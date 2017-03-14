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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:58, 14 Mart 2017 SalÄ±
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 13:01, 14 Mart 2017 SalÄ±

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Myanmar uyarÄ±sÄ± yapan BM RaportÃ¶rÃ¼ne Ã¶lÃ¼m tehdidi
Myanmar uyarÄ±sÄ± yapan BM RaportÃ¶rÃ¼ne Ã¶lÃ¼m tehdidi

Myanmar'da ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara (Rohingyalar) karÅŸÄ± iÅŸlenen cinayetler ve insan haklarÄ± ihlallerini sÃ¼rekli dÃ¼nya gÃ¼ndemine getirmesiyle tanÄ±nan BM Ä°nsan HaklarÄ± Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Yanghee Lee Ã¶lÃ¼m tehditleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Myanmar'daÂ ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara (Rohingyalar) karÅŸÄ± iÅŸlenen cinayetler ve insan haklarÄ± ihlallerini sÃ¼rekli dÃ¼nya gÃ¼ndemine getirmesiyle tanÄ±nan BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsan HaklarÄ± Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼Â Yanghee Lee, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± zulmÃ¼n hem etnik hem de dini nedenlerden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ± etnik bir azÄ±nlÄ±k olarak kabul etmiyorlar. AyrÄ±ca dini konulardan dolayÄ± da bÃ¶yle davranÄ±yorlar." dedi.

MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§lar ve bunlarÄ±n nedenlerinin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduklarÄ±nÄ± anÄ±msatan Lee, Myanmar'da yaÅŸananlarÄ±n ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Arakan'da MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n boÄŸazÄ±nÄ±n kesilmesi, askerlerin sivillerin Ã¼zerine ayrÄ±m gÃ¶zetmeksizin ateÅŸ aÃ§masÄ±, ateÅŸe verilen evlerde insanlarÄ±n baÄŸlanÄ±p yakÄ±lmasÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±n ateÅŸe atÄ±lmasÄ±, toplu tecavÃ¼z ve cinsel ÅŸiddet gibi "korkunÃ§" olaylarÄ± dÃ¼nya gÃ¼ndemine getiren ve raporlar hazÄ±rlayÄ±p BM'ye sunan Lee, Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin kendisine Ã¶zel koruma temin ettiÄŸini ifade etti.

"Ã–LÃœM TEHDÄ°TLERÄ° BENÄ° Ã‡OK STRESE SOKUYOR"

HÃ¼kÃ¼metten doÄŸrudan tehdit almadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Lee, "Myanmar hÃ¼kÃ¼meti bana Ã¶zel koruma temin ediyor. Buna karÅŸÄ±n korumalarla Ã¼lkedeki belirli yerlere gitmeme izin verilmiyor. BirÃ§ok Ã¶lÃ¼m tehdidi aldÄ±ÄŸÄ±mÄ± sÃ¶yleyebilirim. Bu Ã¶lÃ¼m tehditleri bazen beni Ã§ok strese sokuyor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Arakan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±na karÅŸÄ± ordu ve polis tarafÄ±ndan yapÄ±lanlarÄ±n "insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§" olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rekli dile getiren Lee, iÅŸlenen cinayetler ve insan haklarÄ± ihlalleri iÃ§in "hÄ±zlÄ±, ayrÄ±ntÄ±lÄ±, baÄŸÄ±msÄ±z, tarafsÄ±z ve uluslararasÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular myanmar arakan BM LEE
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