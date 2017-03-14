16:54, 14 Mart 2017 SalÄ±

Ebu Seyyaf'Ä±n rehin aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸretmen serbest

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filipinler'de Ebu Seyyaf Ã¶rgÃ¼tÃ¼, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Sulu takÄ±madalarÄ± bÃ¶lgesinde rehin aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸretmeni serbest bÄ±raktÄ±.

Filipinler ordusu Sulu GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ KomutanÄ± Albay Cirilito Sobrejana, geÃ§en hafta cuma gÃ¼nÃ¼ iÅŸinden eve motosikletle dÃ¶nerken yolda militanlar tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lan lise Ã¶ÄŸretmeni Ä°brahim Potong'un, takÄ±madalardaki aÃ§Ä±klanmayan bir bÃ¶lgede serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Jolo AdasÄ±'ndaki Latih kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan ailesinin yanÄ±na dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusun yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Mindanao Ã–zerk BÃ¶lgesi'ne baÄŸlÄ± adalarda rehin alma eylemleri gerÃ§ekleÅŸtiren Ã¶rgÃ¼t halihazÄ±rda 12 VietnamlÄ±, 7 EndonezyalÄ±, 6 Filipinli, 5 MalezyalÄ± ve bir HollandalÄ± olmak Ã¼zere 31 kiÅŸiyi rehin tutuyor.

Ã–rgÃ¼t, son bir yÄ±l iÃ§inde milyon dolarlÄ±k fidye talebine karÅŸÄ±lÄ±k bulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bir Alman ve iki Kanada vatandaÅŸÄ±nÄ± infaz etmiÅŸti.

Malezya ve Filipinler arasÄ±ndaki adalarda 1991'den beri faaliyet gÃ¶steren Ebu Seyyaf, ÅŸiddet ve rehin alma eylemleriyle biliniyor. YakÄ±n dÃ¶nemde DEAÅž'a baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Ã¶rgÃ¼t, Mindanao ve Sulu'da baÄŸÄ±msÄ±z devlet kurmak amacÄ±yla Filipinler'in gÃ¼neyinde ÅŸiddete baÅŸvuruyor.