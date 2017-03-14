BM, Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±na tepkisiz kalacak

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) Cenevre Ofisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Alessandra Vellucci, Hollanda'da yaÅŸanan diplomatik skandalda, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ±Â Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±nÂ TÃ¼rkiye'nin Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸuna girmesine izin verilmemesi ve sonrasÄ±nda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi olayÄ± hakkÄ±nda BM'den herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± ve BM olarak konunun muhatabÄ± olmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Vellucci, "Hollanda'nÄ±n, Viyana SÃ¶zleÅŸmesi'ni ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle kÄ±nanmasÄ± gerekmez mi, Hollanda'da bir TÃ¼rk bakan, kendi Ã¼lkesinin baÅŸkonsolosluÄŸuna alÄ±nmÄ±yor. BM konuyla ilgili neden sessiz kalÄ±yor? Hollanda, insan haklarÄ± ve uluslararasÄ± hukuku ihlal etmedi mi, Hollanda'yÄ± kÄ±namazsanÄ±z gelecekte benzer durumlar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda diÄŸer Ã¼lkeleri nasÄ±l kÄ±nayacaksÄ±nÄ±z? " sorusuna cevaben, "Bu konu hakkÄ±nda yorum yapmayacaÄŸÄ±z." dedi.
Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±nÄ±n Ã¼zerinden Ã¼Ã§ gÃ¼n geÃ§mesine raÄŸmen BM'nin konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapmamasÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine Vellucci, "BM olarak, bir Ã¼lkenin, gÃ¼venlik gerekÃ§e gÃ¶sterilerek aldÄ±ÄŸÄ± bir karar hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yapmayacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi sÃ¶zcÃ¼lerindenÂ Ravina ShamdasaniÂ de, "Viyana SÃ¶zleÅŸmesi bizim kurumuzun kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda karmaÅŸÄ±k bir konu ve sadece insan haklarÄ± ile ilgili deÄŸil." diyerek soruya cevap vermekten kaÃ§Ä±ndÄ±.
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi sÃ¶zcÃ¼lerindenÂ Rupert Colville, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Hollanda polisinin, baÅŸkonsolosluÄŸun bulunduÄŸu bÃ¶lgede toplanan ve uygulamayÄ± protesto eden TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na ÅŸiddet uygulamasÄ±ndan bilgileri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
Colville,Â Hollandaâ€™da ofislerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Rotterdamâ€™da yaÅŸanan olaylara tam olarak hakim olamadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
AA muhabirinin medyaya yansÄ±yan Hollanda polisinin ÅŸiddet iÃ§eren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini hatÄ±rlatmasÄ± Ã¼zerine Colville, konuyu detaylÄ± inceleyeceklerini ve daha sonra bu konuda bir aÃ§Ä±klama yapabileceklerini bildirdi.
Etiyopya'nÄ±n baÅŸkenti Koshe bÃ¶lgesinde 11 Mart gecesi meydana gelen toprak ve Ã§Ã¶p yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ±n kaymasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden 72 kiÅŸinin ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼met 3 gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan etti
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BM SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Vellucci, Bakan Kaya'nÄ±n TÃ¼rkiye'nin Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸuna girmesine izin verilmemesi ve sonrasÄ±nda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi hakkÄ±nda BM'den herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti
Tayvan savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, eski lider Ma Ying-jeou hakkÄ±nda telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini izinsiz dinlediÄŸi ve gizli bilgileri sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±yla iddianame hazÄ±rladÄ±
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