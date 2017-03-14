12:47, 14 Mart 2017 SalÄ±

Avrupa'da ÅŸirketlere 'baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ yasaklama yetkisi'





Avrupa Adalet DivanÄ±, dini sembol niteliÄŸindeki kÄ±yafetleri giymeye yasak getirilebileceÄŸine iliÅŸkin bir karar verdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avrupa Adalet DivanÄ±â€™ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada iÅŸyerlerinin, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n dini sembol niteliÄŸinde kÄ±yafet giymelerine yasak getirebilireceÄŸi belirtildi. KadÄ±nlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takÄ±p takmamasÄ±na dair verdiÄŸi ilk kararda, iÅŸverenlerin gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lebilir dini semboller giyilmesini yasaklayabileceÄŸi kararÄ±nÄ± verdi. Reuters'Ä±n haberine gÃ¶re Avrupa Adalet DivanÄ± (ECJ), Fransa ve BelÃ§ika'da iki kadÄ±nÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼lerini Ã§Ä±karmayÄ± reddetmelerinin ardÄ±ndan iÅŸten atÄ±lmalarÄ± Ã¼zerine aÃ§tÄ±klarÄ± dava sonucu ortak karar verdi. Mahkeme tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Herhangi bir siyasi, felsefi veya dini sembolÃ¼n giyilmesini yasaklayan bir iÃ§ kural, direkt olarak ayrÄ±mcÄ±lÄ±k anlamÄ±na gelmez" denildi.

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