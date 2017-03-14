GÃ¼ncelleme: 19:18, 14 Mart 2017 SalÄ±

4 bin 198 emniyet mensubunun sÄ±nav heyecanÄ±

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeÂ terfiÂ etmeye hak kazanan 4 bin 198 emniyet mensubu, yarÄ±nÂ yazÄ±lÄ± sÄ±nava girecek.

Komiser yardÄ±mcÄ±sÄ±ndan 3. sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ne kadar olan rÃ¼tbelerdeki 4 bin 198 emniyet mensubunun, bir Ã¼st rÃ¼tbeye terfi edebilmek iÃ§in 5 aÅŸamadan oluÅŸan sÄ±nav maratonu yarÄ±n baÅŸlÄ±yor.

81 ildeki sÄ±nav merkezlerinde yarÄ±n saat 10.00'da ve 14.00'te baÅŸlayacak sÄ±navlarda emniyet mensuplarÄ±na, "Polis Meslek MevzuatÄ±", "Ceza Muhakemesi ve Ceza Hukuku", "Anayasa Hukuku", "Ä°dare Hukuku ve Ä°dari YargÄ±", "AtatÃ¼rk Ä°lkeleri ve Ä°nkÄ±lap Tarihi", "Ä°nsan HaklarÄ±" ile "Genel KÃ¼ltÃ¼r" derslerinden Ã§oktan seÃ§meli test ÅŸeklinde 40 soru yÃ¶neltilecek.

Emniyet mensuplarÄ±, yazÄ±lÄ± sÄ±navlarÄ±n ardÄ±ndan sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navlara alÄ±nacak.

YazÄ±lÄ± ve sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navlarda aldÄ±klarÄ± puanlarÄ±n ortalamasÄ± 100 Ã¼zerinden 50 olan adaylar, akÄ±llÄ± sÄ±nÄ±flarda interaktif olarak yÃ¶neticilikle ilgili hizmet iÃ§i eÄŸitim alacak.

EÄŸitimin ardÄ±ndan bir kez daha yapÄ±lacak yazÄ±lÄ± sÄ±navda da baÅŸarÄ±lÄ± olan emniyet mensuplarÄ± arasÄ±ndan bir Ã¼st rÃ¼tbeye terfi ettirilecek olanlar, uygun kadro sayÄ±sÄ±na gÃ¶re YÃ¼ksek DeÄŸerlendirme ve Merkez DeÄŸerlendirme kurullarÄ±nÄ±n kararÄ±yla belirlenecek.