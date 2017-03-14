GÃ¼ncelleme: 17:59, 14 Mart 2017 SalÄ±

Ebu Seyyaf'a karÅŸÄ± Ã¼Ã§ Ã¼lke birleÅŸti





Filipinler, Malezya ve Endonezya'nÄ±n birkaÃ§ ay iÃ§inde ortak deniz devriye gÃ¼cÃ¼ oluÅŸturma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AÃ§Ä±k denizlerde adam kaÃ§Ä±rma olaylarÄ±nda etkin olan Ebu Seyyaf Ã¼yeleri ile mÃ¼cadele edebilmek iÃ§in Filipinler, Malezya ve Endonezya ortak devriye birliÄŸi kurma kararÄ± aldÄ±. Filipinlerde, DEAÅž baÄŸlantÄ±lÄ± Ebu Seyyaf'a baÄŸlÄ± silahlÄ± gÃ¼Ã§lerin birkaÃ§ saldÄ±rÄ±yla denizlerde rehine alÄ±p Ã¶ldÃ¼rmesinin ardÄ±ndan bÃ¶yle bir karar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Filipinler Savunma BakanÄ± Delfin Lorenzana, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Kuala Lumpur ve Jakarta'daki mevkidaÅŸlarÄ±nÄ±n, bu Ã¼Ã§ Ã¼lkenin ticari gemilerinin bu sularda gÃ¼venli seyretmesi iÃ§in bir deniz devriye gÃ¼cÃ¼ oluÅŸturma kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Delfin Lorenzana, kurulacak deniz devriye gÃ¼cÃ¼nÃ¼n Nisan veya MayÄ±s aylarÄ±nda gÃ¶revine baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. DEAÅž'la baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu bildirilen Ebu Seyyaf silahlÄ± grubun fidye iÃ§in balÄ±kÃ§Ä± veya ticari gemilerden insan kaÃ§Ä±rÄ±p fidye karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± fidyesi verilmeyenlerin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.Â Â

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