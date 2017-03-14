15:07, 14 Mart 2017 SalÄ±

Tayvan'Ä±n eski lideri hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±





Tayvan savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, eski lider Ma Ying-jeou hakkÄ±nda telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini izinsiz dinlediÄŸi ve gizli bilgileri sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±yla iddianame hazÄ±rladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tayvan'Ä±n eski lideri Ma Ying-jeou aleyhinde, izin almadan telefon dinlemek ve gizli belgeleri sÄ±zdÄ±rmak suÃ§lamasÄ±yla dava aÃ§Ä±ldÄ±. Taipei BÃ¶lge SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, eski lider Ma hakkÄ±nda, eski BaÅŸsavcÄ± Huang Shyh-ming'e dÃ¶nemin BaÅŸbakanÄ± Jiang Yi-huah ile ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmaya iliÅŸkin gizli bilgileri sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±yla iddianame hazÄ±rladÄ±. SavcÄ±lÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Chang Chieh-chin, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, altÄ± aylÄ±k soruÅŸturmanÄ±nÂ ardÄ±ndan Ma'nÄ±n, kiÅŸisel bilgilerin korunmasÄ±, devlet sÄ±rlarÄ±nÄ±n saklanmasÄ± ve iletiÅŸim gÃ¼venliÄŸine iliÅŸkin yasayÄ± Ã§iÄŸnediÄŸini ortaya koyduÄŸunu belirtti. Ma ise gazetecilere verdiÄŸi demeÃ§te, telefon dinleyerek elde edilen bilgileri aktarmanÄ±n suÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak masum olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. HakkÄ±ndaki iddialarÄ± reddeden Ma, lider olarak gÃ¶revini yerine getirdiÄŸini sÃ¶yledi. Taipei BÃ¶lge Mahkemesi, 8 KasÄ±m'da eski lider Ma Ying-jeou'yu hakkÄ±ndaki suÃ§lamalara iliÅŸkin ifadesine baÅŸvurulmak Ã¼zere mahkemeye Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Demokratik Ä°lerleme Partisi (DPP) Milletvekili Ker Chien-ming ise ilgili iddia konusunda suÃ§ duyurusunda bulunmuÅŸtu. Telefon dinlemekten suÃ§lu bulunan Huang, YÃ¼ksek SavcÄ±lÄ±k Ofisinin gÃ¼venilirliÄŸine gÃ¶lge dÃ¼ÅŸÃ¼rmekten aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nmÄ±ÅŸ ve 2014 yÄ±lÄ±nÄ±n mart ayÄ±nda 14 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶revinden istifa etmiÅŸti. Huang'Ä±n cezasÄ±, 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda mahkeme tarafÄ±ndan 15 aya Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Tayvan'da milliyetÃ§i Kuomintang (KMT) parti baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan 2014'te istifa eden Ma Ying-jeou, bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda yapÄ±lan seÃ§imlerde 8 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan liderlik koltuÄŸunu da DPP BaÅŸkanÄ± Tsai Ing-wen'a bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.