GÃ¶Ã§men iÅŸÃ§ileri vuracak 'Moliere yasasÄ±' geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'in kamu inÅŸaat ÅŸantiyelerinde Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilere FransÄ±zca konuÅŸma zorunluluÄŸu getiren yeni yasa onaylandÄ±.
Ile de France bÃ¶lgesi geÃ§en perÅŸembe gÃ¼nÃ¼, daha kÃ¼Ã§Ã¼k yerel FransÄ±z ÅŸirketlerine yerel kamu sÃ¶zleÅŸmeleri yapmak iÃ§in "KÃ¼Ã§Ã¼k Ä°ÅŸletme YasasÄ±" nÄ± onayladÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k Ä°ÅŸletme YasasÄ± kapsamÄ±nda kamu tarafÄ±ndan finanse edilen inÅŸaat projelerinde Ã§alÄ±ÅŸan firmalara FransÄ±zca dilini kullanma yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ getiren sÃ¶zde Moliere maddesi de onaylanmÄ±ÅŸ oldu.
Fransa Ulusal Meclisinin CumhuriyetÃ§i Ã¼yesi Jerome Chartier, "Bu madde, ekipleriyle gelen yabancÄ± ÅŸirketleri hedef alÄ±yor, bunlardan hiÃ§biri FransÄ±zca konuÅŸmuyor; bu ÅŸirketlerin iyileÅŸtirilmesi gerekiyor" dedi.
FransÄ±z hÃ¼kÃ¼meti uzun zamandÄ±r, ÅŸirketlerin geÃ§ici olarak, Ã§oÄŸunlukla doÄŸu Avrupa'dan gelen ve yerli iÅŸÃ§ilere gÃ¶re daha ucuz iÅŸgÃ¼cÃ¼ saÄŸlanan yabancÄ± iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na izin veren AB kurallarÄ±nÄ± eleÅŸtiriyor.
17. yÃ¼zyÄ±l FransÄ±z oyun yazarÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Moliere maddesine karÅŸÄ± Ã§Ä±kan muhalifler, Fransa'da yaÅŸayan ve iÅŸyeriyle uyumlu Ã§alÄ±ÅŸmak adÄ±na FransÄ±zca Ã¶ÄŸrenme ÅŸartÄ± getirilen maddenin yeni gelen yabancÄ±lar iÃ§in dezavantajlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.
Fransa'nÄ±n diÄŸer bÃ¶lgelerinde de Normandiya, Hauts-de-France ve Auvergne-Rhone-Alpes, ÅŸirketlerin kamu inÅŸaat alanlarÄ±nda FransÄ±zca dilini kullanmalarÄ±nÄ± gerektiren kurallar getirildi.
Etiyopya'nÄ±n baÅŸkenti Koshe bÃ¶lgesinde 11 Mart gecesi meydana gelen toprak ve Ã§Ã¶p yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ±n kaymasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden 72 kiÅŸinin ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼met 3 gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan etti
KÄ±rgÄ±zistan'da devlete yÃ¼k olan 114 kuruluÅŸ yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmak Ã¼zere tasfiye edilecek
BM SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Vellucci, Bakan Kaya'nÄ±n TÃ¼rkiye'nin Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸuna girmesine izin verilmemesi ve sonrasÄ±nda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi hakkÄ±nda BM'den herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti
Tayvan savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, eski lider Ma Ying-jeou hakkÄ±nda telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini izinsiz dinlediÄŸi ve gizli bilgileri sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±yla iddianame hazÄ±rladÄ±
AB'nin Avrupa'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± ile ilgili hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda, birlik iÃ§inde gÃ¼venlik zafiyeti bulunduÄŸu, bunun da terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Nijimbere, "Ocak ayÄ±ndan bu yana 800'e yakÄ±n kiÅŸi sÄ±tma yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 2 milyon kiÅŸi de sÄ±tmaya yakalandÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Kuzey Kore, Kim Jong-nam'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinden ABD ve GÃ¼ney Kore'yi sorumlu tuttu
Paris ve Ã§evresinde, kamu binalarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilere FransÄ±zca konuÅŸma zorunluluÄŸu getiren yasa kabul edildi
Myanmar'da ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara (Rohingyalar) karÅŸÄ± iÅŸlenen cinayetler ve insan haklarÄ± ihlallerini sÃ¼rekli dÃ¼nya gÃ¼ndemine getirmesiyle tanÄ±nan BM Ä°nsan HaklarÄ± Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Yanghee Lee Ã¶lÃ¼m tehditleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Avrupa Adalet DivanÄ±, dini sembol niteliÄŸindeki kÄ±yafetleri giymeye yasak getirilebileceÄŸine iliÅŸkin bir karar verdi.
Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma sÃ¼recini baÅŸlatacak 50. maddeyi iÅŸletme yetkisinin hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ± Ä°ngiliz Parlamentosunun Ã¼st kanadÄ±nda onaylandÄ±
Mali'nin kuzeyindeki askeri konvoya silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 2'si asker 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Ä°ran'da ev hapsinde tutulan muhalif lider Kerrubi'nin, CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'ye yazdÄ±ÄŸÄ± mektubu internette yayÄ±nlamakla suÃ§lanan oÄŸlu HÃ¼seyin'e 6 ay hapis cezasÄ± verildi
Trump'Ä±n baÅŸkan seÃ§ilmesinden sonra Yeni Zelanda'ya vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurusunda bulunan ABD'lilerin sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 70 yÃ¼kseldi
Esed rejiminin Halep'te kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±na tanÄ±klÄ±k eden siviller, sorumlularÄ±n yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyor
Ã‡in'de ÅŸubat ayÄ±nda bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klar nedeniyle bin 409 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼