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17:18, 14 Mart 2017 SalÄ±

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Arap aÅŸiretleri, Suriye'de PYD ve DEAÅž'a karÅŸÄ± ordu kuracak
Arap aÅŸiretleri, Suriye'de PYD ve DEAÅž'a karÅŸÄ± ordu kuracak

Suriye'de PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi bÃ¶lgelerdeki 50 Arap aÅŸiretinin lideri Urfa'da toplandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de PYD/PKKÂ veÂ DEAÅžÂ tarafÄ±ndan topraklarÄ± iÅŸgal edilenÂ Arap aÅŸiretlerinin liderleri, askeri ve siyasi bir oluÅŸuma gitmek Ã¼zere Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.

Suriye'nin Rakka, Haseke ve Deyr ez-Zor bÃ¶lgelerinde yaÅŸayan 50 Arap aÅŸiretinin lideri, Harran Otel'de bir toplantÄ± dÃ¼zenledi.

"El Cezire ve FÄ±rat BÃ¶lgesi Suriyeli AÅŸiretler ve Kabileler Genel KurultayÄ±" adÄ± altÄ±nda dÃ¼zenlenen toplantÄ±nÄ±n temasÄ±, "Hep birlikte Ã§abalarÄ±mÄ±zÄ± Esed-Rus-Ä°ran ve Hizbullah ile DEAÅž ve PYD iÅŸgalini bitirmek iÃ§in birleÅŸtirelim" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klandÄ±.

OLUÅžUMUN ADI: "EL CEZÄ°RE VE FIRAT AÅžÄ°RETLERÄ° ORDUSU"

Suriyeli AÅŸiretler ve Kabileler YÃ¼ksek Meclisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mudar Hamad El-Esaad'Ä±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada da katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n amaÃ§larÄ±, Suriye'deki El Cezire ve FÄ±rat bÃ¶lgelerini terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden temizlemek iÃ§in "El Cezire ve FÄ±rat aÅŸiretleri ordusu" kurulmasÄ± ÅŸeklinde duyuruldu.

Ã–SO KOMUTANLARI Ä°DARE EDECEK

AÃ§Ä±klamada, yeni askeri yapÄ±nÄ±n, Esed rejimi ordusundan ayrÄ±lan subaylar ile Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) komutanlarÄ± tarafÄ±ndan idare edileceÄŸi bildirildi.

"PYD'NÄ°N DEAÅž'TAN BÄ°R FARKI YOK"

ToplantÄ±ya katÄ±lan aÅŸiretler adÄ±na aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Åžuaytat aÅŸireti lideri Åžeyh Rafi er-Raco Ukla, "ABD, PYD'ye destek veriyor. PYD'nin DEAÅž'tan bir farkÄ± yok. PYD, birÃ§ok aileyi evinden etti. 50'den fazla kÃ¶yde AraplarÄ± tehcire zorladÄ±." diye konuÅŸtu.

Ukla, Suriye topraklarÄ±nda din ve milliyetÃ§ilik maskeleri kullanÄ±larak terÃ¶r estirildiÄŸini belirterek, "Suriye'de yaÅŸanan terÃ¶rÃ¼n yayÄ±lmasÄ± ve yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±larÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸine gÃ¶z yuman uluslararasÄ± toplum ve koalisyon, sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmedi. DolayÄ±sÄ±yla bizler baÅŸtan beri ÅŸiddetin son bulmasÄ± iÃ§in ve terÃ¶re karÅŸÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mÃ¼cadele verdik." dedi.

"TERÃ–RDEN TEMÄ°ZLEMEDE BÄ°ZE YARDIMCI OLSUNLAR"

Suriyeli aÅŸiret ve kabileler olarak terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadelelerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerinin altÄ±nÄ± Ã§izen Ukla, "UluslararasÄ± gÃ¼Ã§lere sesleniyoruz. Suriye'nin FÄ±rat ve El Cezire bÃ¶lgesini DEAÅž'Ä±n, PYD'nin ve Esed'in terÃ¶rÃ¼nden temizlemede bize destek olsunlar." diye konuÅŸtu.

TÃœRKÄ°YE'YE TEÅžEKKÃœR

Ukla, ABD'nin de bu Ã§aÄŸrÄ±yÄ± duymasÄ±nÄ± istediklerini dile getirerek, 3 milyon sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§an TÃ¼rkiye'ye ile destekleri iÃ§in Katar ve Suudi Arabistan'a teÅŸekkÃ¼r etti.

Ukla, "UmarÄ±z uluslararasÄ± toplum Suriye halkÄ±na destek verir, katliamlar ve tehcirler bir an Ã¶nce durur. Rus ve Ä°ran iÅŸgali, PYD, DEAÅž ve Hizbullah terÃ¶rÃ¼ son bulur." ifadelerini kullandÄ±.



Ä°lgili Konular PYD PKK deaÅŸ suriye ÅžanlÄ±urfa
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