17:34, 14 Mart 2017 SalÄ±

Suudi Arabistan'dan Gazze'ye 30 milyon dolar





Suudi Arabistan Gazze'nin yeniden imarÄ±na 30 milyon dolar hibe etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gazze'deki Filistin BayÄ±ndÄ±rlÄ±k ve Ä°skan BakanÄ± Mufid Hasayine, Suudi Arabistan'Ä±n Gazze'nin yeniden imarÄ± iÃ§in 30 milyon dolar baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Hasayine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu yardÄ±mÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m AjansÄ± (UNRWA) ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) KalkÄ±nma ProgramÄ± (UNDP) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile hÃ¼kÃ¼mete teslim edileceÄŸini belirtti. Suudi Arabistan'Ä±n ilk Ã¶deme olarak 10 milyon dolarÄ± gÃ¶nderdiÄŸini aktaran Hasayine, sÃ¶z konusu ilk Ã¶demenin Ä°srail saldÄ±rÄ±larÄ±nda tamamen yÄ±kÄ±lan 370 evin onarÄ±mÄ±na katkÄ±da bulunacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±., Ä°srail, 7 Temmuz 2014'te baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ve 51 gÃ¼n sÃ¼ren saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± 26 AÄŸustos'ta saÄŸlanan ateÅŸkesle sona erdirmiÅŸti. UNRWA ve UNDP'nin iÅŸ birliÄŸiyle hazÄ±rlanan rapora gÃ¶re, Ä°srail'in son Gazze saldÄ±rÄ±larÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 12 bin ev tamamen yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ, 160 bin ev hasar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ, bunlarÄ±n 6 bin 600'Ã¼ kullanÄ±lamaz duruma gelmiÅŸti.

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