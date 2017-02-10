17:52, 14 Mart 2017 SalÄ±

Ukrayna'ya kimlikle seyahat dÃ¶nemi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Volodimir Groysman ile Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. Bu ziyareti Ã§ok Ã¶zel gÃ¶rdÃ¼klerini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, "SayÄ±n BaÅŸbakan ile bugÃ¼nkÃ¼ gerek baÅŸbaÅŸa gerek heyetlerarasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde baÅŸta ekonomi, ticaret, turizm olmak Ã¼zere TÃ¼rkiye-Ukrayna iliÅŸkilerindeki geliÅŸmeleri, sorunlarÄ± ve fÄ±rsatlarÄ± ele aldÄ±k. Ukrayna ile TÃ¼rkiye iliÅŸkileri, her alanda daha da ileriye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lecek potansiyele sahiptir. Bunu bugÃ¼n bir kez daha teyit ettik ve bu konuda kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, irademizi ortaya koyduk" dedi.

TÃœRKÄ°YE-UKRAYNA ARASINDA KÄ°MLÄ°KLE SEYAHAT DÃ–NEMÄ° BAÅžLADI

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ayrÄ±ca toplantÄ± sonrasÄ± TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ukrayna'ya pasaportsuz seyahati ile ilgili imzalarÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "DiyaloÄŸumuzun memnuniyet verici dÃ¼zeyde olmasÄ±, bu baÄŸlamda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ±mÄ±z geÃ§en ay ortak stratejik planlama grubu toplantÄ±sÄ± yapmasÄ± Ã¶nemli. Bu toplantÄ±da, bugÃ¼n imzalamÄ±ÅŸ olduÄŸumuz iki Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n kimlik kartÄ± ile seyahatine imkan veren, bir anlamda vize muafiyeti denebilecek anlaÅŸmayla sonuÃ§landÄ±rmÄ±ÅŸ bulunuyoruz. Ã–yle inanÄ±yorum ki imzalanan bu anlaÅŸmayla birlikte Ukrayna ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda hem turizm faaliyetleri hem ekonomik faaliyetler hem karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yatÄ±rÄ±m faaliyetleri Ã§ok daha hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde geliÅŸecek. DolayÄ±sÄ±yla hedeflediÄŸimiz 20 milyar dolarlÄ±k ticaret hacmine ulaÅŸmak iÃ§in baÅŸlangÄ±Ã§ olacaktÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

SERBEST TÄ°CARET ANLAÅžMASI

Bu yÄ±l iÃ§erisinde 3 Ã¶nemli hedefin olduÄŸunu anlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bunlardan birtanesi Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ±, ikincisi karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±n korunmasÄ±, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ de Ã§ifte vergilendirilmenin Ã¶nlenmesine yÃ¶nelik anlaÅŸmalardÄ±r" dedi.

BugÃ¼n yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde askeri alanda gerek ikili gerekse NATO Ã§erÃ§evesinde iÅŸbirliÄŸinin geliÅŸmekte olduÄŸunun bir kez daha teyit edildiÄŸini sÃ¶yleyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, turizm alanÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸinin de iyiye gittiÄŸini bildirdi. Hava ulaÅŸÄ±mÄ±nda da yeni seferlere ihtiyaÃ§ olduÄŸuna dikkati Ã§eken YÄ±ldÄ±rÄ±m, yetkililerin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak planlamasÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ukrayna dili iÃ§in TÃ¼rkiye'de bir enstitÃ¼ kurulmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki beklentinin gerÃ§ekleÅŸtirilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, YÃ–K'Ã¼n bu konuda gerekli adÄ±mlarÄ± atacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

UKRAYNA'YA TEÅžEKKÃœR

Ukrayna ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilere iÅŸaret eden BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Gerek ekonomik alanda, gerek kÃ¼ltÃ¼rel, gerek gÃ¼venlik, gerek tarÄ±m ve taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k alanÄ±nda Ukrayna ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda Ã§ok ciddi geliÅŸmeler var. Ancak, bu geliÅŸmelerin Ã§ok daha hÄ±zlanmasÄ±na ihtiyaÃ§ olduÄŸunu biliyoruz. Bu gÃ¼zel adÄ±mlara vesile olacak ziyaretiniz iÃ§in ÅŸahsÄ±nÄ±za ve heyetinize teÅŸekkÃ¼r ediyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Groysman, bir milyon Ukrayna vatandaÅŸÄ±nÄ±n her yÄ±l TÃ¼rkiye'yi ziyaret ettiÄŸini belirterek, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± seyahatlerin artacaÄŸÄ±na ve yeni uÃ§uÅŸ imkanlarÄ±nÄ±n da saÄŸlanabileceÄŸine iÅŸaret etti. EÄŸitim konusunda iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanmasÄ±nÄ±n Ã¶nemini vurgulayan Groysman, ekonomik iliÅŸkilerin artabileceÄŸini dile getirdi. Bu yÄ±l 3 Ã¶nemli belge Ã¼zerinde anlaÅŸacaklarÄ±nÄ± anlatan Groysman, "Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ±, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±n korunmasÄ± ve Ã§ifte vergilendirmenin Ã¶nlenmesi ile ilgili olacak" dedi.

OrtaklaÅŸa uÃ§ak Ã¼retimi konusunda iÅŸbirliÄŸinin gerÃ§ekleÅŸtirilebileceÄŸini sÃ¶yleyen Groysman, bunun kÃ¼resel anlamda destek gÃ¶receÄŸine iÅŸaret etti.