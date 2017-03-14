Suriye konulu Astana 3 toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

Kazakistan'Ä±n baÅŸkentiÂ Astana'da dÃ¼zenlenenÂ Suriye konulu 3. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde TÃ¼rkiye, Rusya, Ä°ran ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) heyetleri ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±. Taraflar, ateÅŸkesin gÃ¼Ã§lendirilmesini deÄŸerlendirdi.
Esed rejiminin ateÅŸkes ihlallerinin sÃ¼rmesi nedeniyle askeri muhalefetin katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± Astana 3 toplantÄ±sÄ±, TSÄ° 09:00 sularÄ±nda JW Marriot Oteli'nde ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerle baÅŸladÄ±.
Ä°lk gÃ¶rÃ¼ÅŸme, Esed rejiminin BM Daimi Temsilcisi BeÅŸÅŸar Caferi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki heyet ile Rus heyet arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti. Caferi, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Suriye Ã–zel Temsilcisi AleksandÄ±r Lavrentiev baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki heyet ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan basÄ±na aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
Rejim gÃ¼Ã§lerininÂ ateÅŸkes ihlallerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ inkar eden Caferi, muhalefetin "toplantÄ±ya katÄ±lmamak iÃ§in bahane Ã¼rettiÄŸini" iddia etti.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Sedat Ã–nal baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki TÃ¼rk heyeti de TSÄ° 12.00 civarÄ±nda BM yetkilileriyle bir araya geldi.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Milos Strugar'Ä±n temsil ettiÄŸi BM heyetinin ardÄ±ndan, TÃ¼rk heyeti, Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± HÃ¼seyin Ensari baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yetkililerle ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Bu sÄ±rada Ä°ran, Rus ve BM heyetleri arasÄ±nda ikili toplantÄ±lar dÃ¼zenlendi.
TÃ¼rk heyeti daha sonra TSÄ° 14.00 sularÄ±nda Rus heyet ile 1,5 saat sÃ¼ren bir toplantÄ± yaptÄ±ktan sonra, Ä°ranlÄ± yetkililerin katÄ±lÄ±mÄ±yla Ã¼Ã§lÃ¼ bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â
TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde saÄŸlanan ateÅŸkes 30 AralÄ±k 2016'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸti. Esed rejimi gÃ¼Ã§lerinin ateÅŸkesi ihlal etmesi Ã¼zerine, Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da 23-24 Ocak'ta TÃ¼rkiye ve Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde bir toplantÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti.
AteÅŸkesin gÃ¼Ã§lendirilmesi gÃ¼ndemiyle toplanan TÃ¼rkiye, Rusya, Ä°ran, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), muhalefet ve rejim heyetleri, ateÅŸkesi izlemek iÃ§in Ã¼Ã§lÃ¼ mekanizma kurulmasÄ± konusunda anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
6 Åžubat'ta yalnÄ±zca garantÃ¶r Ã¼lkelerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da izleme mekanizmasÄ±na iliÅŸkin teknik detaylar ele alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
15-16 Åžubat'taki ikinci toplantÄ±da, tÃ¼m taraflar, yeniden bir araya gelmiÅŸti.
Askeri muhalefet, Rusya garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki rejim gÃ¼Ã§lerinin yoÄŸun ateÅŸkes ihlallerinin sÃ¼rmesi Ã¼zerine ise Astana 3 toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmama kararÄ± aldÄ±.
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BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonunun raporunda, "Esed rejimine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Åžam'Ä±n Barada Vadisi iÃ§indeki Ayn el-Fica pÄ±narÄ±nÄ± kasten bombalayarak savaÅŸ suÃ§u iÅŸledi" denildi
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Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da TÃ¼rkiye, Rusya, Ä°ran ve BM heyetleri Suriye'de ateÅŸkesin gÃ¼Ã§lendirilmesini ele aldÄ±
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Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da Suriye konulu 3. tur toplantÄ±nÄ±n Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rerken, BeÅŸÅŸar Esed rejimi gÃ¼Ã§leri, Ã¼lkenin farklÄ± bÃ¶lgelerinde yoÄŸun ateÅŸkes ihlallerine devam ediyor.
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