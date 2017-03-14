14:09, 14 Mart 2017 SalÄ±

Burundi'de 2 ayda 800 bin kiÅŸi sÄ±tmadan Ã¶ldÃ¼





SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Nijimbere, "Ocak ayÄ±ndan bu yana 800'e yakÄ±n kiÅŸi sÄ±tma yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 2 milyon kiÅŸi de sÄ±tmaya yakalandÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Burundi SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Josiane Nijimbere, Ã¼lkedeki sÄ±tma vakalarÄ±nÄ±n salgÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu. Nijimbere aÃ§Ä±klamasÄ±nda, sÄ±tmaya yakalanan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 13 arttÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti. "Ocak ayÄ±ndan bu yana 800'e yakÄ±n kiÅŸi sÄ±tma yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 2 milyon kiÅŸi de sÄ±tmaya yakalandÄ±" diyen Nijimbere, durumun salgÄ±n boyutuna ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Nijimbere, salgÄ±nla etkin mÃ¼cadele iÃ§in 31 milyon dolara ihtiyaÃ§ duyduklarÄ±nÄ± dile getirdi. YaklaÅŸÄ±k 10 milyonluk nÃ¼fuslu Burundi'de en son 2002'de sÄ±tma hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n salgÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirilmiÅŸti. SÄ±tma hastalÄ±ÄŸÄ± en Ã§ok bozuk gÄ±dalar ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinden kaynaklanÄ±yor.

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