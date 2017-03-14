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15:59, 14 Mart 2017 SalÄ±
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13:29, 14 Mart 2017 SalÄ±

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Hollanda'daki skandalda Ã¶zel time ateÅŸ izni verilmiÅŸ
Hollanda'daki skandalda Ã¶zel time ateÅŸ izni verilmiÅŸ

Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ± Aboutaleb, Bakan Kaya'nÄ±n aracÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± ve sonrasÄ±nda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi olayÄ±nda Hollanda Ã–zel Timi'ne ateÅŸ izni verildiÄŸini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

RotterdamÂ Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmed Aboutaleb, kamu yayÄ±n kuruluÅŸu NOS TV'te yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n yanÄ±nda "geniÅŸ omuzlu" 12 kiÅŸinin bulunduÄŸunu ve o kiÅŸilerin silahlÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediklerini ifade ederek "Bu durum korkutucuydu." dedi.

Bakan Kaya'nÄ±n yanÄ±ndaki kiÅŸilerinÂ ateÅŸ etme ihtimalini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri iÃ§in Ã¶zel tim gÃ¶nderdiklerini belirten Aboutaleb, "Bunun sebebi, olasÄ± bir saldÄ±rÄ±da bizim orada olaya hakim olabilmemizdi." ifadesini kullandÄ±.

"ATEÅž ETME Ä°ZNÄ° VERÄ°LMÄ°ÅžTÄ°"

Aboutaleb, sunucunun, "Bir bakan gelmiÅŸ, orada ne olabilirdi ki?" sorusu Ã¼zerine, "BakanÄ±n korumalarÄ± ateÅŸ edebilirdi." iddiasÄ±nda bulundu. Ã–zel timin sadece korumalar iÃ§in gÃ¶nderildiÄŸini sÃ¶yleyen Aboutaleb, "BakanÄ±n korumalarÄ±nÄ±n polisin teslim ol uyarÄ±sÄ±na uymayÄ±p ellerini kemerlerine doÄŸru gÃ¶tÃ¼rmeleri durumunda Hollanda Ã–zel Timi'neÂ ateÅŸ etme izniÂ verilmiÅŸti." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye'nin Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸuna geÃ§mesine mÃ¼saade edilmeyen Kaya'nÄ±n Ã¶nce korumalarÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Kaya'yÄ± aracÄ±ndan Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸan polis, vinÃ§li Ã§ekici getirip aracÄ± zorla Ã§ekme giriÅŸiminde bulunmuÅŸtu. AracÄ±n kilidini aÃ§mak zorunda kalan Bakan Kaya, baÅŸka bir araÃ§la polis eskortuyla Almanya'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.



Ä°lgili Konular Hollanda TÃ¼rkiye
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