Ä°ngiltere basÄ±nÄ± Avrupa'ya

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngilizÂ The Times gazetesi,Â bugÃ¼nkÃ¼ baskÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸ makaleler sayfasÄ±nda yer alan makalede, Avrupa'nÄ±n bazÄ± kentlerinde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± destekler nitelikteki toplantÄ±larÄ±n iptal edilmesine tepki gÃ¶sterilerek, "Avrupa'daki ErdoÄŸan destekÃ§isi mitinglerde konuÅŸmacÄ±larÄ± susturmak BatÄ±'nÄ±n deÄŸerlerine ihanettir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Makalede, yakÄ±n zamanda Almanya, Avusturya ve Ä°sveÃ§'te olduÄŸu gibi Avrupa genelinde bazÄ± Ã¼lkelerin TÃ¼rk bakanlarÄ±n toplantÄ±larÄ±nÄ± yasakladÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilerek, "Bunu yaparak (ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda) savunduklarÄ±nÄ± iddia ettikleri deÄŸerleri terk etmiÅŸ oluyorlar. EÄŸer BatÄ±lÄ± devletler temel hak olan ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne sadÄ±k kalmak istiyorlarsa, tutarlÄ± olmalarÄ± gerekir." ifadelerine yer verildi.
"HOLLANDA TEHLÄ°KELÄ° BÄ°R YOLA GÄ°RDÄ°"
Ã–zellikle Hollanda'da Mark Rutte baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki hÃ¼kÃ¼metin, TÃ¼rk bakanlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ederek, "tehlikeli bir yola girdiÄŸi" deÄŸerlendirmesinin yer aldÄ±ÄŸÄ± makalede, ÅŸunlar kaydedildi:
"Bu hamle, Avrupa BirliÄŸinin (AB) TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± reform Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n etkisini zayÄ±flattÄ±. KÄ±tanÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼n kuvvetini azalttÄ±. TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli bir Ã¼yesi olduÄŸu NATO iÃ§erisindeki gerilimleri kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rken, TÃ¼rk asÄ±llÄ± gÃ¶Ã§menlerin sosyal entegrasyonunu da daha karmaÅŸÄ±k hale getirdi. Rutte, yarÄ±nki genel seÃ§imde tercihini aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§i Geert Wilders'ten yana kullanabilecek olan gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± seÃ§menin oylarÄ±nÄ± almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ancak bu son derece naif bir yanlÄ±ÅŸ hesaplamanÄ±n Ã¼rÃ¼nÃ¼. TÃ¼rk bakanlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi, kesinlikle Kuran'Ä± yasaklamak ve camileri kapatmak isteyen Wilders'i gÃ¼Ã§lendirdi."
GÃ¶Ã§menlerin Avrupa'ya gelmesi ve bunun kontrol altÄ±nda tutulmasÄ± konusunda AB'nin TÃ¼rkiye ile iÅŸ birliÄŸine aÄŸÄ±r bir ÅŸekilde baÄŸÄ±mlÄ± olduÄŸunun altÄ± Ã§izilen makalede, bir NATO mÃ¼ttefikinin seÃ§ilmiÅŸ bakanlarÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir mitinge katÄ±lmasÄ±nÄ± engellemenin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸu vurgulandÄ±.
Filipinler, Malezya ve Endonezya'nÄ±n birkaÃ§ ay iÃ§inde ortak deniz devriye gÃ¼cÃ¼ oluÅŸturma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Libya'da General Hafter'e baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler Petrol Hilali bÃ¶lgesine yeniden saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±
Suudi Arabistan Gazze'nin yeniden imarÄ±na 30 milyon dolar hibe etti
Suriye'de PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi bÃ¶lgelerdeki 50 Arap aÅŸiretinin lideri Urfa'da toplandÄ±
Almanya'nÄ±n Saarland eyaleti yabancÄ± politikacÄ±larÄ±n seÃ§im kampanyasÄ± yapmasÄ±nÄ± yasakladÄ±.
Filipinler'de Ebu Seyyaf Ã¶rgÃ¼tÃ¼ rehin aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸretmeni serbest bÄ±raktÄ±
Ä°ngiltere'nin Ã¶nde gelen gazetelerinden The Times, TÃ¼rk bakanlarÄ±n toplantÄ±larÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ±n ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Ã§eliÅŸtiÄŸini belirtti.
Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da Suriye konulu 3. tur toplantÄ±nÄ±n Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rerken, BeÅŸÅŸar Esed rejimi gÃ¼Ã§leri, Ã¼lkenin farklÄ± bÃ¶lgelerinde yoÄŸun ateÅŸkes ihlallerine devam ediyor.
Etiyopya'nÄ±n baÅŸkenti Koshe bÃ¶lgesinde 11 Mart gecesi meydana gelen toprak ve Ã§Ã¶p yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ±n kaymasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden 72 kiÅŸinin ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼met 3 gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan etti
KÄ±rgÄ±zistan'da devlete yÃ¼k olan 114 kuruluÅŸ yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmak Ã¼zere tasfiye edilecek
BM SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Vellucci, Bakan Kaya'nÄ±n TÃ¼rkiye'nin Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸuna girmesine izin verilmemesi ve sonrasÄ±nda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi hakkÄ±nda BM'den herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti
Tayvan savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, eski lider Ma Ying-jeou hakkÄ±nda telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini izinsiz dinlediÄŸi ve gizli bilgileri sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±yla iddianame hazÄ±rladÄ±
AB'nin Avrupa'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± ile ilgili hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda, birlik iÃ§inde gÃ¼venlik zafiyeti bulunduÄŸu, bunun da terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Nijimbere, "Ocak ayÄ±ndan bu yana 800'e yakÄ±n kiÅŸi sÄ±tma yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 2 milyon kiÅŸi de sÄ±tmaya yakalandÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Kuzey Kore, Kim Jong-nam'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinden ABD ve GÃ¼ney Kore'yi sorumlu tuttu
Paris ve Ã§evresinde, kamu binalarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilere FransÄ±zca konuÅŸma zorunluluÄŸu getiren yasa kabul edildi