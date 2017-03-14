12:22, 14 Mart 2017 SalÄ±

Moliere yasasÄ± gÃ¶Ã§men iÅŸÃ§ileri vuracak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'in kamu inÅŸaat ÅŸantiyelerinde Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilere FransÄ±zca konuÅŸma zorunluluÄŸu getiren yeni yasa onaylandÄ±.

Ile de France bÃ¶lgesi geÃ§en perÅŸembe gÃ¼nÃ¼, daha kÃ¼Ã§Ã¼k yerel FransÄ±z ÅŸirketlerine yerel kamu sÃ¶zleÅŸmeleri yapmak iÃ§in "KÃ¼Ã§Ã¼k Ä°ÅŸletme YasasÄ±" nÄ± onayladÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k Ä°ÅŸletme YasasÄ± kapsamÄ±nda kamu tarafÄ±ndan finanse edilen inÅŸaat projelerinde Ã§alÄ±ÅŸan firmalara FransÄ±zca dilini kullanma yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ getiren sÃ¶zde Moliere maddesi de onaylanmÄ±ÅŸ oldu.

"BU MADDE EKÄ°PLERÄ°YLE GELEN YABANCI ÅžÄ°RKETLERÄ° HEDEF ALIYOR"

Fransa Ulusal Meclisinin CumhuriyetÃ§i Ã¼yesi Jerome Chartier, "Bu madde, ekipleriyle gelen yabancÄ± ÅŸirketleri hedef alÄ±yor, bunlardan hiÃ§biri FransÄ±zca konuÅŸmuyor; bu ÅŸirketlerin iyileÅŸtirilmesi gerekiyor" dedi.

FransÄ±z hÃ¼kÃ¼meti uzun zamandÄ±r, ÅŸirketlerin geÃ§ici olarak, Ã§oÄŸunlukla doÄŸu Avrupa'dan gelen ve yerli iÅŸÃ§ilere gÃ¶re daha ucuz iÅŸgÃ¼cÃ¼ saÄŸlanan yabancÄ± iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na izin veren AB kurallarÄ±nÄ± eleÅŸtiriyor.

MUHALÄ°FLER MOLÄ°ERE MADDESÄ°NE KARÅžI Ã‡IKIYOR

17. yÃ¼zyÄ±l FransÄ±z oyun yazarÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Moliere maddesine karÅŸÄ± Ã§Ä±kan muhalifler, Fransa'da yaÅŸayan ve iÅŸyeriyle uyumlu Ã§alÄ±ÅŸmak adÄ±na FransÄ±zca Ã¶ÄŸrenme ÅŸartÄ± getirilen maddenin yeni gelen yabancÄ±lar iÃ§in dezavantajlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.

Fransa'nÄ±n diÄŸer bÃ¶lgelerinde de Normandiya, Hauts-de-France ve Auvergne-Rhone-Alpes, ÅŸirketlerin kamu inÅŸaat alanlarÄ±nda FransÄ±zca dilini kullanmalarÄ±nÄ± gerektiren kurallar getirildi.