'Merasim Sokak saldÄ±rÄ±sÄ±' davasÄ± Ankara'da baÅŸladÄ±

Ankara Merasim Sokak'ta, 17 Åžubat 2016'da 29 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiÂ bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili,Â PKK'nÄ±n sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinin de arasÄ±nda olduÄŸu 68 sanÄ±ÄŸÄ±n 30'ar kezÂ aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.
Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza MahkemesindekiÂ duruÅŸmaya, tutuklu 16Â sanÄ±ktan 15'i bulunduklarÄ± cezaevlerinden SEGBÄ°S ile baÄŸlandÄ±. DuruÅŸmaya, mÃ¼ÅŸtekiler, avukatlarÄ± ve patlamada yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin aileleri ile yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.
MÃ¼ÅŸtekiler arasÄ±nda yer alan Askeri YargÄ±tay BaÅŸkanÄ± TuÄŸamiral Ahmet Zeki Liman duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±. MÃ¼ÅŸtekiler arasÄ±nda FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nden ihraÃ§ edilen firari TuÄŸgeneral Ali Kalyoncu ile tutuklu bulunan eski TuÄŸamiral Sinan SÃ¼rer de bulunuyor.
DuruÅŸmada, kimlik tespitlerinin ardÄ±ndan sanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ± alÄ±nacak. YargÄ±lamaya, sonraki iki gÃ¼nde de devam edilecek.
SanÄ±k Hayrettin Tomak'Ä±n kimlik tespiti sÄ±rasÄ±nda bilgileri sorulduÄŸunda KÃ¼rtÃ§e yanÄ±t vermesi Ã¼zerine, Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Ä°smail AdemoÄŸlu, sanÄ±k Tomak'a, "Daha Ã¶nce kendini TÃ¼rkÃ§e ifade etmiÅŸsin, TÃ¼rkÃ§e bildiÄŸini biliyoruz. Buna raÄŸmen KÃ¼rtÃ§e savunma yapmak istersen, yargÄ±lama giderini karÅŸÄ±larsan, senin savunmanÄ± yaptÄ±rÄ±rÄ±z, KÃ¼rtÃ§e tercÃ¼man atarÄ±z. 'Kendimi daha rahat ifade edebilirim' diyorsan bizim iÃ§in sorun yok." dedi.
Tomak'Ä±n, KÃ¼rtÃ§e konuÅŸmaya devam etmesi Ã¼zerine Mahkeme BaÅŸkanÄ± AdemoÄŸlu, "En azÄ±ndan kimlik tespitini TÃ¼rkÃ§e yapalÄ±m." dedi. SanÄ±k Tomak, kimlik tespitine iliÅŸkin sorulara TÃ¼rkÃ§e yanÄ±t verdi.
SanÄ±klardan Ahmet Karaman da kimlik tespiti sÄ±rasÄ±ndaki sorulara KÃ¼rtÃ§e yanÄ±t verdi. Salondaki KÃ¼rtÃ§e tercÃ¼man aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kimlik tespiti yapÄ±ldÄ±.
Devlet Mahallesi Merasim SokaÄŸÄ±'nÄ±n Ä°nÃ¶nÃ¼ BulvarÄ± kesimine yakÄ±n mesafede, askeri ve sivil servis araÃ§larÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta beklerken bomba yÃ¼klÃ¼ otomobilin patlatÄ±lmasÄ± sonucu 29 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 87 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸ, birÃ§ok araÃ§ ve bina zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
SoruÅŸturma sonucunda intihar saldÄ±rganÄ±nÄ±n "Zinar-Raperin" kod adlÄ± Abdulbaki SÃ¶mer olduÄŸu belirlenmiÅŸti.
SaldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin iddianamede, PKK/KCK ile iltisaklÄ± yayÄ±n yapan basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda eylemi TAK adÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼stlendiÄŸi haberleri yer alsa da TAK'Ä±n, PKK/KCK tarafÄ±ndan 2004'te kurulan paravan Ã¶rgÃ¼tlenme olduÄŸu, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n TAK ismini, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n uluslararasÄ± alandaki terÃ¶rist imajÄ±ndan kurtulmak ve Ã¶rgÃ¼t Ã¼zerindeki baskÄ±yÄ± hafifletmek amacÄ±yla kullandÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, TAK tarafÄ±ndan Ã¼stlenilen eylemlerin PKK/KCK Ã¼st yÃ¶netiminin talimatÄ±yla ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK mensuplarÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi kaydedilmiÅŸti.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, soruÅŸturma sonucunda PKK'nÄ±n sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticileri ZÃ¼beyir Aydar, Remzi Kartal, Cemil BayÄ±k, Murat KarayÄ±lan, Fehman HÃ¼seyin ile PYD'nin elebaÅŸÄ± Salih MÃ¼slim'in de arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 68 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame dÃ¼zenlemiÅŸti.
Ä°ddianamede sanÄ±klarÄ±n kasten adam Ã¶ldÃ¼rme suÃ§undan 29'ar kez, devletin gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§tan da birer kez olmak Ã¼zere 30'ar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istenmiÅŸti.
SaldÄ±rÄ±yla ilgili PKK/KCK yÃ¶neticilerinin de arasÄ±nda bulunduÄŸu 48 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama emri Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. DavanÄ±n dÃ¶rt tutuksuz sanÄ±ÄŸÄ± bulunuyor.
Ä°nÅŸaat, tekstil, endÃ¼stri, gÄ±da, bilgi teknolojileri ve ulaÅŸÄ±m sektÃ¶rlerinden temsilcilerin katÄ±lÄ±mÄ±yla iÅŸ forumu dÃ¼zenlendi
Yunanistan'Ä±n ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Georgiadis, "EÄŸer TÃ¼rkiye ile Avrupa arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸma devam ederse bir gÃ¼n gelecek ve Ankara gÃ¶Ã§men anlaÅŸmasÄ±nÄ± bozacak. O zaman Yunan adalarÄ±na 200 bin gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n gelme tehlikesi var. Bu boyutta bir akÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸirse Yunan ekonomisi yerle bir olur" dedi
THY'de 7 pilot dahil 26 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n FETÃ– baÄŸlantÄ±sÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle iÅŸlerine son verildi.
Benzinin litre fiyatÄ±nda bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 9 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na erken emeklilik mÃ¼jdesi verdi
Trabzon'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda Suriye uyruklu 16 kiÅŸi yakalandÄ±
Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ± Aboutaleb, Bakan Kaya'nÄ±n aracÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± ve sonrasÄ±nda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi olayÄ±nda Hollanda Ã–zel Timi'ne ateÅŸ izni verildiÄŸini sÃ¶yledi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsvacÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni iÅŸ bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne gÃ¶re, baÅŸsavcÄ±vekilleri KuÅŸÃ§uoÄŸlu, Åžahin ve OdabaÅŸÄ±, darbe soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n da yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Anayasal DÃ¼zene KarÅŸÄ± Ä°ÅŸlenen SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma BÃ¼rosunda gÃ¶revlendirildi
Halk oylamasÄ± kapsamÄ±nda yarÄ±n ilk mitingini Amasya'da gerÃ§ekleÅŸtirecek CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun, 16 Nisan'a kadar 25 miting yapmasÄ± planlanÄ±yor
Ankara Merasim Sokak'ta 29 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili PKK'nÄ±n sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinin de aralarÄ±nda olduÄŸu 68 sanÄ±ÄŸÄ±n 30'ar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
TÃ¼rkiye'nin ilk elektromanyetik drone silahÄ±nÄ± Ã¼reten ve bu baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± ilk ihracatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirerek taÃ§landÄ±ran Harp Arge, yeni yatÄ±rÄ±mla performansÄ±nÄ± daha da artÄ±rmaya hazÄ±rlanÄ±yor.
Hakkari'de 9 bin 174 uÃ§aksavar mermisi ile yaÅŸam ve ilk yardÄ±m malzemesi bulundu
Kapadokya'da balon kazasÄ± meydana geldi. Olayda 49 kiÅŸi yaralandÄ±
DiyarbakÄ±r'Ä±n Ergani ilÃ§esinde gÃ¶reve yeni baÅŸlayan 274 gÃ¼venlik korucusu yemin etti.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Hollanda, yaptÄ±klarÄ±nÄ± bir ÅŸekilde telafi edene kadar Ã¼st dÃ¼zey iliÅŸkilerin ve planlanmÄ±ÅŸ toplantÄ±larÄ±n, Ã¼st dÃ¼zey resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin askÄ±ya alÄ±nmasÄ±, bunlarÄ±n bir mÃ¼ddet tehir edilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
BelÃ§ika TÃ¼rk Federasyonu BaÅŸkanÄ± ZararsÄ±z, "Anvers ÅŸehrinde dÃ¼zenlenecek referandum bilgilendirme programÄ±mÄ±z belediyeler tarafÄ±ndan iptal edildi." dedi.