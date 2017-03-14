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05:43, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
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GÃ¼ncelleme: 04:25, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n tamamÄ±nÄ± resme yansÄ±ttÄ±lar
Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n tamamÄ±nÄ± resme yansÄ±ttÄ±lar

Rize Sosyal Bilimler Lisesi Ã¶ÄŸrencileri, Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n 10 kÄ±tasÄ±nÄ± 10 ayrÄ± tabloyla anlattÄ±klarÄ± resim sergisi aÃ§tÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rize Sosyal Bilimler LisesiÂ Ã¶ÄŸrencileri,Â Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±nÂ 10 kÄ±tasÄ±nÄ± ayrÄ± ayrÄ±Â resmettikleri tablolarÄ±Â sergiledi.

Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n kabulÃ¼nÃ¼n 96. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma GÃ¼nÃ¼ etkinlikleri kapsamÄ±nda resim Ã¶ÄŸretmeni Sevil Ezer GenÃ§, 10 Ã¶ÄŸrencisi ile resim sergisi hazÄ±rladÄ±.

Ä°smail Kahraman KÃ¼ltÃ¼r Merkezindeki serginin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Vali ErdoÄŸan BektaÅŸ, bunun Ã§ok iyi bir fikir olduÄŸunu belirterek, "Her ÅŸeyin daha iyisi mÃ¼mkÃ¼n. Ã–ÄŸrencilerimiz emek vererek gÃ¼zel bir Ã§alÄ±ÅŸma yapmÄ±ÅŸ. Sosyal Bilimler Lisesinden bÃ¶yle gÃ¼zel Ã§alÄ±ÅŸmalar bekliyoruz." dedi.

"Ã–ÄžRENCÄ°LERÄ°MÄ°Z Ä°STEDÄ°ÄžÄ° VE YAKIN BULDUÄžU KITAYI SEÃ‡EREK RESÄ°MLEDÄ°"

Okul MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Zekeriya Ã–zdemir, gÃ¼zel sanatlar alanÄ±nda da Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ±, bu kapsamda Ã¶ÄŸrencilerin Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n 10 kÄ±tasÄ±nÄ± resmettiÄŸini sÃ¶yledi.

Resim Ã¶ÄŸretmeni Sevil Ezer GenÃ§ de Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n kabulÃ¼nÃ¼n 96. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kapsamÄ±nda bÃ¶yle bir Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini kaydederek, "10 Ã¶ÄŸrencimizle 3 aylÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma ile Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n 10 kÄ±tasÄ±nÄ± resmettik. Her bir Ã¶ÄŸrencimiz istediÄŸi ve yakÄ±n bulduÄŸu kÄ±tayÄ± seÃ§erek resimledi." diye konuÅŸtu.Â 



Ä°lgili Konular istiklal marÅŸÄ±
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Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n tamamÄ±nÄ± resme yansÄ±ttÄ±lar

Rize Sosyal Bilimler Lisesi Ã¶ÄŸrencileri, Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n 10 kÄ±tasÄ±nÄ± 10 ayrÄ± tabloyla anlattÄ±klarÄ± resim sergisi aÃ§tÄ±
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