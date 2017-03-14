GÃ¼ncelleme: 03:22, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

MaÄŸarada bulunan 'Peri balÄ±'nÄ±n kilosu 5 bin avro

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'nde ziyaretÃ§ilere kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§an yÃ¶resel pazarda, farklÄ± bÃ¶lgelerden getirilen deÄŸiÅŸik Ã¼rÃ¼nler sergilendi. En Ã§ok ilgiyi iseÂ Artvin'de bal Ã¼reticiliÄŸi yapan GÃ¼nay GÃ¼ndÃ¼z'Ã¼n kilogramÄ±nÄ± 5 bin avrodan satÄ±ÅŸa sunduÄŸu "Peri balÄ±" Ã§ekti.Â

GÃ¼ndÃ¼z, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, endemik bitki Ã§eÅŸitliliÄŸi nedeniyle dÃ¼nyada ender bulunan ballarÄ±n Ã¼retildiÄŸi ÅžavÅŸat ilÃ§esindekiÂ SarÄ±Ã§ayÄ±r YaylasÄ±'nda bir maÄŸarada 8 yÄ±l Ã¶nce tesadÃ¼fen rastladÄ±klarÄ± "Peri balÄ±"nÄ±n iÃ§eriÄŸindeki minerallerden dolayÄ± yÃ¼ksek fiyatlara alÄ±cÄ± bulduÄŸunu belirtti.Â

GÃ¼ndÃ¼z, balÄ±n 2009 yÄ±lÄ±nda Fransa'daki bal borsasÄ±nda 1 kilogramÄ±nÄ±n 45 bin avro, 2010'da ise Ã‡in'deki borsada 1 kilogramÄ±nÄ±n 28 bin avroya alÄ±cÄ± bulduÄŸunu bildirdi.

BalÄ±n gÄ±da maddesinden Ã§ok tedaviye yardÄ±mcÄ± Ã¶zellikleri nedeniyle tercih edildiÄŸini, TÃ¼rkiye'deki kilogram satÄ±ÅŸ fiyatÄ±nÄ± 5 bin avro olarak tespit ettiklerini anlatan GÃ¼ndÃ¼z, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Peri balÄ±mÄ±zÄ± kilogram bazda genellikle krallÄ±klar alÄ±yor. BalÄ±mÄ±za kanser gibi mÃ¼zmin hastalÄ±klarla mÃ¼cadele edenler de raÄŸbet gÃ¶steriyor. Peri balÄ±nÄ± 270 gramlÄ±k olarak 2 bin 500 liraya da Ã§ok sattÄ±k. Katar Emiri, elimizdeki tÃ¼m balÄ± istedi vermedik, Ã§Ã¼nkÃ¼ tamamen para amacÄ± gÃ¼tmÃ¼yoruz. BalÄ±n hasta insanlara faydasÄ±nÄ± Ã¶n planda tutuyoruz."