Libya Petrol Hilali bÃ¶lgesine saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Libya'da emekli General Halife Hafter'e baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lerin Petrol Hilali bÃ¶lgesini geri almak iÃ§in saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine baÄŸlÄ± emekli General Hafter'in kontrolÃ¼ndeki gÃ¼Ã§lerden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bir sÃ¼re Ã¶nce kaybedilen Petrol Hilali bÃ¶lgesini geri almak amacÄ±yla "kara, hava ve deniz" saldÄ±rÄ±sÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Petrol tankerlerine yÃ¼kleme yapÄ±lan Ra's Lanuf LimanÄ±'nÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri saflarÄ±nda gerileme olduÄŸu iddia edildi.
BÄ°NGAZÄ°'YÄ° SAVUNMA SERÄ°YYELERÄ°'NDEN YALANLAMA
Ã–te yandan Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri'ne yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen BuÅŸra haber ajansÄ±nda, grubun ele geÃ§irdiÄŸi bÃ¶lgeleri koruduÄŸu Ã¶zellikle Ra's Lanuf LimanÄ±'nÄ±n kontrol altÄ±nda olduÄŸuna dair haberler yer aldÄ±.
Ãœlkenin doÄŸusundaki Petrol Hilali BÃ¶lgesi'nde, Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri ve General Hafter liderliÄŸindeki gÃ¼Ã§ler arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Ã¶nceki hafta Hafter gÃ¼Ã§leri bÃ¶lgeyi kaybetmiÅŸti.
Bingazi ile Sirte illeri arasÄ±ndaki pek Ã§ok kenti kapsayan Petrol Hilali BÃ¶lgesi'nde, petrol rezervlerinin yanÄ± sÄ±ra Sidra, Ra's Lanuf ve Brega petrol limanlarÄ± bulunuyor.
Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri, TM'ye baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler tarafÄ±ndan kuÅŸatÄ±lan Bingazi Devrimcileri Åžura Konseyi (2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'ye karÅŸÄ± savaÅŸan Ä°slami eÄŸimli gÃ¼Ã§ler) unsurlarÄ±nÄ± kurtarmak amacÄ±yla 2 Haziran'da kurulmuÅŸtu.
Libya'daki Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼metini (UMH) destekleyen Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, "Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri" adlÄ± silahlÄ± grubun kendilerine baÄŸlÄ± olduÄŸunu belirtmiÅŸti.
Filipinler, Malezya ve Endonezya'nÄ±n birkaÃ§ ay iÃ§inde ortak deniz devriye gÃ¼cÃ¼ oluÅŸturma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Libya'da General Hafter'e baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler Petrol Hilali bÃ¶lgesine yeniden saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±
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