DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:58, 14 Mart 2017 SalÄ±
Asya
13:44, 14 Mart 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Kuzey Kore'den Kim cinayetiyle ilgili yeni iddia
Kuzey Kore'den Kim cinayetiyle ilgili yeni iddia

Kuzey Kore, Kim Jong-nam'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinden ABD ve GÃ¼ney Kore'yi sorumlu tuttu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kore, Devlet BaÅŸkanÄ± Kim Jong-un'un Ã¼vey aÄŸabeyi Kim Jong-nam'Ä±n Malezya'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi olayÄ±nÄ±n arkasÄ±nda ABD ve GÃ¼ney Kore'nin olduÄŸunu iddia etti.

Kuzey Kore'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Kim In Ryong, New York'ta dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, cinayetin Ã¼lkesinin uluslararasÄ± imajÄ±nÄ± zedelemek ve sosyalist sistemini yÄ±kmak amacÄ±yla organize edilen bir kumpas olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Kim, "Bu, A'den Z'ye, ABD ve GÃ¼ney Koreli yetkililerin pervasÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyan bir hadisedir. (Kim Jong-nam'Ä±n) Ã¶lÃ¼m sebebi henÃ¼z aydÄ±nlatÄ±lmamÄ±ÅŸken, ABD ve GÃ¼ney Kore, Kuzey Kore'ye hiÃ§bir temeli olmayan suÃ§lamalar yÃ¶neltmektedir." ifadelerini kulandÄ±.

Kim, cinayette kullanÄ±lan VX sinir gazÄ± iddia edildiÄŸi gibi en ufak teneffÃ¼ste Ã¶lÃ¼me sebep oluyorsa, gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde maddeyi elleriyle maktulÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne sÃ¼rdÃ¼kleri gÃ¶rÃ¼len ÅŸÃ¼pheli kadÄ±nlarÄ±n nasÄ±l hayatta kaldÄ±klarÄ±nÄ± sordu.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Kim, ABD'nin dÃ¼nyada VX Ã¼retebilen nadir Ã¼lkelerden biri olduÄŸunu ve GÃ¼ney Kore'de kimyasal silah stokladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, cinayette kullanÄ±lan gazÄ±n bu yolla saÄŸlanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

"Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± uluslararasÄ± antipatiyi bÃ¼yÃ¼tmek ABD'nin nihai hedefidir." diyen Kim, ABD'nin Kuzey'e karÅŸÄ± bir nÃ¼kleer savaÅŸÄ± tahrik etmeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

"Bu yÃ¼zden ABD ve GÃ¼ney Kore, Kuzey Kore'nin sosyalist sitemini yÄ±kamaya yÃ¶nelik ayak oyunlarÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±r." ifadesini kullanan Kim, Kuzey Kore'nin buna yanÄ±t olarak "savunmasÄ±nÄ± ve nÃ¼kleer Ã¶nleyici saldÄ±rÄ± kabiliyetini geliÅŸtireceÄŸini" vurguladÄ±.

"YAPTIRIMLAR YASA DIÅžI"

Ã–te yandan Kuzey Kore BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi, Kuzey'in mart ayÄ± baÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼ze testlerinin ardÄ±ndan BM'nin aldÄ±ÄŸÄ± ilave yaptÄ±rÄ±m kararÄ±nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸuna dair tezini yineledi.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i ABD ve GÃ¼ney Kore'nin Kuzey'e karÅŸÄ± "Ã¶nleyici bir nÃ¼kleer saldÄ±rÄ±yÄ± amaÃ§layan gerÃ§ek bir savaÅŸ iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±, ortak askeri tatbikatlar organize ederek Ã§ok sayÄ±da askeri kuvvet ve stratejik varlÄ±ÄŸÄ± harekete geÃ§irdiÄŸi" iddiasÄ±nÄ± yineledi.

ToplantÄ± sÄ±rasÄ±nda BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Kim'e, Trump yÃ¶netimiyle, nÃ¼kleer konularÄ± ikili olarak veya 2009 yÄ±lÄ±nda askÄ±ya alÄ±nan altÄ±lÄ± silahsÄ±zlanma gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin devamÄ± niteliÄŸinde mÃ¼zakereye aÃ§Ä±k olup olmadÄ±klarÄ± soruldu. Kim soruya doÄŸrudan yanÄ±t vermezken, daha sonra Kuzey Kore'nin BM misyonu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Jo Jong Chol tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "NÃ¼kleer programÄ±n sonlandÄ±rmasÄ±nÄ± amaÃ§layan hiÃ§bir mÃ¼zakereye aÃ§Ä±k deÄŸiliz. Ä°kili sorunlarÄ±n masaya yatÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in ise taraflarÄ±n Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± dÃ¼ÅŸmanca tavrÄ±nÄ± terk etmesi Ã¶n koÅŸuldur." ifadeleri yer aldÄ±.



Ä°lgili Konular GÃ¼ney Kore Kuzey Kore Kuzey Kore ABD
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Asya Haberleri
Etiyopya'da ulusal yas ilan edildi
Etiyopya'da ulusal yas ilan edildi

Etiyopya'nÄ±n baÅŸkenti Koshe bÃ¶lgesinde 11 Mart gecesi meydana gelen toprak ve Ã§Ã¶p yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ±n kaymasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden 72 kiÅŸinin ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼met 3 gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan etti
KÄ±rgÄ±zistan'da 114 devlet ve kamu kuruluÅŸu tasfiye edilecek
KÄ±rgÄ±zistan'da 114 devlet ve kamu kuruluÅŸu tasfiye edilecek

KÄ±rgÄ±zistan'da devlete yÃ¼k olan 114 kuruluÅŸ yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmak Ã¼zere tasfiye edilecek
BM Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±na tepkisiz kalacak
BM, Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±na tepkisiz kalacak

BM SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Vellucci, Bakan Kaya'nÄ±n TÃ¼rkiye'nin Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸuna girmesine izin verilmemesi ve sonrasÄ±nda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi hakkÄ±nda BM'den herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti
Tayvan'Ä±n eski lideri hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±
Tayvan'Ä±n eski lideri hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±

Tayvan savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, eski lider Ma Ying-jeou hakkÄ±nda telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini izinsiz dinlediÄŸi ve gizli bilgileri sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±yla iddianame hazÄ±rladÄ±
AB'den gÃ¼venlik zafiyeti itirafÄ±
AB'den gÃ¼venlik zafiyeti itirafÄ±

AB'nin Avrupa'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± ile ilgili hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda, birlik iÃ§inde gÃ¼venlik zafiyeti bulunduÄŸu, bunun da terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Burundi'de 2 ayda 800 bin kiÅŸi sÄ±tmadan Ã¶ldÃ¼
Burundi'de 2 ayda 800 bin kiÅŸi sÄ±tmadan Ã¶ldÃ¼

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Nijimbere, "Ocak ayÄ±ndan bu yana 800'e yakÄ±n kiÅŸi sÄ±tma yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 2 milyon kiÅŸi de sÄ±tmaya yakalandÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Kuzey Kore'den Kim cinayetiyle ilgili yeni iddia
Kuzey Kore'den Kim cinayetiyle ilgili yeni iddia

Kuzey Kore, Kim Jong-nam'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinden ABD ve GÃ¼ney Kore'yi sorumlu tuttu
GÃ¶Ã§men iÅŸÃ§ileri vuracak 'Moliere yasasÄ±' geÃ§ti
GÃ¶Ã§men iÅŸÃ§ileri vuracak 'Moliere yasasÄ±' geÃ§ti

Paris ve Ã§evresinde, kamu binalarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilere FransÄ±zca konuÅŸma zorunluluÄŸu getiren yasa kabul edildi
Myanmar uyarÄ±sÄ± yapan BM RaportÃ¶rÃ¼ne Ã¶lÃ¼m tehdidi
Myanmar uyarÄ±sÄ± yapan BM RaportÃ¶rÃ¼ne Ã¶lÃ¼m tehdidi

Myanmar'da ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara (Rohingyalar) karÅŸÄ± iÅŸlenen cinayetler ve insan haklarÄ± ihlallerini sÃ¼rekli dÃ¼nya gÃ¼ndemine getirmesiyle tanÄ±nan BM Ä°nsan HaklarÄ± Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Yanghee Lee Ã¶lÃ¼m tehditleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Avrupa'da ÅŸirketlere 'baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ yasaklama yetkisi'
Avrupa'da ÅŸirketlere 'baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ yasaklama yetkisi'

Avrupa Adalet DivanÄ±, dini sembol niteliÄŸindeki kÄ±yafetleri giymeye yasak getirilebileceÄŸine iliÅŸkin bir karar verdi.
Brexit yasa tasarÄ±sÄ± Lordlar KamarasÄ±nda onaylandÄ±
Brexit yasa tasarÄ±sÄ± Lordlar KamarasÄ±nda onaylandÄ±

Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma sÃ¼recini baÅŸlatacak 50. maddeyi iÅŸletme yetkisinin hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ± Ä°ngiliz Parlamentosunun Ã¼st kanadÄ±nda onaylandÄ±
Mali'de askeri konvoya saldÄ±rÄ±
Mali'de askeri konvoya saldÄ±rÄ±

Mali'nin kuzeyindeki askeri konvoya silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 2'si asker 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Ä°ran'da muhalif lider Kerrubi'nin oÄŸluna quot hapis cezasÄ± quot
Ä°ran'da muhalif lider Kerrubi'nin oÄŸluna "hapis cezasÄ±"

Ä°ran'da ev hapsinde tutulan muhalif lider Kerrubi'nin, CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'ye yazdÄ±ÄŸÄ± mektubu internette yayÄ±nlamakla suÃ§lanan oÄŸlu HÃ¼seyin'e 6 ay hapis cezasÄ± verildi
ABD'den Yeni Zelanda'ya vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurusu arttÄ±
ABD'den Yeni Zelanda'ya vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurusu arttÄ±

Trump'Ä±n baÅŸkan seÃ§ilmesinden sonra Yeni Zelanda'ya vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurusunda bulunan ABD'lilerin sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 70 yÃ¼kseldi
Halepli kimyasal silah maÄŸdurlarÄ±ndan 'adalet' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Halepli kimyasal silah maÄŸdurlarÄ±ndan 'adalet' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Esed rejiminin Halep'te kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±na tanÄ±klÄ±k eden siviller, sorumlularÄ±n yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyor
Ã‡in'de bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klardan bin 409 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Ã‡in'de bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klardan bin 409 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Ã‡in'de ÅŸubat ayÄ±nda bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klar nedeniyle bin 409 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Haberler

Kuzey Kore'den ABD'ye suÃ§lama
Kuzey Kore'den ABD'ye suÃ§lama

Ã‡in ve Rusya'dan ABD'ye Kore uyarÄ±sÄ±
Ã‡in ve Rusya'dan ABD'ye Kore uyarÄ±sÄ±

Kuzey Kore denizaltÄ±sÄ± kayboldu!
Kuzey Kore denizaltÄ±sÄ± kayboldu

Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit
Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit

Amerika'dan K.Kore'ye silah ticareti ambargosu
Amerika'dan K Kore'ye silah ticareti ambargosu

"10 NÃ¼kleer silahlÄ±k PlÃ¼tonyumu var"
quot 10 NÃ¼kleer silahlÄ±k PlÃ¼tonyumu var quot

GÃ¼ney Koreli STK'lardan Kuzey'e insani yardÄ±m
GÃ¼ney Koreli STK'lardan Kuzey'e insani yardÄ±m

Ã‡in, ABD'ye kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgiyi aÅŸma dedi
Ã‡in ABD'ye kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgiyi aÅŸma dedi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 