Fillon yolsuzluktan yargÄ±lanacak

Fransa'da merkez saÄŸÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±Â FranÃ§ois FillonÂ hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
FransÄ±z basÄ±nÄ±nÄ±n Fillon'un avukatÄ± Antonin Levy'ye dayandÄ±rarak verdiÄŸi habere gÃ¶re, Ulusal Mali SuÃ§lar SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Fillon'un hakkÄ±nda "kamu fonlarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ye kullanÄ±lmasÄ±" suÃ§lamasÄ±yla dava aÃ§tÄ±.
EÅŸi ve iki Ã§ocuÄŸunu hiÃ§ Ã§alÄ±ÅŸmadan "danÄ±ÅŸman" sÄ±fatÄ±yla devletten maaÅŸ aldÄ±rmakla suÃ§lanan FranÃ§ois Fillon'a soruÅŸturma aÃ§an savcÄ±lÄ±k, Fillon'u 15 Mart'ta ifade vermeye Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
Fillon, hakkÄ±nda ortaya atÄ±lan yolsuzluk ve usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ±nÄ± reddederek adaylÄ±ktan vazgeÃ§meyeceÄŸini belirtmiÅŸti.
Fillon'un adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± geri Ã§ekmemesi karÅŸÄ±sÄ±nda birÃ§ok milletvekili desteÄŸini geri Ã§ekmiÅŸ, sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Thierry Solere gÃ¶revinden istifa etmiÅŸti.
Anketlerde, nisan ve mayÄ±s aylarÄ±nda yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin en gÃ¼Ã§lÃ¼ adayÄ± olarak gÃ¶sterilen 62 yaÅŸÄ±ndaki eski BaÅŸbakan Fillonâ€™un, sÃ¶z konusu soruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan popÃ¼laritesi dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, yarÄ±ÅŸÄ± kazanma ÅŸansÄ± azalmÄ±ÅŸtÄ±.
BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonunun raporunda, "Esed rejimine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Åžam'Ä±n Barada Vadisi iÃ§indeki Ayn el-Fica pÄ±narÄ±nÄ± kasten bombalayarak savaÅŸ suÃ§u iÅŸledi" denildi
Meksika'da bulunan bir toplu mezardan, yÄ±llar Ã¶nce uyuÅŸturucu baronlarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kiÅŸilere ait olduÄŸu sanÄ±lan 250 kafatasÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, "Bu ay bitmeden Avam KamarasÄ±na geri gelerek 50. maddeyi resmen iÅŸlettiÄŸim ve BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lma sÃ¼recini baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mla ilgili bildirimde bulunacaÄŸÄ±m" dedi
Somaliâ€™de sÃ¼ren kuraklÄ±k nedeniyle, CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacuâ€™nun Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine yaÄŸmur duasÄ± yapÄ±ldÄ±
Fransa'da Ulusal Mali SuÃ§lar SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, merkez saÄŸÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Fillon'a dava aÃ§tÄ±
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