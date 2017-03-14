13:44, 14 Mart 2017 SalÄ±

Kuzey Kore'den Kim cinayetiyle ilgili yeni iddia

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kore, Devlet BaÅŸkanÄ± Kim Jong-un'un Ã¼vey aÄŸabeyi Kim Jong-nam'Ä±n Malezya'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi olayÄ±nÄ±n arkasÄ±nda ABD ve GÃ¼ney Kore'nin olduÄŸunu iddia etti.

Kuzey Kore'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Kim In Ryong, New York'ta dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, cinayetin Ã¼lkesinin uluslararasÄ± imajÄ±nÄ± zedelemek ve sosyalist sistemini yÄ±kmak amacÄ±yla organize edilen bir kumpas olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Kim, "Bu, A'den Z'ye, ABD ve GÃ¼ney Koreli yetkililerin pervasÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyan bir hadisedir. (Kim Jong-nam'Ä±n) Ã¶lÃ¼m sebebi henÃ¼z aydÄ±nlatÄ±lmamÄ±ÅŸken, ABD ve GÃ¼ney Kore, Kuzey Kore'ye hiÃ§bir temeli olmayan suÃ§lamalar yÃ¶neltmektedir." ifadelerini kulandÄ±.

Kim, cinayette kullanÄ±lan VX sinir gazÄ± iddia edildiÄŸi gibi en ufak teneffÃ¼ste Ã¶lÃ¼me sebep oluyorsa, gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde maddeyi elleriyle maktulÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne sÃ¼rdÃ¼kleri gÃ¶rÃ¼len ÅŸÃ¼pheli kadÄ±nlarÄ±n nasÄ±l hayatta kaldÄ±klarÄ±nÄ± sordu.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Kim, ABD'nin dÃ¼nyada VX Ã¼retebilen nadir Ã¼lkelerden biri olduÄŸunu ve GÃ¼ney Kore'de kimyasal silah stokladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, cinayette kullanÄ±lan gazÄ±n bu yolla saÄŸlanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

"Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± uluslararasÄ± antipatiyi bÃ¼yÃ¼tmek ABD'nin nihai hedefidir." diyen Kim, ABD'nin Kuzey'e karÅŸÄ± bir nÃ¼kleer savaÅŸÄ± tahrik etmeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

"Bu yÃ¼zden ABD ve GÃ¼ney Kore, Kuzey Kore'nin sosyalist sitemini yÄ±kamaya yÃ¶nelik ayak oyunlarÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±r." ifadesini kullanan Kim, Kuzey Kore'nin buna yanÄ±t olarak "savunmasÄ±nÄ± ve nÃ¼kleer Ã¶nleyici saldÄ±rÄ± kabiliyetini geliÅŸtireceÄŸini" vurguladÄ±.

"YAPTIRIMLAR YASA DIÅžI"

Ã–te yandan Kuzey Kore BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi, Kuzey'in mart ayÄ± baÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼ze testlerinin ardÄ±ndan BM'nin aldÄ±ÄŸÄ± ilave yaptÄ±rÄ±m kararÄ±nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸuna dair tezini yineledi.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i ABD ve GÃ¼ney Kore'nin Kuzey'e karÅŸÄ± "Ã¶nleyici bir nÃ¼kleer saldÄ±rÄ±yÄ± amaÃ§layan gerÃ§ek bir savaÅŸ iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±, ortak askeri tatbikatlar organize ederek Ã§ok sayÄ±da askeri kuvvet ve stratejik varlÄ±ÄŸÄ± harekete geÃ§irdiÄŸi" iddiasÄ±nÄ± yineledi.

ToplantÄ± sÄ±rasÄ±nda BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Kim'e, Trump yÃ¶netimiyle, nÃ¼kleer konularÄ± ikili olarak veya 2009 yÄ±lÄ±nda askÄ±ya alÄ±nan altÄ±lÄ± silahsÄ±zlanma gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin devamÄ± niteliÄŸinde mÃ¼zakereye aÃ§Ä±k olup olmadÄ±klarÄ± soruldu. Kim soruya doÄŸrudan yanÄ±t vermezken, daha sonra Kuzey Kore'nin BM misyonu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Jo Jong Chol tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "NÃ¼kleer programÄ±n sonlandÄ±rmasÄ±nÄ± amaÃ§layan hiÃ§bir mÃ¼zakereye aÃ§Ä±k deÄŸiliz. Ä°kili sorunlarÄ±n masaya yatÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in ise taraflarÄ±n Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± dÃ¼ÅŸmanca tavrÄ±nÄ± terk etmesi Ã¶n koÅŸuldur." ifadeleri yer aldÄ±.