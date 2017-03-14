18:47, 14 Mart 2017 SalÄ±

Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Groysman Meclis'te

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman,Â TÃ¼rkiyeÂ veÂ UkraynaÂ dostluÄŸunun Ã§ok eski yÄ±llara dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "DostluÄŸumuzun daha nice seneler sÃ¼rmesini temenni ediyoruz." dedi.

Ä°smail Kahraman,Â Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Vladimir GroysmanÂ ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kahraman, Groysman'Ä± TÃ¼rkiye'de aÄŸÄ±rlamaktan ve gÃ¶rmekten duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.

TÃ¼rkiye ve Ukrayna dostluÄŸunun Ã§ok eski yÄ±llara dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kahraman, iki Ã¼lkenin diplomatik iliÅŸki kurmalarÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ä°smail Kahraman, "DostluÄŸumuzun daha nice seneler sÃ¼rmesini temenni ediyoruz." dedi.

KAHRAMAN, KIRIMOÄžLU'NA SARILARAK "HOÅžGELDÄ°N" DEDÄ°

TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman, Ukrayna heyetinde yer alan Milletvekili, eski KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi BaÅŸkanÄ± Mustafa AbdÃ¼lcemil KÄ±rÄ±moÄŸlu'na sarÄ±larak, "HoÅŸgeldin" dedi.

KÄ±rÄ±moÄŸlu'nun, kendisinin Ã§ok eski dostu olduÄŸunu belirten Kahraman, "Talebelik yÄ±llarÄ±mda, TÃ¼rkiye'deki yÃ¼ksek tahsil genÃ§liÄŸinin temsilcisi olan Milli TÃ¼rk Talebe BirliÄŸinde genel baÅŸkandÄ±m. O zamandan beri tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m bir insandÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°smail Kahraman, Ukrayna BaÅŸbakanÄ±nÄ±n iki kÄ±zÄ± ve oÄŸlu olduÄŸunu bildiÄŸini belirterek, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n gÃ¶sterdiÄŸi hedefi yakalamÄ±ÅŸ, Allah baÄŸÄ±ÅŸlasÄ±n." dedi.

Vladimir Groysman da TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n, 15 Temmuz olaylarÄ± sÄ±rasÄ±nda demokrasisini korumak iÃ§in elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ukrayna'nÄ±n har zaman dost TÃ¼rk halkÄ± ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸunu kaydetti.

Ä°ki Ã¼lkenin her alanda Ã§ok gÃ¼zel iliÅŸkileri olduÄŸunu ifade eden Groysman, "Ukrayna'nÄ±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve egemenliÄŸi konusunda gÃ¶sterdiÄŸiniz destek iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim." diye konuÅŸtu.

Groysman, iki Ã¼lkenin iliÅŸkilerinin daha da artmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

GeÃ§en yÄ±l TÃ¼rkiye'ye gelen turist sayÄ±sÄ±nÄ±n azalmasÄ±na raÄŸmen, Ukrayna'dan gelen turist sayÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 50 oranÄ±nda arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir milyon 200 bin kiÅŸinin Ukrayna'dan TÃ¼rkiye'ye geldiÄŸini aktaran Groysman, "Bu daha baÅŸlangÄ±Ã§." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Kabulde; TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu BaÅŸkanÄ± Taha Ã–zhan, TÃ¼rkiye-Ukrayna ParlamentolararasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin Åžahin de yer aldÄ±.

Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Groysman, kabulÃ¼n ardÄ±ndan, TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n'Ä±n refaketinde, Meclis'in, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi gecesi bombalanan bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne Ã§iÃ§ek bÄ±raktÄ±. AydÄ±n, Groysman'a 15 Temmuz gecesi yaÅŸananlar hakkÄ±nda bilgi verdi.