15:31, 14 Mart 2017 SalÄ±

Etiyopya'da ulusal yas ilan edildi





Etiyopya'nÄ±n baÅŸkenti Koshe bÃ¶lgesinde 11 Mart gecesi meydana gelen toprak ve Ã§Ã¶p yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ±n kaymasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden 72 kiÅŸinin ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼met 3 gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Etiyopya'nÄ±n baÅŸkenti Addis Ababa'daki Ã§Ã¶p depolama alanÄ±nda meydana gelen heyelanda hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in 3 gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan edildiÄŸi bildirildi. Etiyopya Halk Temsilcileri Meclisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ulusal yas kapsamÄ±nda yarÄ±ndan itibaren Ã¼lke genelinde ve tÃ¼m yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki temsilciliklerde bayraklarÄ±n yarÄ±ya indirileceÄŸi belirtildi. Ã–te yandan yetkililer, heyelanda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 72'ye yÃ¼kseldiÄŸini duyurdu. Åžu ana kadar gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±ndan yaralÄ± Ã§Ä±kan kimse bulunmuyor. BÃ¶lge sakinlerinden bazÄ±larÄ±, gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda 200'den fazla kiÅŸinin olduÄŸunu ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. BaÅŸkentin Koshe bÃ¶lgesinde 11 Mart gecesi toprak ve Ã§Ã¶p yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ±n kaymasÄ± sonucu oluÅŸan heyelan Ã§ok sayÄ±da evin yÄ±kÄ±lmasÄ±na ve onlarca insanÄ±n gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kalmasÄ±na yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Daha Ã¶nce de kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± heyelanlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede, her gÃ¼n yÃ¼zlerce Ã§Ã¶p toplayÄ±cÄ±sÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Åžehirde yaÅŸayan yaklaÅŸÄ±k 4 milyon kiÅŸinin Ã§Ã¶pÃ¼ 50 yÄ±ldÄ±r burada depolanÄ±yor. Â

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