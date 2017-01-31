AB'den gÃ¼venlik zafiyeti itirafÄ±

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Komisyonu Ã–zel GÃ¼venlik Komitesinin Berlin, Paris ve BrÃ¼ksel'deki terÃ¶r eylemlerini inceleyen raporunda, birliÄŸin gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin zafiyet iÃ§inde olduÄŸu, bu zafiyetin terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°ngiliz gazetesi Guardian'Ä±n haberine gÃ¶re, raporda AB gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Avrupa'dan yapÄ±lan giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± kontrol edemediÄŸi, yakÄ±n zamanda Avrupa'da yapÄ±lan ya da planlanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n faillerinin saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenlemeden Ã¶nce AB'nin dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±ndan kolaylÄ±kla geÃ§tiÄŸi kaydedildi.
Raporda, kendi vatandaÅŸlarÄ± hakkÄ±nda "sistematik bir kontrol mekanizmasÄ±" bulunmayan AB'nin, hakkÄ±nda tutuklanma emri bulunan AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ± bile yakalayamadÄ±ÄŸÄ±, bu kiÅŸilerin rahatlÄ±kla giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
ABÂ Ã¼yelerinin ulusal veri tabanlarÄ±nda arama seÃ§eneklerinin kÄ±sÄ±tlÄ± olmasÄ± ve Schengen uygulamasÄ± Ã§erÃ§evesinde ulusal ve uluslararasÄ± veri tabanlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± danÄ±ÅŸma iÃ§in kullanÄ±lamamasÄ± sonucu basit Ã¶nlemlerin dahi alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Schengen bÃ¶lgesi Ã¼lkeleri arasÄ±nda gÃ¼venliÄŸin arttÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine dikkat Ã§ekilen raporda, AB iÃ§inde rahat dolaÅŸÄ±mÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±n planlanmasÄ±nÄ±, gerÃ§ekleÅŸtirilmesini ve sonrasÄ±nda saldÄ±rganÄ±n kaÃ§masÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Raporda, Ã¼ye Ã¼lkeler arasÄ±nda tehdit olarak gÃ¶rÃ¼len kiÅŸiler hakkÄ±nda da bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± konusunda ciddi eksiklik olduÄŸuna dikkat Ã§ekildi. YakÄ±n zamandaÂ AB'de terÃ¶rÂ saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenleyen birÃ§ok kiÅŸinin sabÄ±ka kaydÄ± bulunduÄŸu bildirildi.
Etiyopya'nÄ±n baÅŸkenti Koshe bÃ¶lgesinde 11 Mart gecesi meydana gelen toprak ve Ã§Ã¶p yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ±n kaymasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden 72 kiÅŸinin ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼met 3 gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan etti
KÄ±rgÄ±zistan'da devlete yÃ¼k olan 114 kuruluÅŸ yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmak Ã¼zere tasfiye edilecek
BM SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Vellucci, Bakan Kaya'nÄ±n TÃ¼rkiye'nin Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸuna girmesine izin verilmemesi ve sonrasÄ±nda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi hakkÄ±nda BM'den herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti
Tayvan savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, eski lider Ma Ying-jeou hakkÄ±nda telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini izinsiz dinlediÄŸi ve gizli bilgileri sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±yla iddianame hazÄ±rladÄ±
AB'nin Avrupa'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± ile ilgili hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda, birlik iÃ§inde gÃ¼venlik zafiyeti bulunduÄŸu, bunun da terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Nijimbere, "Ocak ayÄ±ndan bu yana 800'e yakÄ±n kiÅŸi sÄ±tma yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 2 milyon kiÅŸi de sÄ±tmaya yakalandÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Kuzey Kore, Kim Jong-nam'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinden ABD ve GÃ¼ney Kore'yi sorumlu tuttu
Paris ve Ã§evresinde, kamu binalarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilere FransÄ±zca konuÅŸma zorunluluÄŸu getiren yasa kabul edildi
Myanmar'da ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara (Rohingyalar) karÅŸÄ± iÅŸlenen cinayetler ve insan haklarÄ± ihlallerini sÃ¼rekli dÃ¼nya gÃ¼ndemine getirmesiyle tanÄ±nan BM Ä°nsan HaklarÄ± Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Yanghee Lee Ã¶lÃ¼m tehditleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Avrupa Adalet DivanÄ±, dini sembol niteliÄŸindeki kÄ±yafetleri giymeye yasak getirilebileceÄŸine iliÅŸkin bir karar verdi.
Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma sÃ¼recini baÅŸlatacak 50. maddeyi iÅŸletme yetkisinin hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ± Ä°ngiliz Parlamentosunun Ã¼st kanadÄ±nda onaylandÄ±
Mali'nin kuzeyindeki askeri konvoya silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 2'si asker 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Ä°ran'da ev hapsinde tutulan muhalif lider Kerrubi'nin, CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'ye yazdÄ±ÄŸÄ± mektubu internette yayÄ±nlamakla suÃ§lanan oÄŸlu HÃ¼seyin'e 6 ay hapis cezasÄ± verildi
Trump'Ä±n baÅŸkan seÃ§ilmesinden sonra Yeni Zelanda'ya vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurusunda bulunan ABD'lilerin sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 70 yÃ¼kseldi
Esed rejiminin Halep'te kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±na tanÄ±klÄ±k eden siviller, sorumlularÄ±n yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyor
Ã‡in'de ÅŸubat ayÄ±nda bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klar nedeniyle bin 409 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼