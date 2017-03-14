19:13, 14 Mart 2017 SalÄ±

Fillon yolsuzluktan yargÄ±lanacak





Fransa'da Ulusal Mali SuÃ§lar SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, merkez saÄŸÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Fillon'a dava aÃ§tÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa'da merkez saÄŸÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±Â FranÃ§ois FillonÂ hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. FransÄ±z basÄ±nÄ±nÄ±n Fillon'un avukatÄ± Antonin Levy'ye dayandÄ±rarak verdiÄŸi habere gÃ¶re, Ulusal Mali SuÃ§lar SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Fillon'un hakkÄ±nda "kamu fonlarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ye kullanÄ±lmasÄ±" suÃ§lamasÄ±yla dava aÃ§tÄ±. EÅŸi ve iki Ã§ocuÄŸunu hiÃ§ Ã§alÄ±ÅŸmadan "danÄ±ÅŸman" sÄ±fatÄ±yla devletten maaÅŸ aldÄ±rmakla suÃ§lanan FranÃ§ois Fillon'a soruÅŸturma aÃ§an savcÄ±lÄ±k, Fillon'u 15 Mart'ta ifade vermeye Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Fillon, hakkÄ±nda ortaya atÄ±lan yolsuzluk ve usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ±nÄ± reddederek adaylÄ±ktan vazgeÃ§meyeceÄŸini belirtmiÅŸti.



Fillon'un adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± geri Ã§ekmemesi karÅŸÄ±sÄ±nda birÃ§ok milletvekili desteÄŸini geri Ã§ekmiÅŸ, sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Thierry Solere gÃ¶revinden istifa etmiÅŸti.



Anketlerde, nisan ve mayÄ±s aylarÄ±nda yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin en gÃ¼Ã§lÃ¼ adayÄ± olarak gÃ¶sterilen 62 yaÅŸÄ±ndaki eski BaÅŸbakan Fillonâ€™un, sÃ¶z konusu soruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan popÃ¼laritesi dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, yarÄ±ÅŸÄ± kazanma ÅŸansÄ± azalmÄ±ÅŸtÄ±.

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