13:29, 14 Mart 2017 SalÄ±

Hollanda'daki skandalda Ã¶zel time ateÅŸ izni verilmiÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

RotterdamÂ Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmed Aboutaleb, kamu yayÄ±n kuruluÅŸu NOS TV'te yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n yanÄ±nda "geniÅŸ omuzlu" 12 kiÅŸinin bulunduÄŸunu ve o kiÅŸilerin silahlÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediklerini ifade ederek "Bu durum korkutucuydu." dedi.

Bakan Kaya'nÄ±n yanÄ±ndaki kiÅŸilerinÂ ateÅŸ etme ihtimalini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri iÃ§in Ã¶zel tim gÃ¶nderdiklerini belirten Aboutaleb, "Bunun sebebi, olasÄ± bir saldÄ±rÄ±da bizim orada olaya hakim olabilmemizdi." ifadesini kullandÄ±.

"ATEÅž ETME Ä°ZNÄ° VERÄ°LMÄ°ÅžTÄ°"

Aboutaleb, sunucunun, "Bir bakan gelmiÅŸ, orada ne olabilirdi ki?" sorusu Ã¼zerine, "BakanÄ±n korumalarÄ± ateÅŸ edebilirdi." iddiasÄ±nda bulundu. Ã–zel timin sadece korumalar iÃ§in gÃ¶nderildiÄŸini sÃ¶yleyen Aboutaleb, "BakanÄ±n korumalarÄ±nÄ±n polisin teslim ol uyarÄ±sÄ±na uymayÄ±p ellerini kemerlerine doÄŸru gÃ¶tÃ¼rmeleri durumunda Hollanda Ã–zel Timi'neÂ ateÅŸ etme izniÂ verilmiÅŸti." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye'nin Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸuna geÃ§mesine mÃ¼saade edilmeyen Kaya'nÄ±n Ã¶nce korumalarÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Kaya'yÄ± aracÄ±ndan Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸan polis, vinÃ§li Ã§ekici getirip aracÄ± zorla Ã§ekme giriÅŸiminde bulunmuÅŸtu. AracÄ±n kilidini aÃ§mak zorunda kalan Bakan Kaya, baÅŸka bir araÃ§la polis eskortuyla Almanya'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.