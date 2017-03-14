12:40, 14 Mart 2017 SalÄ±

Yerli 'Drone Savar'a 5 Ã¼lke talip

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin ilk elektromanyetik drone silahÄ±nÄ± Ã¼reten ve ihracatÄ±na baÅŸlayan Harp Arge, yeni yatÄ±rÄ±mla performansÄ±nÄ± daha da artÄ±rmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

GeÃ§en yÄ±l kurulan Harp Arge, savunma sanayisinde, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin ihtiyacÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen insansÄ±z sistemler ve bu sistemlerin Ã¶nlemleri, elektronik harp ve robotik alanlarÄ±na yoÄŸunlaÅŸtÄ±. Åžirket, geÃ§en sÃ¼rede sÃ¶z konusu teknolojilerin eriÅŸilebilir hale getirilmesi, yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve kullanÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±.

TÃ¼rkiye'de ilk defa Harp Arge tarafÄ±ndan Ã¼retilen Drone Savar SilahÄ±, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan aktif olarak kullanÄ±lÄ±yor. Drone Savar, saldÄ±rÄ± amacÄ±yla kullanÄ±labilecek dronelara karÅŸÄ± etkin Ã¶nleme yapabilecek Ã¶zellikler taÅŸÄ±yor. Harp Arge'nin Ã¶z kaynaklarÄ±yla geliÅŸtirdiÄŸi Drone Savar, Azerbaycan ordusunun zorlu testlerinin ardÄ±ndan bu Ã¼lkeye ihraÃ§ edildi.

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Harp Arge Genel KoordinatÃ¶rÃ¼ Aytekin GÃ¼Ã§lÃ¼, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Drone Savar'Ä±n ilk kez, Antalya'da gerÃ§ekleÅŸtirilen G20 Zirvesi iÃ§in Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan istenildiÄŸini, daha sonra TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ve Azerbaycan'Ä±n taleplerinin karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

DÃ¼nyada drone pazarÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemez bir hÄ±zla bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§eken GÃ¼Ã§lÃ¼, "Bu pazar aynÄ± zamanda kendisinin 2 katÄ±na kadar drone savar pazarÄ±nÄ± oluÅŸturacaktÄ±r. Åžu anda bile birÃ§ok Ã¼lke yasal dÃ¼zenlemelerle kullanÄ±mÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlamaya Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Her gÃ¼n askeri birliklerimiz yasa dÄ±ÅŸÄ± kullanÄ±mlarla taciz edilmektedir. FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda dahi DEAÅž drone ile bombalÄ± saldÄ±rÄ±da bulunarak 3 askerimizi yaralamÄ±ÅŸtÄ±r. TÃ¼m bu olaylar Drone Savar SilahÄ±'nÄ±n ne kadar Ã¶nemli bir teknoloji olduÄŸunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermektedir." dedi.

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Drone Savar'Ä±n TÃ¼rkiye'de Ã¶zel sektÃ¶r olarak sadece Harp Arge tarafÄ±ndan Ã¼retildiÄŸini dile getiren GÃ¼Ã§lÃ¼, aynÄ± amaÃ§la kullanÄ±lan Ã¼rÃ¼nlerden 3 kat daha ekonomik ve 4 kat daha mobil bir sistem geliÅŸtirdiklerini ifade etti. GÃ¼Ã§lÃ¼, modÃ¼lerlik ve tasarÄ±m bakÄ±mÄ±ndan yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki rakiplerinden gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde ayrÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

GÃ¼Ã§lÃ¼, drone teknolojisinin her geÃ§en gÃ¼n geliÅŸtiÄŸine iÅŸaret ederek, bu geliÅŸmeleri her an takip ederek sistemlerini gÃ¼ncel tutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. SÃ¶z konusu silahÄ± tamamen modÃ¼ler bir yapÄ±da Ã¼rettiklerini vurgulayan GÃ¼Ã§lÃ¼, yakÄ±n gelecekte Ã§Ä±kabilecek birÃ§ok teknolojiye karÅŸÄ± alÄ±nacak Ã¶nlemlerin, silaha anÄ±nda uygulanabileceÄŸini belirtti.

Ã–zel gÃ¼venlik firmalarÄ± da sÄ±rada

Ã–zel gÃ¼venlik firmalarÄ±ndan da ciddi talepler aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden GÃ¼Ã§lÃ¼, Ã¶zellikle kamu gÃ¼venliÄŸine yÃ¶nelik hizmet veren Ã¶zel firmalarla ÅŸu anda sÃ¶zleÅŸme aÅŸamasÄ±nda olduklarÄ±nÄ± belirtti.

Bundan sonra izleyecekleri yola iliÅŸkin de bilgiler veren GÃ¼Ã§lÃ¼, "Harp Arge yakÄ±n zamanda melek yatÄ±rÄ±mcÄ±lara aÃ§Ä±lacak ve Ã¼rÃ¼nlerinin seri Ã¼retimi iÃ§in hatlar kuracak. Åžu anda yapÄ±lanma aÅŸamasÄ±ndayÄ±z. Savunma sanayisinde yer alan bÃ¼yÃ¼k firmalarÄ±n yatÄ±rÄ±mlarÄ±yla daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ve profesyonel bir vizyonla hareket edeceÄŸiz." dedi.