15:13, 14 Mart 2017 SalÄ±

BM, Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±na tepkisiz kalacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) Cenevre Ofisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Alessandra Vellucci, Hollanda'da yaÅŸanan diplomatik skandalda, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ±Â Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±nÂ TÃ¼rkiye'nin Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸuna girmesine izin verilmemesi ve sonrasÄ±nda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi olayÄ± hakkÄ±nda BM'den herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± ve BM olarak konunun muhatabÄ± olmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Vellucci, "Hollanda'nÄ±n, Viyana SÃ¶zleÅŸmesi'ni ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle kÄ±nanmasÄ± gerekmez mi, Hollanda'da bir TÃ¼rk bakan, kendi Ã¼lkesinin baÅŸkonsolosluÄŸuna alÄ±nmÄ±yor. BM konuyla ilgili neden sessiz kalÄ±yor? Hollanda, insan haklarÄ± ve uluslararasÄ± hukuku ihlal etmedi mi, Hollanda'yÄ± kÄ±namazsanÄ±z gelecekte benzer durumlar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda diÄŸer Ã¼lkeleri nasÄ±l kÄ±nayacaksÄ±nÄ±z? " sorusuna cevaben, "Bu konu hakkÄ±nda yorum yapmayacaÄŸÄ±z." dedi.

Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±nÄ±n Ã¼zerinden Ã¼Ã§ gÃ¼n geÃ§mesine raÄŸmen BM'nin konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapmamasÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine Vellucci, "BM olarak, bir Ã¼lkenin, gÃ¼venlik gerekÃ§e gÃ¶sterilerek aldÄ±ÄŸÄ± bir karar hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yapmayacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.

"HOLLANDA'DA OFÄ°SÄ°MÄ°Z YOK, KONUYA HAKÄ°M DEÄžÄ°LÄ°Z"

BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi sÃ¶zcÃ¼lerindenÂ Ravina ShamdasaniÂ de, "Viyana SÃ¶zleÅŸmesi bizim kurumuzun kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda karmaÅŸÄ±k bir konu ve sadece insan haklarÄ± ile ilgili deÄŸil." diyerek soruya cevap vermekten kaÃ§Ä±ndÄ±.

BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi sÃ¶zcÃ¼lerindenÂ Rupert Colville, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Hollanda polisinin, baÅŸkonsolosluÄŸun bulunduÄŸu bÃ¶lgede toplanan ve uygulamayÄ± protesto eden TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na ÅŸiddet uygulamasÄ±ndan bilgileri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Colville,Â Hollandaâ€™da ofislerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Rotterdamâ€™da yaÅŸanan olaylara tam olarak hakim olamadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

AA muhabirinin medyaya yansÄ±yan Hollanda polisinin ÅŸiddet iÃ§eren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini hatÄ±rlatmasÄ± Ã¼zerine Colville, konuyu detaylÄ± inceleyeceklerini ve daha sonra bu konuda bir aÃ§Ä±klama yapabileceklerini bildirdi.