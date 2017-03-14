GÃ¼ncelleme: 02:15, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Somali'de salgÄ±n hastalÄ±k uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AfrikaÂ Boynuzu Ã¼lkelerindenÂ Somali'de aÅŸÄ±rÄ± kuraklÄ±k hayatÄ± tehdit ederken, baÅŸta akut ishal olmak Ã¼zere Ã¼lkede Ã§ocuk ve yaÅŸlÄ±lar arasÄ±nda Ã§eÅŸitli Ã¶lÃ¼mcÃ¼l hastalÄ±klarÄ±n gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildiriliyor.

BaÅŸkent MogadiÅŸu'daki Benadir Devlet Hastanesi, Ã¶zellikle Ã§ocuk ve yaÅŸlÄ±larÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± akut ishal vakalarÄ±nÄ± kabul etmek iÃ§in tÃ¼m imkanlarÄ±yla 24 saat hizmet veriyor.

Bendar Hastanesi'nin acil servisinde gÃ¶revli Dr. Ä°sa Adem yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hastaneye her gÃ¼n 20'den fazla akut ishal vakasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra enfeksiyon rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olan Ã§ok sayÄ±da hastayÄ± kabul ettiklerini belirtti.

Hastanede, Ã¼lkedeki aÅŸÄ±rÄ± kuraklÄ±k felaketinden dolayÄ± zarar gÃ¶ren hastalara Ã¼cretsiz saÄŸlÄ±k hizmeti vermeye Ã¶zen gÃ¶sterdiklerini dile getiren Adem, "KÄ±sÄ±tlÄ± tÄ±bbi imkanlarÄ±mÄ±za raÄŸmen doktor ve hemÅŸirelerimiz, var olan gÃ¼Ã§leriyle Ã§aresiz hastalara hizmet vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." dedi.

Akut ishal hastasÄ± kÄ±z Ã§ocuÄŸunun annesi Cevni Ebubekir, kÄ±zÄ±nÄ±n iki gÃ¼n Ã¶nce gece yarÄ±sÄ± hastalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyerek, "Gece yarÄ±sÄ± Ã§ocukta ÅŸiddetli ishal ve mide bulantÄ±sÄ± oldu. Hastane veya eczaneye gitme imkanÄ±mÄ±z yoktu. Sabah olunca Bendar Hastanesi'ne geldik ve doktorlar saÄŸolsunlar ilgilendiler." diye konuÅŸtu.

HastalÄ±ÄŸa yakalanan 9 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸunu kucaÄŸÄ±nda hastaneye yetiÅŸtiren Somalili baba Ali Adem, "KÄ±zÄ±m ishal oldu ancak durumundan haberdar deÄŸildim. Gece saatlerinde inleme seslerini duyunca sakinleÅŸmesi iÃ§in ilaÃ§ verdim ancak durumu daha da kÃ¶tÃ¼leÅŸti. O saatlerde hastaneye gelme imkanÄ±mÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± sabahÄ± beklemek zorunda kaldÄ±m." diye konuÅŸtu.

YÃœKSEK SICAK NEDENÄ°YLE AKUT Ä°SHAL VAKALARINDA ARTIÅž

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± kadÄ±n doÄŸum ve Ã§ocuk hastalÄ±klarÄ± alanÄ±nda hizmet veren Bendar Hastanesi, eÄŸitimli saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± bulmakta ciddi anlamda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yor.

Ãœlkedeki aÅŸÄ±rÄ± kuraklÄ±ÄŸÄ±n getirdiÄŸi aÃ§lÄ±k nedeniyle hastalÄ±klarÄ±n daha Ã§ok yayÄ±lmasÄ±ndan endiÅŸe eden Somalili doktorlar, kirli iÃ§me ve kullanma suyu ile yÃ¼ksek sÄ±cak nedeniyle akut ishal vakalarÄ±nda artÄ±ÅŸ olduÄŸuna dikkati Ã§ekiyor.

Somali BaÅŸbakanÄ± Hasan Ali Hayri, Ulusal KuraklÄ±k Komitesi ile 4 Mart'ta dÃ¼zenlediÄŸi toplantÄ±da, kuraklÄ±k sebebiyle son gÃ¼nlerde Bay bÃ¶lgesinde 110 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.