±ÄŸÄ±nakta malzeme saklandÄ±ÄŸÄ±na dair bilgi edinilmesi Ã¼zerine bÃ¶lgede arama tarama faaliyeti gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Aramada, kayalÄ±klarÄ±n altÄ±na gizlenmiÅŸ 9 bin 174 adet 12,7 mm Ã§apÄ±nda uÃ§aksavar mermisi ve Ã§ok sayÄ±da yaÅŸam malzemesi ile ilk yardÄ±m malzemesi ele geÃ§irilmiÅŸtir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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