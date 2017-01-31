14:17, 14 Mart 2017 SalÄ±

AB'den gÃ¼venlik zafiyeti itirafÄ±





AB'nin Avrupa'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± ile ilgili hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda, birlik iÃ§inde gÃ¼venlik zafiyeti bulunduÄŸu, bunun da terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Komisyonu Ã–zel GÃ¼venlik Komitesinin Berlin, Paris ve BrÃ¼ksel'deki terÃ¶r eylemlerini inceleyen raporunda, birliÄŸin gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin zafiyet iÃ§inde olduÄŸu, bu zafiyetin terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°ngiliz gazetesi Guardian'Ä±n haberine gÃ¶re, raporda AB gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Avrupa'dan yapÄ±lan giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± kontrol edemediÄŸi, yakÄ±n zamanda Avrupa'da yapÄ±lan ya da planlanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n faillerinin saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenlemeden Ã¶nce AB'nin dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±ndan kolaylÄ±kla geÃ§tiÄŸi kaydedildi. Raporda, kendi vatandaÅŸlarÄ± hakkÄ±nda "sistematik bir kontrol mekanizmasÄ±" bulunmayan AB'nin, hakkÄ±nda tutuklanma emri bulunan AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ± bile yakalayamadÄ±ÄŸÄ±, bu kiÅŸilerin rahatlÄ±kla giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. "BASÄ°T Ã–NLEMLER BÄ°LE ALINAMADI" ABÂ Ã¼yelerinin ulusal veri tabanlarÄ±nda arama seÃ§eneklerinin kÄ±sÄ±tlÄ± olmasÄ± ve Schengen uygulamasÄ± Ã§erÃ§evesinde ulusal ve uluslararasÄ± veri tabanlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± danÄ±ÅŸma iÃ§in kullanÄ±lamamasÄ± sonucu basit Ã¶nlemlerin dahi alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Schengen bÃ¶lgesi Ã¼lkeleri arasÄ±nda gÃ¼venliÄŸin arttÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine dikkat Ã§ekilen raporda, AB iÃ§inde rahat dolaÅŸÄ±mÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±n planlanmasÄ±nÄ±, gerÃ§ekleÅŸtirilmesini ve sonrasÄ±nda saldÄ±rganÄ±n kaÃ§masÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Raporda, Ã¼ye Ã¼lkeler arasÄ±nda tehdit olarak gÃ¶rÃ¼len kiÅŸiler hakkÄ±nda da bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± konusunda ciddi eksiklik olduÄŸuna dikkat Ã§ekildi. YakÄ±n zamandaÂ AB'de terÃ¶rÂ saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenleyen birÃ§ok kiÅŸinin sabÄ±ka kaydÄ± bulunduÄŸu bildirildi.

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