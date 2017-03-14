Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Groysman Meclis'te

TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman,Â TÃ¼rkiyeÂ veÂ UkraynaÂ dostluÄŸunun Ã§ok eski yÄ±llara dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "DostluÄŸumuzun daha nice seneler sÃ¼rmesini temenni ediyoruz." dedi.
Ä°smail Kahraman,Â Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Vladimir GroysmanÂ ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kahraman, Groysman'Ä± TÃ¼rkiye'de aÄŸÄ±rlamaktan ve gÃ¶rmekten duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.
TÃ¼rkiye ve Ukrayna dostluÄŸunun Ã§ok eski yÄ±llara dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kahraman, iki Ã¼lkenin diplomatik iliÅŸki kurmalarÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ä°smail Kahraman, "DostluÄŸumuzun daha nice seneler sÃ¼rmesini temenni ediyoruz." dedi.
TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman, Ukrayna heyetinde yer alan Milletvekili, eski KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi BaÅŸkanÄ± Mustafa AbdÃ¼lcemil KÄ±rÄ±moÄŸlu'na sarÄ±larak, "HoÅŸgeldin" dedi.
KÄ±rÄ±moÄŸlu'nun, kendisinin Ã§ok eski dostu olduÄŸunu belirten Kahraman, "Talebelik yÄ±llarÄ±mda, TÃ¼rkiye'deki yÃ¼ksek tahsil genÃ§liÄŸinin temsilcisi olan Milli TÃ¼rk Talebe BirliÄŸinde genel baÅŸkandÄ±m. O zamandan beri tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m bir insandÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°smail Kahraman, Ukrayna BaÅŸbakanÄ±nÄ±n iki kÄ±zÄ± ve oÄŸlu olduÄŸunu bildiÄŸini belirterek, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n gÃ¶sterdiÄŸi hedefi yakalamÄ±ÅŸ, Allah baÄŸÄ±ÅŸlasÄ±n." dedi.
Vladimir Groysman da TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n, 15 Temmuz olaylarÄ± sÄ±rasÄ±nda demokrasisini korumak iÃ§in elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ukrayna'nÄ±n har zaman dost TÃ¼rk halkÄ± ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸunu kaydetti.
Ä°ki Ã¼lkenin her alanda Ã§ok gÃ¼zel iliÅŸkileri olduÄŸunu ifade eden Groysman, "Ukrayna'nÄ±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve egemenliÄŸi konusunda gÃ¶sterdiÄŸiniz destek iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim." diye konuÅŸtu.
Groysman, iki Ã¼lkenin iliÅŸkilerinin daha da artmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.
GeÃ§en yÄ±l TÃ¼rkiye'ye gelen turist sayÄ±sÄ±nÄ±n azalmasÄ±na raÄŸmen, Ukrayna'dan gelen turist sayÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 50 oranÄ±nda arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir milyon 200 bin kiÅŸinin Ukrayna'dan TÃ¼rkiye'ye geldiÄŸini aktaran Groysman, "Bu daha baÅŸlangÄ±Ã§." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Kabulde; TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu BaÅŸkanÄ± Taha Ã–zhan, TÃ¼rkiye-Ukrayna ParlamentolararasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin Åžahin de yer aldÄ±.
Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Groysman, kabulÃ¼n ardÄ±ndan, TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n'Ä±n refaketinde, Meclis'in, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi gecesi bombalanan bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne Ã§iÃ§ek bÄ±raktÄ±. AydÄ±n, Groysman'a 15 Temmuz gecesi yaÅŸananlar hakkÄ±nda bilgi verdi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, â€œEkonomik yaptÄ±rÄ±mlar da ileride gelebilir ama biz iÅŸi daha ileriye gÃ¶tÃ¼rmeden, bu krizi derinleÅŸtirmeden krizi baÅŸlatanÄ±n, krizi Ã§Ã¶zmesini istiyoruz" dedi
Edirne Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¼rkan, belediyeyi ziyaret eden DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na, kurucu meclis Ã¼yeleri olan 6'sÄ± MÃ¼slÃ¼man, 6'sÄ± farklÄ± din ve milletlerden 12 kiÅŸinin tasvir edildiÄŸi tabloyu gÃ¶sterdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi'nin telefonla yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede terÃ¶rle mÃ¼cadele konusu ele alÄ±ndÄ±
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, Hollanda'da yaÅŸanan diplomatik skandalÄ± yarÄ±n BM Genel Kurulu'nda dÃ¼nyaya duyuracak
TBMM Genel Kurulu, 21 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼nden itibaren referanduma kadar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ara verecek
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde bir Ã¼st rÃ¼tbeye terfi etmeye hak kazanan 4 bin 198 emniyet mensubu iÃ§in sÄ±nav dÃ¶nemi yarÄ±n baÅŸlÄ±yor
TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman, Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Groysman'Ä± kabul etti
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye ile Ukrayna arasÄ±nda kimlik kartÄ± ile seyahat edilebileceÄŸine iÅŸaret ederek, "BugÃ¼n imzalamÄ±ÅŸ olduÄŸumuz iki Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n kimlik kartÄ± ile seyahatine imkan veren, bir anlamda vize muafiyeti denebilecek anlaÅŸmayla sonuÃ§landÄ±rmÄ±ÅŸ bulunuyoruz" dedi.
Pakistan HEC ile YÃ–K arasÄ±nda PakistanlÄ± Ã¶ÄŸrencilerin Pakistan HÃ¼kÃ¼metinin burslusu olarak TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelerde doktora eÄŸitimi gÃ¶rmelerine imkan saÄŸlayan mutabakat belgesi imzalandÄ±
Ä°nÅŸaat, tekstil, endÃ¼stri, gÄ±da, bilgi teknolojileri ve ulaÅŸÄ±m sektÃ¶rlerinden temsilcilerin katÄ±lÄ±mÄ±yla iÅŸ forumu dÃ¼zenlendi
Yunanistan'Ä±n ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Georgiadis, "EÄŸer TÃ¼rkiye ile Avrupa arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸma devam ederse bir gÃ¼n gelecek ve Ankara gÃ¶Ã§men anlaÅŸmasÄ±nÄ± bozacak. O zaman Yunan adalarÄ±na 200 bin gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n gelme tehlikesi var. Bu boyutta bir akÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸirse Yunan ekonomisi yerle bir olur" dedi
THY'de 7 pilot dahil 26 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n FETÃ– baÄŸlantÄ±sÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle iÅŸlerine son verildi.
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na erken emeklilik mÃ¼jdesi verdi
Trabzon'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda Suriye uyruklu 16 kiÅŸi yakalandÄ±
Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ± Aboutaleb, Bakan Kaya'nÄ±n aracÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± ve sonrasÄ±nda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi olayÄ±nda Hollanda Ã–zel Timi'ne ateÅŸ izni verildiÄŸini sÃ¶yledi