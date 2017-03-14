16:35, 14 Mart 2017 SalÄ±

Ä°ngiltere basÄ±nÄ± Avrupa'ya "TÃ¼rkiye'ye tutarlÄ± ol" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngilizÂ The Times gazetesi,Â bugÃ¼nkÃ¼ baskÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸ makaleler sayfasÄ±nda yer alan makalede, Avrupa'nÄ±n bazÄ± kentlerinde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± destekler nitelikteki toplantÄ±larÄ±n iptal edilmesine tepki gÃ¶sterilerek, "Avrupa'daki ErdoÄŸan destekÃ§isi mitinglerde konuÅŸmacÄ±larÄ± susturmak BatÄ±'nÄ±n deÄŸerlerine ihanettir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Makalede, yakÄ±n zamanda Almanya, Avusturya ve Ä°sveÃ§'te olduÄŸu gibi Avrupa genelinde bazÄ± Ã¼lkelerin TÃ¼rk bakanlarÄ±n toplantÄ±larÄ±nÄ± yasakladÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilerek, "Bunu yaparak (ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda) savunduklarÄ±nÄ± iddia ettikleri deÄŸerleri terk etmiÅŸ oluyorlar. EÄŸer BatÄ±lÄ± devletler temel hak olan ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne sadÄ±k kalmak istiyorlarsa, tutarlÄ± olmalarÄ± gerekir." ifadelerine yer verildi.

"HOLLANDA TEHLÄ°KELÄ° BÄ°R YOLA GÄ°RDÄ°"

Ã–zellikle Hollanda'da Mark Rutte baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki hÃ¼kÃ¼metin, TÃ¼rk bakanlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ederek, "tehlikeli bir yola girdiÄŸi" deÄŸerlendirmesinin yer aldÄ±ÄŸÄ± makalede, ÅŸunlar kaydedildi:

"Bu hamle, Avrupa BirliÄŸinin (AB) TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± reform Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n etkisini zayÄ±flattÄ±. KÄ±tanÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼n kuvvetini azalttÄ±. TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli bir Ã¼yesi olduÄŸu NATO iÃ§erisindeki gerilimleri kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rken, TÃ¼rk asÄ±llÄ± gÃ¶Ã§menlerin sosyal entegrasyonunu da daha karmaÅŸÄ±k hale getirdi. Rutte, yarÄ±nki genel seÃ§imde tercihini aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§i Geert Wilders'ten yana kullanabilecek olan gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± seÃ§menin oylarÄ±nÄ± almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ancak bu son derece naif bir yanlÄ±ÅŸ hesaplamanÄ±n Ã¼rÃ¼nÃ¼. TÃ¼rk bakanlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi, kesinlikle Kuran'Ä± yasaklamak ve camileri kapatmak isteyen Wilders'i gÃ¼Ã§lendirdi."

GÃ¶Ã§menlerin Avrupa'ya gelmesi ve bunun kontrol altÄ±nda tutulmasÄ± konusunda AB'nin TÃ¼rkiye ile iÅŸ birliÄŸine aÄŸÄ±r bir ÅŸekilde baÄŸÄ±mlÄ± olduÄŸunun altÄ± Ã§izilen makalede, bir NATO mÃ¼ttefikinin seÃ§ilmiÅŸ bakanlarÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir mitinge katÄ±lmasÄ±nÄ± engellemenin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸu vurgulandÄ±.