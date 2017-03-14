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18:47, 14 Mart 2017 SalÄ±
OrtadoÄŸu
16:20, 14 Mart 2017 SalÄ±

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Astana Ã¶ncesi Esed'den bombalamaya devam
Astana Ã¶ncesi Esed'den bombalamaya devam

Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da Suriye konulu 3. tur toplantÄ±nÄ±n Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rerken, BeÅŸÅŸar Esed rejimi gÃ¼Ã§leri, Ã¼lkenin farklÄ± bÃ¶lgelerinde yoÄŸun ateÅŸkes ihlallerine devam ediyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da Suriye konulu 3. tur toplantÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rerken, BeÅŸÅŸar Esed rejimi gÃ¼Ã§leri, Ã¼lkenin farklÄ± bÃ¶lgelerinde yoÄŸun ateÅŸkes ihlallerine devam ediyor.

Halep'teki sivil savunma yetkililerinden Muhammed El Ahmed, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ''Rus ordusu ile Esed yÃ¶netimine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Halep'te muhaliflerin denetimindeki Kafr Hamra ve RaÅŸiddin bÃ¶lgesi ile Daret Ä°zze, Anadan ve Etarib ilÃ§esinde yerleÅŸim yerlerine 'fosfor' bombalarÄ±yla saldÄ±rdÄ±.'' dedi.

Ã‡ok sayÄ±da sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ahmed, ''Esed rejiminin savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Ä°dlib kent merkezi, Maaret en-Numan ile Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸur ilÃ§esini de bombaladÄ±. BombardÄ±man yoÄŸunlukla fosfor iÃ§erikliydi." dedi.

Dera ilindeki sivil savunma yetkililerinden Muhammed Yusuf da, ''Rejimin uÃ§aklarÄ± son gÃ¼nlerde Dera Beled ile Um Meyazin beldelerindeki yerleÅŸim alanlarÄ±nÄ± bombaladÄ±. SaldÄ±rÄ±larda onlarca ev yÄ±kÄ±ldÄ±.'' diye konuÅŸtu.

"ÅžAM VE MÃœTTEFÄ°KLERÄ° ANLAÅžMAYA HÄ°Ã‡ UYMADI"

Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesindeki yerel koordinasyon komitesi Ã¼yesi Yusuf el-Bustani, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

''Esed rejiminin DoÄŸu Guta'daki ilÃ§e ve beldelere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± devam ediyor. Rejim ve mÃ¼ttefikleri anlaÅŸmaya baÅŸÄ±ndan beri uymadÄ±. Åžam'Ä±n Kabun semti ile Haresta her gÃ¼n rejimin yoÄŸun bombardÄ±manÄ± altÄ±nda. Arbin ve Cobar beldesi ile Duma ilÃ§esine Esed gÃ¼Ã§leri her gÃ¼n karadan ve havadan saldÄ±rÄ±yor.''

Muhalifler Astana'da olmayacak
Muhalefet heyeti, Rusya garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki rejim gÃ¼Ã§lerinin yoÄŸun ateÅŸkes ihlallerin sÃ¼rdÃ¼rmesi Ã¼zerine, Astana 3 toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

HalihazÄ±rda Astana 3 toplantÄ±sÄ±, TÃ¼rkiye, Rusya, Ä°ran, BM ve rejim heyetleri arasÄ±ndaki ikili hazÄ±rlÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleriyle sÃ¼rÃ¼yor.

TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde saÄŸlanan ateÅŸkes 30 AralÄ±k 2016'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸti. Esed rejimi gÃ¼Ã§lerinin ateÅŸkesi ihlal etmesi Ã¼zerine, Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da 23-24 Ocak'ta TÃ¼rkiye ve Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde toplanmÄ±ÅŸtÄ±.

TÃ¼m taraflarÄ±n bir araya geleceÄŸi toplantÄ± yarÄ±n Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kayrat Abdrahmanov'un baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek.



Ä°lgili Konular suriye esad
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