KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu bir ayda 25 miting yapacak

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, halk oylamasÄ± kampanyasÄ± kapsamÄ±nda 16 Nisan'a kadar 25 miting dÃ¼zenleyerek, halka hitap edecek.
Kampanya sloganÄ±nÄ± "GeleceÄŸim iÃ§in hayÄ±r" olarak belirleyen CHP'de, miting programÄ± da baÅŸlÄ±yor.
Kampanya kapsamÄ±nda bugÃ¼ne kadar Ã¶rgÃ¼t toplantÄ±larÄ± yapan ve muhtarlarla buluÅŸanÂ KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bundan sonra aÃ§Ä±k hava toplantÄ±larÄ±yla halka hitap seslenecek.
Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, yarÄ±n Amasya'da ilk mitingini yapacak ve burada TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluÅŸturan ilk kuruluÅŸ belgesi olmasÄ± nedeniyle Amasya Genelgesi'ne vurgu yapacak.
Bir kiÅŸi ve parti Ã¼zerinden deÄŸil, "TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸi" Ã¼zerinden kampanya yÃ¼rÃ¼tecek KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, toplamda ise 25 miting gerÃ§ekleÅŸtirecek.
Amasya'dan sonra, bu hafta perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Denizli'de "Neden hayÄ±r denmesi gerektiÄŸini" anlatacak olan CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, cuma gÃ¼nÃ¼ AydÄ±n'a gidecek.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na gelecek hafta Karadeniz'de devam etmesi bekleniyor. Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, pazartesi Ordu, salÄ± gÃ¼nÃ¼ de Samsun'da halkla bir araya gelecek.
Kampanya sÃ¼resince Ankara, Ä°stanbul ve Ä°zmir'de olacak KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, burada genellikle kapalÄ± toplantÄ±larda bulunacak, CHP'li belediyelerin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlarÄ±na, temel atma tÃ¶renlerine katÄ±lacak.
Gelecek hafta Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Konya'ya gidecek Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun 25 Mart'ta ise DiyarbakÄ±r'da olmasÄ± planlanÄ±yor. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun DiyarbakÄ±r'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Van'da da halka hitap etmesi iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yapÄ±lÄ±yor.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun, son mitingini daha Ã¶nceki seÃ§imlerde olduÄŸu gibi Ankara'da yapmasÄ± ve toplamda 25 miting dÃ¼zenlemesi hedefleniyor.
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Yunanistan'Ä±n ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Georgiadis, "EÄŸer TÃ¼rkiye ile Avrupa arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸma devam ederse bir gÃ¼n gelecek ve Ankara gÃ¶Ã§men anlaÅŸmasÄ±nÄ± bozacak. O zaman Yunan adalarÄ±na 200 bin gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n gelme tehlikesi var. Bu boyutta bir akÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸirse Yunan ekonomisi yerle bir olur" dedi
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Halk oylamasÄ± kapsamÄ±nda yarÄ±n ilk mitingini Amasya'da gerÃ§ekleÅŸtirecek CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun, 16 Nisan'a kadar 25 miting yapmasÄ± planlanÄ±yor
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