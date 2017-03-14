TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ± heyeti KaradaÄŸ'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°nÅŸaat, tekstil, endÃ¼stri, gÄ±da, bilgi teknolojileri ve ulaÅŸÄ±m sektÃ¶rlerinde faaliyet gÃ¶steren TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ±ndan oluÅŸan heyet, KaradaÄŸ'da temaslarda bulundu.
MuÅŸ Ticaret ve Sanayi OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Fatih Cengiz baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki heyet, baÅŸkent Podgorica'daki temaslarÄ± kapsamÄ±nda, KaradaÄŸ Ticaret OdasÄ± ile TÃ¼rkiye'nin Podgorica BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi iÅŸ birliÄŸinde dÃ¼zenlenen iÅŸ forumuna katÄ±ldÄ±. Heyet, KaradaÄŸ Ticaret OdasÄ± temsilcileri ile de bir araya geldi.
Cengiz, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, MuÅŸlu iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n KaradaÄŸ ve Bosna Hersek'e iÅŸ seyahati yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Heyetimizde inÅŸaat, tekstil, endÃ¼stri, gÄ±da, bilgi teknolojileri ve ulaÅŸÄ±m sektÃ¶rÃ¼ temsilcileri bulunuyor. Ziyaretimizin iÅŸ birliÄŸimize katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± umuyoruz." dedi.
KaradaÄŸ Ticaret OdasÄ± BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°van Saveljic de MuÅŸlu iÅŸ adamlarÄ±na KaradaÄŸ'Ä±n farklÄ± sektÃ¶rlerdeki potansiyellerden bahsettiklerini ifade ederek, Ã¶zellikle tarÄ±m ve enerji sektÃ¶rÃ¼ndeki karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iÅŸ birliÄŸinin geliÅŸtirilmesini hedeflediklerini kaydetti.
KaradaÄŸ iÃ§in Ã¶nemli bir diÄŸer sektÃ¶rÃ¼n de turizm olduÄŸuna iÅŸaret eden Saveljic, KaradaÄŸ ile MuÅŸ arasÄ±ndaki benzerliklere dikkati Ã§ekerek, "TÃ¼rkiye'nin, bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ã¼retim gÃ¼cÃ¼ aÃ§Ä±sÄ±ndan kendimize benzettiÄŸimiz bÃ¶lgeleriyle iÅŸbirliÄŸi yapmak bizim iÃ§in Ã¶nemli." diye konuÅŸtu.
Saveljic, TÃ¼rkiye ile KaradaÄŸ'Ä±n ticaret alanÄ±nda son derece iyi iliÅŸkilere sahip olduÄŸunu anlatarak, TÃ¼rkiye'nin 2006-2016 yÄ±llarÄ±nda KaradaÄŸ'daki yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n 113 milyon avro deÄŸerinde olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.
Ä°ÅŸ forumuna, TÃ¼rkiye'den 33 firmanÄ±n temsilcisi katÄ±ldÄ±.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye ile Ukrayna arasÄ±nda kimlik kartÄ± ile seyahat edilebileceÄŸine iÅŸaret ederek, "BugÃ¼n imzalamÄ±ÅŸ olduÄŸumuz iki Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n kimlik kartÄ± ile seyahatine imkan veren, bir anlamda vize muafiyeti denebilecek anlaÅŸmayla sonuÃ§landÄ±rmÄ±ÅŸ bulunuyoruz" dedi.
Pakistan HEC ile YÃ–K arasÄ±nda PakistanlÄ± Ã¶ÄŸrencilerin Pakistan HÃ¼kÃ¼metinin burslusu olarak TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelerde doktora eÄŸitimi gÃ¶rmelerine imkan saÄŸlayan mutabakat belgesi imzalandÄ±
Ä°nÅŸaat, tekstil, endÃ¼stri, gÄ±da, bilgi teknolojileri ve ulaÅŸÄ±m sektÃ¶rlerinden temsilcilerin katÄ±lÄ±mÄ±yla iÅŸ forumu dÃ¼zenlendi
Yunanistan'Ä±n ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Georgiadis, "EÄŸer TÃ¼rkiye ile Avrupa arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸma devam ederse bir gÃ¼n gelecek ve Ankara gÃ¶Ã§men anlaÅŸmasÄ±nÄ± bozacak. O zaman Yunan adalarÄ±na 200 bin gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n gelme tehlikesi var. Bu boyutta bir akÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸirse Yunan ekonomisi yerle bir olur" dedi
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