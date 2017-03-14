Hollanda'daki skandalda Ã¶zel time ateÅŸ izni verilmiÅŸ

RotterdamÂ Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmed Aboutaleb, kamu yayÄ±n kuruluÅŸu NOS TV'te yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n yanÄ±nda "geniÅŸ omuzlu" 12 kiÅŸinin bulunduÄŸunu ve o kiÅŸilerin silahlÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediklerini ifade ederek "Bu durum korkutucuydu." dedi.
Bakan Kaya'nÄ±n yanÄ±ndaki kiÅŸilerinÂ ateÅŸ etme ihtimalini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri iÃ§in Ã¶zel tim gÃ¶nderdiklerini belirten Aboutaleb, "Bunun sebebi, olasÄ± bir saldÄ±rÄ±da bizim orada olaya hakim olabilmemizdi." ifadesini kullandÄ±.
Aboutaleb, sunucunun, "Bir bakan gelmiÅŸ, orada ne olabilirdi ki?" sorusu Ã¼zerine, "BakanÄ±n korumalarÄ± ateÅŸ edebilirdi." iddiasÄ±nda bulundu. Ã–zel timin sadece korumalar iÃ§in gÃ¶nderildiÄŸini sÃ¶yleyen Aboutaleb, "BakanÄ±n korumalarÄ±nÄ±n polisin teslim ol uyarÄ±sÄ±na uymayÄ±p ellerini kemerlerine doÄŸru gÃ¶tÃ¼rmeleri durumunda Hollanda Ã–zel Timi'neÂ ateÅŸ etme izniÂ verilmiÅŸti." diye konuÅŸtu.
TÃ¼rkiye'nin Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸuna geÃ§mesine mÃ¼saade edilmeyen Kaya'nÄ±n Ã¶nce korumalarÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Kaya'yÄ± aracÄ±ndan Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸan polis, vinÃ§li Ã§ekici getirip aracÄ± zorla Ã§ekme giriÅŸiminde bulunmuÅŸtu. AracÄ±n kilidini aÃ§mak zorunda kalan Bakan Kaya, baÅŸka bir araÃ§la polis eskortuyla Almanya'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
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Yunanistan'Ä±n ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Georgiadis, "EÄŸer TÃ¼rkiye ile Avrupa arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸma devam ederse bir gÃ¼n gelecek ve Ankara gÃ¶Ã§men anlaÅŸmasÄ±nÄ± bozacak. O zaman Yunan adalarÄ±na 200 bin gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n gelme tehlikesi var. Bu boyutta bir akÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸirse Yunan ekonomisi yerle bir olur" dedi
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Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ± Aboutaleb, Bakan Kaya'nÄ±n aracÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± ve sonrasÄ±nda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi olayÄ±nda Hollanda Ã–zel Timi'ne ateÅŸ izni verildiÄŸini sÃ¶yledi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsvacÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni iÅŸ bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne gÃ¶re, baÅŸsavcÄ±vekilleri KuÅŸÃ§uoÄŸlu, Åžahin ve OdabaÅŸÄ±, darbe soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n da yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Anayasal DÃ¼zene KarÅŸÄ± Ä°ÅŸlenen SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma BÃ¼rosunda gÃ¶revlendirildi
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BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Hollanda, yaptÄ±klarÄ±nÄ± bir ÅŸekilde telafi edene kadar Ã¼st dÃ¼zey iliÅŸkilerin ve planlanmÄ±ÅŸ toplantÄ±larÄ±n, Ã¼st dÃ¼zey resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin askÄ±ya alÄ±nmasÄ±, bunlarÄ±n bir mÃ¼ddet tehir edilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
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