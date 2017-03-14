15:42, 14 Mart 2017 SalÄ±

Bakan Ã‡elik'in mÃ¼lteci resti Yunanistan'Ä± korkuttu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistan'Ä±n ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Adonis Georgiadis, TÃ¼rkiye ve Avrupa BirliÄŸi (AB) arasÄ±ndaki anlaÅŸmanÄ±n Ã§Ã¶kmesi halinde Ã¼lkesinin 200 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n akÄ±nÄ±na uÄŸrayabileceÄŸini sÃ¶yledi.

Bir Ã¶zel televizyon kanalÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan Georgiadis, TÃ¼rkiye ve AB iliÅŸkilerine dair deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Georgiadis, son dÃ¶nemde TÃ¼rkiye ve AB arasÄ±nda gerginlik yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "EÄŸer TÃ¼rkiye ile Avrupa arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸma devam ederse bir gÃ¼n gelecek ve Ankara gÃ¶Ã§men anlaÅŸmasÄ±nÄ± bozacak. O zaman Yunan adalarÄ±na 200 bin gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n gelme tehlikesi var." ifadelerini kullandÄ±.

OlasÄ± bir gÃ¶Ã§men akÄ±nÄ±nÄ±n zor gÃ¼nler geÃ§iren Yunanistan ekonomisini de etkileyeceÄŸine dikkati Ã§eken Georgiadis, "Bu boyutta bir gÃ¶Ã§men akÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸirse Yunan ekonomisi yerle bir olur." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye ve AB arasÄ±ndaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± mutabakatÄ±nÄ±n uygulanmaya baÅŸlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yunan adalarÄ±na geÃ§iÅŸ yapan gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ±nda yÃ¼zde 95'in Ã¼zerinde azalma yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Mutabakat kapsamÄ±nda iltica baÅŸvurularÄ± sonuÃ§landÄ±rÄ±lÄ±ncaya kadar adalarda tutulan yaklaÅŸÄ±k 13 bin gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± zor ÅŸartlar altÄ±nda yaÅŸamlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Resmi verilere gÃ¶re, Yunanistan genelinde 60 binden fazla gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± bulunuyor.

Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, Hollanda, Almanya ve AB Ã¼lkelerinde TÃ¼rk bakanlara yÃ¶nelik engellemeler ile yaÅŸanan son geliÅŸmeler sonrasÄ±ndaÂ "TÃ¼rkiye karadan geÃ§iÅŸler konusunu tekrar deÄŸerlendirmelidir" demiÅŸti. MÃ¼ltecilerin geri kabulÃ¼ anlaÅŸmasÄ±na iliÅŸkin de konuÅŸan Bakan Ã‡elik, TÃ¼rkiye'nin gayretleri sonucunda Ege Denizinde yaÅŸanan Ã¶lÃ¼mlerin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ildiÄŸini ifade ederek, "Ã–zellikle karadan geÃ§iÅŸler konusunda TÃ¼rkiye bence bu durumu yeniden deÄŸerlendirmelidir" ifadelerini kullandÄ±.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Numan KurtulmuÅŸ, "MÃ¼lteciler meselesi, bÃ¼tÃ¼n bÃ¶lgenin, coÄŸrafyanÄ±n ortak sorunudur ve onlarÄ±nda elini taÅŸÄ±n altÄ±na koymalarÄ± gerekir. Biz bu Ã§erÃ§evede gerekirse gerekli adÄ±mlarÄ± atarÄ±z ve mÃ¼lteciler meselesinde takÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tavrÄ± gÃ¶zden geÃ§iririz" demiÅŸti.