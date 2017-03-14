17:03, 14 Mart 2017 SalÄ±

Pakistan'Ä±n akademik kadrolarÄ± TÃ¼rkiye'de yetiÅŸecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Pakistan YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Komisyonu (HEC) ile YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu (YÃ–K) arasÄ±nda PakistanlÄ± Ã¶ÄŸrencilerin Pakistan HÃ¼kÃ¼metinin burslusu olarak TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelerde doktora eÄŸitimi gÃ¶rmelerine imkan saÄŸlayan mutabakat belgesi imzalandÄ±.

YÃ–K'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, mutabakat belgesinin imzalanmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla HEC BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mukhtar Ahmed ve YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla YÃ–K'te tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.

HEC BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ahmed, ziyareti kapsamÄ±nda Ankara'da bazÄ± Ã¼niversiteleri gÃ¶rme fÄ±rsatÄ±nÄ± bulduÄŸunu, ODTÃœ TeknoparkÄ±'nÄ± ziyaret ederek, bu Ã¼niversitede okuyan PakistanlÄ± Ã¶ÄŸrencilerle bir araya geldiÄŸini anlattÄ±.

Mukhtar Ahmed ayrÄ±ca, Pakistan Ã¼niversitelerinin ihtiyaÃ§ duyduÄŸu doktoralÄ± Ã¶ÄŸretim elemanÄ±nÄ± yetiÅŸtirmek Ã¼zere TÃ¼rkiye'yi seÃ§melerinin tesadÃ¼f olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki dostane iliÅŸkiler kadar TÃ¼rk Ã¼niversitelerinin son yÄ±llarda gÃ¶sterdiÄŸi akademik performans ve baÅŸarÄ±nÄ±n bu seÃ§imde belirleyici rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

500 DOKTORA Ã–ÄžRENCÄ°SÄ° HEDEFTE

YÃ–K BaÅŸkanÄ± Yekta SaraÃ§ ise dost ve kardeÅŸ Ã¼lke Pakistan'daki Ã¼niversitelerin ihtiyaÃ§ duyduÄŸu akademik kadrolarÄ± yetiÅŸtirecek olmaktan bÃ¼yÃ¼k mutluluk duyduÄŸunu ifade etti.

AnlaÅŸmayla iki Ã¼lkenin yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim alanÄ±ndaki iliÅŸkilerinin geleceÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã§ok Ã¶nemli ve anlamlÄ± bir uygulamanÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SaraÃ§, TÃ¼rkiye'de yetiÅŸecek PakistanlÄ± akademisyenlerin iki Ã¼lke iliÅŸkilerini daha da geliÅŸtirmeye katkÄ± saÄŸlayacaklarÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Prof. Dr. SaraÃ§, TÃ¼rkiye'de doktora yapacak genÃ§lerin sadece Pakistan'da deÄŸil, bulunduklarÄ± her Ã¼lkede Pakistan'Ä±n ve TÃ¼rkiye'nin menfaatini gÃ¶zeten bir anlayÄ±ÅŸ ve tutuma sahip olacaklarÄ±ndan kuÅŸku duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

YÃ–K ile Pakistan YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Komisyonu arasÄ±nda imzalanan mutabakat belgesi, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Pakistan Ä°slam Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti arasÄ±nda yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸini Ã¶ngÃ¶ren ve geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±nda Pakistan'da YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§ ve HEC BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mukhtar Ahmed tarafÄ±ndan her iki Ã¼lke hÃ¼kÃ¼metleri adÄ±na imzalanan anlaÅŸmanÄ±n uygulama belgesi niteliÄŸi taÅŸÄ±yor.

SaraÃ§'Ä±n Nisan 2016'da Pakistan'a gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ziyaret sÄ±rasÄ±nda HEC BaÅŸkanÄ± Ahmed, Pakistan Ã¼niversitelerinde doktoralÄ± akademik personel aÃ§Ä±ÄŸÄ± bulunduÄŸunu ve bunu kapatmak iÃ§in her yÄ±l TÃ¼rkiye'ye yaklaÅŸÄ±k 500 doktora Ã¶ÄŸrencisi gÃ¶ndermek istediklerini belirtmiÅŸ ve bu konuda prensipte anlaÅŸmaya varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Mutabakat belgesi ile Pakistan hÃ¼kÃ¼meti burslusu olarak gÃ¶nderilecek Ã¶ÄŸrencilerin TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelerin doktora programlarÄ±na kabul sÃ¼reÃ§lerini, Pakistan hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan transfer edilecek Ã¶ÄŸrenim Ã¼creti, saÄŸlÄ±k sigortasÄ±, barÄ±nma bedeli ve cep harÃ§lÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin Ã¶demelerde izlenecek yÃ¶ntemi ve Ã¶ÄŸrencilerin Ã¶ÄŸrenimleri sÄ±rasÄ±nda ve bitiminde tabi tutulacaÄŸÄ± konular belirlendi.

YÃ–K ile HEC arasÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, TÃ¼rkiye'ye doktora eÄŸitimine gÃ¶nderilecek Ã¶ÄŸrencilerin dÄ±ÅŸÄ±nda, ayrÄ±ca yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim odaklÄ± yeni giriÅŸimlerin de baÅŸlatÄ±lmasÄ± konusunda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±. AyrÄ±ca, anlaÅŸmada Proje TabanlÄ± TÃ¼rkiye-Pakistan AraÅŸtÄ±rmacÄ± HareketliliÄŸi ProgramÄ±, Pakistan'Ä±n seÃ§ilmiÅŸ Ã¼niversitelerine teknopark deneyiminin paylaÅŸÄ±lmasÄ±, ortak araÅŸtÄ±rma merkezi kurulmasÄ± ve HEC personelinin YÃ–K tarafÄ±ndan yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim odaklÄ± konularda eÄŸitimine yÃ¶nelik programlar dÃ¼zenlemesi de yer aldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 17 KasÄ±m 2016'da Pakistan'a gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi resmi ziyaret sÄ±rasÄ±nda, Pakistan Ulusal Meclisi ile Senato'nun ortak oturumunda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, bugÃ¼n imzalanan mutabakat belgesine atÄ±fla, "Lisans, yÃ¼ksek lisans ve doktora alanÄ±nda verilen TÃ¼rkiye burslarÄ±yla hem PakistanlÄ± Ã¶ÄŸrencilerin tecrÃ¼belerini Ã¼lkemize taÅŸÄ±yor hem de nitelikli insan kaynaÄŸÄ± noktasÄ±nda PakistanlÄ± kardeÅŸlerimize katkÄ± saÄŸlÄ±yoruz. YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulumuz ile Pakistan YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu arasÄ±nda Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay imzalanacak ve her yÄ±l 500 PakistanlÄ± Ã¶ÄŸrencinin Ã¼lkemizde doktora yapmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren mutabakat zaptÄ±nÄ± da Ã§ok kÄ±ymetli buluyorum." deÄŸerlendirmesini yapmÄ±ÅŸtÄ±.