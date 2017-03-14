17:45, 14 Mart 2017 SalÄ±

Libya Petrol Hilali bÃ¶lgesine saldÄ±rÄ±





Libya'da General Hafter'e baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler Petrol Hilali bÃ¶lgesine yeniden saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Libya'da emekli General Halife Hafter'e baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lerin Petrol Hilali bÃ¶lgesini geri almak iÃ§in saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine baÄŸlÄ± emekli General Hafter'in kontrolÃ¼ndeki gÃ¼Ã§lerden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bir sÃ¼re Ã¶nce kaybedilen Petrol Hilali bÃ¶lgesini geri almak amacÄ±yla "kara, hava ve deniz" saldÄ±rÄ±sÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Petrol tankerlerine yÃ¼kleme yapÄ±lan Ra's Lanuf LimanÄ±'nÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri saflarÄ±nda gerileme olduÄŸu iddia edildi. BÄ°NGAZÄ°'YÄ° SAVUNMA SERÄ°YYELERÄ°'NDEN YALANLAMA Ã–te yandan Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri'ne yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen BuÅŸra haber ajansÄ±nda, grubun ele geÃ§irdiÄŸi bÃ¶lgeleri koruduÄŸu Ã¶zellikle Ra's Lanuf LimanÄ±'nÄ±n kontrol altÄ±nda olduÄŸuna dair haberler yer aldÄ±. Ãœlkenin doÄŸusundaki Petrol Hilali BÃ¶lgesi'nde, Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri ve General Hafter liderliÄŸindeki gÃ¼Ã§ler arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Ã¶nceki hafta Hafter gÃ¼Ã§leri bÃ¶lgeyi kaybetmiÅŸti. Bingazi ile Sirte illeri arasÄ±ndaki pek Ã§ok kenti kapsayan Petrol Hilali BÃ¶lgesi'nde, petrol rezervlerinin yanÄ± sÄ±ra Sidra, Ra's Lanuf ve Brega petrol limanlarÄ± bulunuyor. Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri, TM'ye baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler tarafÄ±ndan kuÅŸatÄ±lan Bingazi Devrimcileri Åžura Konseyi (2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'ye karÅŸÄ± savaÅŸan Ä°slami eÄŸimli gÃ¼Ã§ler) unsurlarÄ±nÄ± kurtarmak amacÄ±yla 2 Haziran'da kurulmuÅŸtu. Libya'daki Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼metini (UMH) destekleyen Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, "Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri" adlÄ± silahlÄ± grubun kendilerine baÄŸlÄ± olduÄŸunu belirtmiÅŸti.

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