Arap aÅŸiretleri, Suriye'de PYD ve DEAÅž'a karÅŸÄ± ordu kuracak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'de PYD/PKKÂ veÂ DEAÅžÂ tarafÄ±ndan topraklarÄ± iÅŸgal edilenÂ Arap aÅŸiretlerinin liderleri, askeri ve siyasi bir oluÅŸuma gitmek Ã¼zere Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.
Suriye'nin Rakka, Haseke ve Deyr ez-Zor bÃ¶lgelerinde yaÅŸayan 50 Arap aÅŸiretinin lideri, Harran Otel'de bir toplantÄ± dÃ¼zenledi.
"El Cezire ve FÄ±rat BÃ¶lgesi Suriyeli AÅŸiretler ve Kabileler Genel KurultayÄ±" adÄ± altÄ±nda dÃ¼zenlenen toplantÄ±nÄ±n temasÄ±, "Hep birlikte Ã§abalarÄ±mÄ±zÄ± Esed-Rus-Ä°ran ve Hizbullah ile DEAÅž ve PYD iÅŸgalini bitirmek iÃ§in birleÅŸtirelim" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klandÄ±.
Suriyeli AÅŸiretler ve Kabileler YÃ¼ksek Meclisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mudar Hamad El-Esaad'Ä±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada da katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n amaÃ§larÄ±, Suriye'deki El Cezire ve FÄ±rat bÃ¶lgelerini terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden temizlemek iÃ§in "El Cezire ve FÄ±rat aÅŸiretleri ordusu" kurulmasÄ± ÅŸeklinde duyuruldu.
AÃ§Ä±klamada, yeni askeri yapÄ±nÄ±n, Esed rejimi ordusundan ayrÄ±lan subaylar ile Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) komutanlarÄ± tarafÄ±ndan idare edileceÄŸi bildirildi.
ToplantÄ±ya katÄ±lan aÅŸiretler adÄ±na aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Åžuaytat aÅŸireti lideri Åžeyh Rafi er-Raco Ukla, "ABD, PYD'ye destek veriyor. PYD'nin DEAÅž'tan bir farkÄ± yok. PYD, birÃ§ok aileyi evinden etti. 50'den fazla kÃ¶yde AraplarÄ± tehcire zorladÄ±." diye konuÅŸtu.
Ukla, Suriye topraklarÄ±nda din ve milliyetÃ§ilik maskeleri kullanÄ±larak terÃ¶r estirildiÄŸini belirterek, "Suriye'de yaÅŸanan terÃ¶rÃ¼n yayÄ±lmasÄ± ve yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±larÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸine gÃ¶z yuman uluslararasÄ± toplum ve koalisyon, sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmedi. DolayÄ±sÄ±yla bizler baÅŸtan beri ÅŸiddetin son bulmasÄ± iÃ§in ve terÃ¶re karÅŸÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mÃ¼cadele verdik." dedi.
Suriyeli aÅŸiret ve kabileler olarak terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadelelerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerinin altÄ±nÄ± Ã§izen Ukla, "UluslararasÄ± gÃ¼Ã§lere sesleniyoruz. Suriye'nin FÄ±rat ve El Cezire bÃ¶lgesini DEAÅž'Ä±n, PYD'nin ve Esed'in terÃ¶rÃ¼nden temizlemede bize destek olsunlar." diye konuÅŸtu.
Ukla, ABD'nin de bu Ã§aÄŸrÄ±yÄ± duymasÄ±nÄ± istediklerini dile getirerek, 3 milyon sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§an TÃ¼rkiye'ye ile destekleri iÃ§in Katar ve Suudi Arabistan'a teÅŸekkÃ¼r etti.
Ukla, "UmarÄ±z uluslararasÄ± toplum Suriye halkÄ±na destek verir, katliamlar ve tehcirler bir an Ã¶nce durur. Rus ve Ä°ran iÅŸgali, PYD, DEAÅž ve Hizbullah terÃ¶rÃ¼ son bulur." ifadelerini kullandÄ±.
Filipinler, Malezya ve Endonezya'nÄ±n birkaÃ§ ay iÃ§inde ortak deniz devriye gÃ¼cÃ¼ oluÅŸturma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
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Ä°ngiltere'nin Ã¶nde gelen gazetelerinden The Times, TÃ¼rk bakanlarÄ±n toplantÄ±larÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ±n ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Ã§eliÅŸtiÄŸini belirtti.
Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da Suriye konulu 3. tur toplantÄ±nÄ±n Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rerken, BeÅŸÅŸar Esed rejimi gÃ¼Ã§leri, Ã¼lkenin farklÄ± bÃ¶lgelerinde yoÄŸun ateÅŸkes ihlallerine devam ediyor.
Etiyopya'nÄ±n baÅŸkenti Koshe bÃ¶lgesinde 11 Mart gecesi meydana gelen toprak ve Ã§Ã¶p yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ±n kaymasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden 72 kiÅŸinin ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼met 3 gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan etti
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