Moliere yasasÄ± gÃ¶Ã§men iÅŸÃ§ileri vuracak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'in kamu inÅŸaat ÅŸantiyelerinde Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilere FransÄ±zca konuÅŸma zorunluluÄŸu getiren yeni yasa onaylandÄ±.
Ile de France bÃ¶lgesi geÃ§en perÅŸembe gÃ¼nÃ¼, daha kÃ¼Ã§Ã¼k yerel FransÄ±z ÅŸirketlerine yerel kamu sÃ¶zleÅŸmeleri yapmak iÃ§in "KÃ¼Ã§Ã¼k Ä°ÅŸletme YasasÄ±" nÄ± onayladÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k Ä°ÅŸletme YasasÄ± kapsamÄ±nda kamu tarafÄ±ndan finanse edilen inÅŸaat projelerinde Ã§alÄ±ÅŸan firmalara FransÄ±zca dilini kullanma yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ getiren sÃ¶zde Moliere maddesi de onaylanmÄ±ÅŸ oldu.
Fransa Ulusal Meclisinin CumhuriyetÃ§i Ã¼yesi Jerome Chartier, "Bu madde, ekipleriyle gelen yabancÄ± ÅŸirketleri hedef alÄ±yor, bunlardan hiÃ§biri FransÄ±zca konuÅŸmuyor; bu ÅŸirketlerin iyileÅŸtirilmesi gerekiyor" dedi.
FransÄ±z hÃ¼kÃ¼meti uzun zamandÄ±r, ÅŸirketlerin geÃ§ici olarak, Ã§oÄŸunlukla doÄŸu Avrupa'dan gelen ve yerli iÅŸÃ§ilere gÃ¶re daha ucuz iÅŸgÃ¼cÃ¼ saÄŸlanan yabancÄ± iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na izin veren AB kurallarÄ±nÄ± eleÅŸtiriyor.
17. yÃ¼zyÄ±l FransÄ±z oyun yazarÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Moliere maddesine karÅŸÄ± Ã§Ä±kan muhalifler, Fransa'da yaÅŸayan ve iÅŸyeriyle uyumlu Ã§alÄ±ÅŸmak adÄ±na FransÄ±zca Ã¶ÄŸrenme ÅŸartÄ± getirilen maddenin yeni gelen yabancÄ±lar iÃ§in dezavantajlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.
Fransa'nÄ±n diÄŸer bÃ¶lgelerinde de Normandiya, Hauts-de-France ve Auvergne-Rhone-Alpes, ÅŸirketlerin kamu inÅŸaat alanlarÄ±nda FransÄ±zca dilini kullanmalarÄ±nÄ± gerektiren kurallar getirildi.
Avrupa Adalet DivanÄ±, dini sembol niteliÄŸindeki kÄ±yafetleri giymeye yasak getirilebileceÄŸine iliÅŸkin bir karar verdi.
Paris ve Ã§evresinde, kamu binalarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilere FransÄ±zca konuÅŸma zorunluluÄŸu getiren yasa kabul edildi
Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma sÃ¼recini baÅŸlatacak 50. maddeyi iÅŸletme yetkisinin hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ± Ä°ngiliz Parlamentosunun Ã¼st kanadÄ±nda onaylandÄ±
Mali'nin kuzeyindeki askeri konvoya silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 2'si asker 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Ä°ran'da ev hapsinde tutulan muhalif lider Kerrubi'nin, CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'ye yazdÄ±ÄŸÄ± mektubu internette yayÄ±nlamakla suÃ§lanan oÄŸlu HÃ¼seyin'e 6 ay hapis cezasÄ± verildi
Trump'Ä±n baÅŸkan seÃ§ilmesinden sonra Yeni Zelanda'ya vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurusunda bulunan ABD'lilerin sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 70 yÃ¼kseldi
Esed rejiminin Halep'te kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±na tanÄ±klÄ±k eden siviller, sorumlularÄ±n yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyor
Ã‡in'de ÅŸubat ayÄ±nda bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klar nedeniyle bin 409 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Avusturya BaÅŸbakanÄ±, TÃ¼rk bakanlarÄ±n referandum iÃ§in Avusturya'da seÃ§im kampanyasÄ± yapmak istemeleri durumunda bunu engellemek iÃ§in Ã§aba gÃ¶stereceÄŸini sÃ¶yledi
Avrupa Adalet DivanÄ± bugÃ¼n; Fransa ve BelÃ§ika'da baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼yle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na izin verilmeyen iki kadÄ±na iliÅŸkin kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.
New York'ta eyalet Valisi Cuomo'nun Manhattan'daki ofisinin Ã¶nÃ¼nde toplanan gÃ¶stericilerden 10'u gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Macaristan'da Bekecsaba kentindeki kampta tutulan 94 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BM Ä°nsan HaklarÄ± Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Lee, "ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± iÅŸlenen cinayetler ve insan haklarÄ± ihlalleri iÃ§in uluslararasÄ±, hÄ±zlÄ±, ayrÄ±ntÄ±lÄ±, baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmalÄ±" dedi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, "Nazizm" benzetmelerine iliÅŸkin Hollanda'ya tam destek verdiÄŸini ve dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸunu sÃ¶yledi
Avrupa BirliÄŸi Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, eski Polonya Devlet BaÅŸkanÄ± Lech Kaczynski'nin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ uÃ§ak kazasÄ±yla ilgili ifade vermesi iÃ§in Polonya'ya Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n KabulÃ¼ ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda baÅŸkent PriÅŸtine'de program dÃ¼zenlendi