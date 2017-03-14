Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n tamamÄ±nÄ± resme yansÄ±ttÄ±lar

Rize Sosyal Bilimler LisesiÂ Ã¶ÄŸrencileri,Â Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±nÂ 10 kÄ±tasÄ±nÄ± ayrÄ± ayrÄ±Â resmettikleri tablolarÄ±Â sergiledi.
Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n kabulÃ¼nÃ¼n 96. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma GÃ¼nÃ¼ etkinlikleri kapsamÄ±nda resim Ã¶ÄŸretmeni Sevil Ezer GenÃ§, 10 Ã¶ÄŸrencisi ile resim sergisi hazÄ±rladÄ±.
Ä°smail Kahraman KÃ¼ltÃ¼r Merkezindeki serginin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Vali ErdoÄŸan BektaÅŸ, bunun Ã§ok iyi bir fikir olduÄŸunu belirterek, "Her ÅŸeyin daha iyisi mÃ¼mkÃ¼n. Ã–ÄŸrencilerimiz emek vererek gÃ¼zel bir Ã§alÄ±ÅŸma yapmÄ±ÅŸ. Sosyal Bilimler Lisesinden bÃ¶yle gÃ¼zel Ã§alÄ±ÅŸmalar bekliyoruz." dedi.
Okul MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Zekeriya Ã–zdemir, gÃ¼zel sanatlar alanÄ±nda da Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ±, bu kapsamda Ã¶ÄŸrencilerin Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n 10 kÄ±tasÄ±nÄ± resmettiÄŸini sÃ¶yledi.
Resim Ã¶ÄŸretmeni Sevil Ezer GenÃ§ de Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n kabulÃ¼nÃ¼n 96. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kapsamÄ±nda bÃ¶yle bir Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini kaydederek, "10 Ã¶ÄŸrencimizle 3 aylÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma ile Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n 10 kÄ±tasÄ±nÄ± resmettik. Her bir Ã¶ÄŸrencimiz istediÄŸi ve yakÄ±n bulduÄŸu kÄ±tayÄ± seÃ§erek resimledi." diye konuÅŸtu.Â
Rize Sosyal Bilimler Lisesi Ã¶ÄŸrencileri, Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n 10 kÄ±tasÄ±nÄ± 10 ayrÄ± tabloyla anlattÄ±klarÄ± resim sergisi aÃ§tÄ±
Samsun'un 19 MayÄ±s ilÃ§esinde matematik Ã¶ÄŸretmenliÄŸi yapan AkyÃ¼rek, "KÃ¼Ã§Ã¼k Vecihiler YetiÅŸiyor" adÄ±yla hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± proje kapsamÄ±nda ders saatleri dÄ±ÅŸÄ±ndaki zamanlarda Ã§ocuklara model uÃ§ak yapÄ±mÄ±nÄ± Ã¶ÄŸretiyor.
Samsun'un Bafra ilÃ§esinde, ilkokulda sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenlik yapan TopÃ§uoÄŸlu, bu yÄ±l 36. kez Ã¼niversite sÄ±navÄ±na girdi
Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek Ä°mam Hatip Ortaokulu Ã¶ÄŸrencileri, Halepâ€™te yapÄ±lan katliama dikkat Ã§ekmek ve Halep halkÄ±na destek vermek amacÄ±yla program dÃ¼zenlediler
ÅžanlÄ±urfa'da, uzun yÄ±llar gÃ¶Ã§erlik yaptÄ±ktan sonra Ã§ocuklarÄ±nÄ±n okumasÄ± iÃ§in KarakÃ¶prÃ¼ ilÃ§esine yerleÅŸen Mehmet BaÄŸatemur, bÃ¶lgenin imara aÃ§Ä±lmasÄ± nedeniyle hayvanlarÄ±nÄ± lÃ¼ks sitelerin arasÄ±nda otlatÄ±yor
Cumhuriyet Ãœniversitesinde 1995 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlenen mezuniyet tÃ¶reninde baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ olduÄŸu gerekÃ§esiyle diplomasÄ± verilmeyen ZÃ¶hre UÃ§ar, 22 yÄ±l sonra aynÄ± Ã¼niversitede Ã§iÃ§eklerle karÅŸÄ±landÄ±
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Siverek ilÃ§esinde yaz aylarÄ±nda koyun gÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ KaracadaÄŸ eteklerinde kÄ±ÅŸÄ±n da kayak yaparak vakit geÃ§iren Ã§oban Bahaddin Akay, zaman zaman merkeze gelen ziyaretÃ§ilere de kayak eÄŸitimi veriyor
OsmanlÄ± dÃ¶neminde haremde kullanÄ±lan, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde usta ellerce meyve ÅŸekli verilen kokulu harem sabunlarÄ±, ev dekorasyonunda tercih ediliyor
Samsun'da bir lisede gÃ¶rsel sanatlar Ã¶ÄŸretmeni olarak gÃ¶rev yapan Maksude GÃ¼ney, aÅŸÄ±rÄ± tÃ¼ketime tepki gÃ¶stermek amacÄ±yla atÄ±k malzemeleri kullanarak Ã§eÅŸitli eserler yaptÄ±
Malatya'nÄ±n DoÄŸanÅŸehir ilÃ§esinde iki kÄ±z kardeÅŸ, halk arasÄ±nda "kelebek hastalÄ±ÄŸÄ±" diye bilinen genetik cilt rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± Epidermolysis Bullosa hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele ediyor
Kilis'te aralarÄ±nda Suriyelilerin de bulunduÄŸu bir grup kadÄ±n, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele eden askerlere manevi destek amacÄ±yla her hafta toplanarak, Fetih ve Yasin surelerini okuyup, dua ediyor
Taiz kentinde evine dÃ¼ÅŸen bomba yÃ¼zÃ¼nden kardeÅŸini kaybeden, kendisi ve annesi yaralanan 3 yaÅŸÄ±ndaki Jana Muhammed, Afyonkarahisar'da geÃ§irdiÄŸi ameliyat sonrasÄ± iyileÅŸti
Kocaeli'de "gÃ¶nÃ¼llÃ¼ itfaiyecilik" eÄŸitimine katÄ±lan vatandaÅŸlar, sorumluluk bÃ¶lgelerindeki yangÄ±n, sel ve trafik kazasÄ± gibi olaylarda belediye ekiplerine destek oluyor
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da yaÅŸayan 89 yaÅŸÄ±ndaki Sakovic, ilerlemiÅŸ yaÅŸÄ±na raÄŸmen daÄŸlara tÄ±rmanmaya devam ediyor
Bir zamanlar hemen herkesin cebinde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kÃ¶stekli saatler, teknolojinin geliÅŸmesiyle unutulmaya yÃ¼z tuttu
Yetenekli Ã§ocuklara eÄŸitim verilen KÃ¼tahya Bilim ve Sanat Merkezi'nde Ã¶ÄŸrenciler doÄŸal yollarla peynir, turÅŸu ve sirke yapÄ±mÄ±nÄ± Ã¶ÄŸreniyor