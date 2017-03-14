MaÄŸarada bulunan 'Peri balÄ±'nÄ±n kilosu 5 bin avro

Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'nde ziyaretÃ§ilere kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§an yÃ¶resel pazarda, farklÄ± bÃ¶lgelerden getirilen deÄŸiÅŸik Ã¼rÃ¼nler sergilendi. En Ã§ok ilgiyi iseÂ Artvin'de bal Ã¼reticiliÄŸi yapan GÃ¼nay GÃ¼ndÃ¼z'Ã¼n kilogramÄ±nÄ± 5 bin avrodan satÄ±ÅŸa sunduÄŸu "Peri balÄ±" Ã§ekti.Â
GÃ¼ndÃ¼z, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, endemik bitki Ã§eÅŸitliliÄŸi nedeniyle dÃ¼nyada ender bulunan ballarÄ±n Ã¼retildiÄŸi ÅžavÅŸat ilÃ§esindekiÂ SarÄ±Ã§ayÄ±r YaylasÄ±'nda bir maÄŸarada 8 yÄ±l Ã¶nce tesadÃ¼fen rastladÄ±klarÄ± "Peri balÄ±"nÄ±n iÃ§eriÄŸindeki minerallerden dolayÄ± yÃ¼ksek fiyatlara alÄ±cÄ± bulduÄŸunu belirtti.Â
GÃ¼ndÃ¼z, balÄ±n 2009 yÄ±lÄ±nda Fransa'daki bal borsasÄ±nda 1 kilogramÄ±nÄ±n 45 bin avro, 2010'da ise Ã‡in'deki borsada 1 kilogramÄ±nÄ±n 28 bin avroya alÄ±cÄ± bulduÄŸunu bildirdi.
BalÄ±n gÄ±da maddesinden Ã§ok tedaviye yardÄ±mcÄ± Ã¶zellikleri nedeniyle tercih edildiÄŸini, TÃ¼rkiye'deki kilogram satÄ±ÅŸ fiyatÄ±nÄ± 5 bin avro olarak tespit ettiklerini anlatan GÃ¼ndÃ¼z, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Peri balÄ±mÄ±zÄ± kilogram bazda genellikle krallÄ±klar alÄ±yor. BalÄ±mÄ±za kanser gibi mÃ¼zmin hastalÄ±klarla mÃ¼cadele edenler de raÄŸbet gÃ¶steriyor. Peri balÄ±nÄ± 270 gramlÄ±k olarak 2 bin 500 liraya da Ã§ok sattÄ±k. Katar Emiri, elimizdeki tÃ¼m balÄ± istedi vermedik, Ã§Ã¼nkÃ¼ tamamen para amacÄ± gÃ¼tmÃ¼yoruz. BalÄ±n hasta insanlara faydasÄ±nÄ± Ã¶n planda tutuyoruz."
Antalya'da aÃ§Ä±lan yÃ¶resel Ã¼rÃ¼nler pazarÄ±nda, Artvin'de bir maÄŸaradan Ã§Ä±karÄ±lan ve bir kilogramÄ± 5 bin avrodan satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±lan "Peri balÄ±" ilgi Ã§ekti
TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerle imzaladÄ±ÄŸÄ± uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ± onaylayan 18 kanun tasarÄ±sÄ± kabul edilerek, yasalaÅŸtÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, â€œEkonomik yaptÄ±rÄ±mlar da ileride gelebilir ama biz iÅŸi daha ileriye gÃ¶tÃ¼rmeden, bu krizi derinleÅŸtirmeden krizi baÅŸlatanÄ±n, krizi Ã§Ã¶zmesini istiyoruz" dedi
Edirne Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¼rkan, belediyeyi ziyaret eden DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na, kurucu meclis Ã¼yeleri olan 6'sÄ± MÃ¼slÃ¼man, 6'sÄ± farklÄ± din ve milletlerden 12 kiÅŸinin tasvir edildiÄŸi tabloyu gÃ¶sterdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi'nin telefonla yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede terÃ¶rle mÃ¼cadele konusu ele alÄ±ndÄ±
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, Hollanda'da yaÅŸanan diplomatik skandalÄ± yarÄ±n BM Genel Kurulu'nda dÃ¼nyaya duyuracak
TBMM Genel Kurulu, 21 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼nden itibaren referanduma kadar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ara verecek
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde bir Ã¼st rÃ¼tbeye terfi etmeye hak kazanan 4 bin 198 emniyet mensubu iÃ§in sÄ±nav dÃ¶nemi yarÄ±n baÅŸlÄ±yor
TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman, Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Groysman'Ä± kabul etti
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye ile Ukrayna arasÄ±nda kimlik kartÄ± ile seyahat edilebileceÄŸine iÅŸaret ederek, "BugÃ¼n imzalamÄ±ÅŸ olduÄŸumuz iki Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n kimlik kartÄ± ile seyahatine imkan veren, bir anlamda vize muafiyeti denebilecek anlaÅŸmayla sonuÃ§landÄ±rmÄ±ÅŸ bulunuyoruz" dedi.
Pakistan HEC ile YÃ–K arasÄ±nda PakistanlÄ± Ã¶ÄŸrencilerin Pakistan HÃ¼kÃ¼metinin burslusu olarak TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelerde doktora eÄŸitimi gÃ¶rmelerine imkan saÄŸlayan mutabakat belgesi imzalandÄ±
Ä°nÅŸaat, tekstil, endÃ¼stri, gÄ±da, bilgi teknolojileri ve ulaÅŸÄ±m sektÃ¶rlerinden temsilcilerin katÄ±lÄ±mÄ±yla iÅŸ forumu dÃ¼zenlendi
Yunanistan'Ä±n ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Georgiadis, "EÄŸer TÃ¼rkiye ile Avrupa arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸma devam ederse bir gÃ¼n gelecek ve Ankara gÃ¶Ã§men anlaÅŸmasÄ±nÄ± bozacak. O zaman Yunan adalarÄ±na 200 bin gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n gelme tehlikesi var. Bu boyutta bir akÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸirse Yunan ekonomisi yerle bir olur" dedi
THY'de 7 pilot dahil 26 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n FETÃ– baÄŸlantÄ±sÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle iÅŸlerine son verildi.
Benzinin litre fiyatÄ±nda bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 9 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na erken emeklilik mÃ¼jdesi verdi