13:12, 14 Mart 2017 SalÄ±

'Merasim Sokak saldÄ±rÄ±sÄ±' davasÄ± Ankara'da baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara Merasim Sokak'ta, 17 Åžubat 2016'da 29 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiÂ bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili,Â PKK'nÄ±n sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinin de arasÄ±nda olduÄŸu 68 sanÄ±ÄŸÄ±n 30'ar kezÂ aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.

Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza MahkemesindekiÂ duruÅŸmaya, tutuklu 16Â sanÄ±ktan 15'i bulunduklarÄ± cezaevlerinden SEGBÄ°S ile baÄŸlandÄ±. DuruÅŸmaya, mÃ¼ÅŸtekiler, avukatlarÄ± ve patlamada yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin aileleri ile yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.

MÃ¼ÅŸtekiler arasÄ±nda yer alan Askeri YargÄ±tay BaÅŸkanÄ± TuÄŸamiral Ahmet Zeki Liman duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±. MÃ¼ÅŸtekiler arasÄ±nda FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nden ihraÃ§ edilen firari TuÄŸgeneral Ali Kalyoncu ile tutuklu bulunan eski TuÄŸamiral Sinan SÃ¼rer de bulunuyor.

DuruÅŸmada, kimlik tespitlerinin ardÄ±ndan sanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ± alÄ±nacak. YargÄ±lamaya, sonraki iki gÃ¼nde de devam edilecek.

KÄ°MLÄ°K TESPÄ°TÄ°NE KÃœRTÃ‡E CEVAP

SanÄ±k Hayrettin Tomak'Ä±n kimlik tespiti sÄ±rasÄ±nda bilgileri sorulduÄŸunda KÃ¼rtÃ§e yanÄ±t vermesi Ã¼zerine, Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Ä°smail AdemoÄŸlu, sanÄ±k Tomak'a, "Daha Ã¶nce kendini TÃ¼rkÃ§e ifade etmiÅŸsin, TÃ¼rkÃ§e bildiÄŸini biliyoruz. Buna raÄŸmen KÃ¼rtÃ§e savunma yapmak istersen, yargÄ±lama giderini karÅŸÄ±larsan, senin savunmanÄ± yaptÄ±rÄ±rÄ±z, KÃ¼rtÃ§e tercÃ¼man atarÄ±z. 'Kendimi daha rahat ifade edebilirim' diyorsan bizim iÃ§in sorun yok." dedi.

Tomak'Ä±n, KÃ¼rtÃ§e konuÅŸmaya devam etmesi Ã¼zerine Mahkeme BaÅŸkanÄ± AdemoÄŸlu, "En azÄ±ndan kimlik tespitini TÃ¼rkÃ§e yapalÄ±m." dedi. SanÄ±k Tomak, kimlik tespitine iliÅŸkin sorulara TÃ¼rkÃ§e yanÄ±t verdi.

SanÄ±klardan Ahmet Karaman da kimlik tespiti sÄ±rasÄ±ndaki sorulara KÃ¼rtÃ§e yanÄ±t verdi. Salondaki KÃ¼rtÃ§e tercÃ¼man aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kimlik tespiti yapÄ±ldÄ±.

29 KÄ°ÅžÄ° Ã–LMÃœÅž, 87 KÄ°ÅžÄ° YARALANMIÅžTI

Devlet Mahallesi Merasim SokaÄŸÄ±'nÄ±n Ä°nÃ¶nÃ¼ BulvarÄ± kesimine yakÄ±n mesafede, askeri ve sivil servis araÃ§larÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta beklerken bomba yÃ¼klÃ¼ otomobilin patlatÄ±lmasÄ± sonucu 29 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 87 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸ, birÃ§ok araÃ§ ve bina zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

SoruÅŸturma sonucunda intihar saldÄ±rganÄ±nÄ±n "Zinar-Raperin" kod adlÄ± Abdulbaki SÃ¶mer olduÄŸu belirlenmiÅŸti.

SaldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin iddianamede, PKK/KCK ile iltisaklÄ± yayÄ±n yapan basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda eylemi TAK adÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼stlendiÄŸi haberleri yer alsa da TAK'Ä±n, PKK/KCK tarafÄ±ndan 2004'te kurulan paravan Ã¶rgÃ¼tlenme olduÄŸu, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n TAK ismini, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n uluslararasÄ± alandaki terÃ¶rist imajÄ±ndan kurtulmak ve Ã¶rgÃ¼t Ã¼zerindeki baskÄ±yÄ± hafifletmek amacÄ±yla kullandÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, TAK tarafÄ±ndan Ã¼stlenilen eylemlerin PKK/KCK Ã¼st yÃ¶netiminin talimatÄ±yla ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK mensuplarÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi kaydedilmiÅŸti.

ÃœST DÃœZEY YÃ–NETÄ°CÄ°LER DE Ä°DDÄ°ANAMEDE

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, soruÅŸturma sonucunda PKK'nÄ±n sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticileri ZÃ¼beyir Aydar, Remzi Kartal, Cemil BayÄ±k, Murat KarayÄ±lan, Fehman HÃ¼seyin ile PYD'nin elebaÅŸÄ± Salih MÃ¼slim'in de arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 68 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame dÃ¼zenlemiÅŸti.

Ä°ddianamede sanÄ±klarÄ±n kasten adam Ã¶ldÃ¼rme suÃ§undan 29'ar kez, devletin gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§tan da birer kez olmak Ã¼zere 30'ar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istenmiÅŸti.

SaldÄ±rÄ±yla ilgili PKK/KCK yÃ¶neticilerinin de arasÄ±nda bulunduÄŸu 48 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama emri Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. DavanÄ±n dÃ¶rt tutuksuz sanÄ±ÄŸÄ± bulunuyor.