17:08, 14 Mart 2017 SalÄ±

Almanya'dan bir eyaletten daha seÃ§im kampanyasÄ± yasaÄŸÄ±





Almanya'nÄ±n Saarland eyaleti yabancÄ± politikacÄ±larÄ±n seÃ§im kampanyasÄ± yapmasÄ±nÄ± yasakladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye ile yaÅŸanan krizin ardÄ±ndan, Almanya'nÄ±n Saarland eyaleti yabancÄ± politikacÄ±larÄ±n seÃ§im kampanyasÄ± yapmasÄ±nÄ± yasakladÄ±. Reuters'Ä±n haberine gÃ¶re eyaletten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'nin referandum kampanyasÄ±nÄ±n, TÃ¼rk ve Alman topluluklarÄ±nÄ±n bir arada yaÅŸamasÄ±nÄ± tehlikeye soktuÄŸu belirtildi.

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