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TÄ±p BayramÄ±'nda ErdoÄŸan'dan erken emeklilik haberi
TÄ±p BayramÄ±'nda ErdoÄŸan'dan erken emeklilik haberi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na erken emeklilik mÃ¼jdesi verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â BeÅŸtepe Millet Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen "TÄ±p BayramÄ±" programÄ±nda bir konuÅŸma yaptÄ±.

SÃ¶zlerine "Milletin evine, bu gazi mekana hoÅŸ geldiniz. Zira 15 Temmuz gecesi, bildiÄŸiniz gibi ÅŸu kÃ¼lliyenin Ã§evresinde 29 ÅŸehidimiz, 36 gazimiz var. Bu bakÄ±mdan bu kÃ¼lliye, bu milletin evi, 'gazi' unvanÄ±na artÄ±k layÄ±k oldu." diyerek baÅŸlayan ErdoÄŸan, tÃ¼m saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n 14 Mart TÄ±p BayramÄ±'nÄ± kutladÄ±.Â 

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÄ±pranma payÄ± ile birlikte erken emeklilik getirilmesi iÃ§in hÃ¼kÃ¼metten Ã§alÄ±ÅŸma yapmasÄ±nÄ± beklediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

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Ä°lgili Konular cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan TÄ±p BayramÄ±
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