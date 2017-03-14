15:26, 14 Mart 2017 SalÄ±

KÄ±rgÄ±zistan'da 114 devlet ve kamu kuruluÅŸu tasfiye edilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÄ±rgÄ±zistan BaÅŸbakanÄ± Sooronbay Ceenbekov, devletin bÃ¼tÃ§esine yÃ¼k getiren 114 devlet ve kamu kuruluÅŸunun tasfiye edileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

BaÅŸbakanlÄ±kta yapÄ±lan, devlet ve kamu iktisadi kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n ve anonim ÅŸirketlerin sayÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleme kurulu toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan BaÅŸbakan Ceenbekov, "Devlet bÃ¼tÃ§esine yÃ¼k olan ve gelir getiremeyen 114 devlet ve kamu kuruluÅŸunun tasfiye edilmesine ve 63 devlet kuruluÅŸunun yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi." dedi.

Ceenbekov, tasfiye edilecek devlet kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesinin veya kiralanmasÄ±nÄ±n, bir ay iÃ§inde oluÅŸturulacak e-ticaret platformu Ã¼zerinden yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Bu arada BaÅŸbakanlÄ±k Devlet MÃ¼lkiyet Fonu YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Bolsunbek Kazakov da Ã¼lkede bin 130 devlet kuruluÅŸunun bulunduÄŸunu kaydetti.