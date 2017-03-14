4 bin 198 emniyet mensubunun sÄ±nav heyecanÄ±

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeÂ terfiÂ etmeye hak kazanan 4 bin 198 emniyet mensubu, yarÄ±nÂ yazÄ±lÄ± sÄ±nava girecek.
Komiser yardÄ±mcÄ±sÄ±ndan 3. sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ne kadar olan rÃ¼tbelerdeki 4 bin 198 emniyet mensubunun, bir Ã¼st rÃ¼tbeye terfi edebilmek iÃ§in 5 aÅŸamadan oluÅŸan sÄ±nav maratonu yarÄ±n baÅŸlÄ±yor.
81 ildeki sÄ±nav merkezlerinde yarÄ±n saat 10.00'da ve 14.00'te baÅŸlayacak sÄ±navlarda emniyet mensuplarÄ±na, "Polis Meslek MevzuatÄ±", "Ceza Muhakemesi ve Ceza Hukuku", "Anayasa Hukuku", "Ä°dare Hukuku ve Ä°dari YargÄ±", "AtatÃ¼rk Ä°lkeleri ve Ä°nkÄ±lap Tarihi", "Ä°nsan HaklarÄ±" ile "Genel KÃ¼ltÃ¼r" derslerinden Ã§oktan seÃ§meli test ÅŸeklinde 40 soru yÃ¶neltilecek.
Emniyet mensuplarÄ±, yazÄ±lÄ± sÄ±navlarÄ±n ardÄ±ndan sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navlara alÄ±nacak.
YazÄ±lÄ± ve sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navlarda aldÄ±klarÄ± puanlarÄ±n ortalamasÄ± 100 Ã¼zerinden 50 olan adaylar, akÄ±llÄ± sÄ±nÄ±flarda interaktif olarak yÃ¶neticilikle ilgili hizmet iÃ§i eÄŸitim alacak.
EÄŸitimin ardÄ±ndan bir kez daha yapÄ±lacak yazÄ±lÄ± sÄ±navda da baÅŸarÄ±lÄ± olan emniyet mensuplarÄ± arasÄ±ndan bir Ã¼st rÃ¼tbeye terfi ettirilecek olanlar, uygun kadro sayÄ±sÄ±na gÃ¶re YÃ¼ksek DeÄŸerlendirme ve Merkez DeÄŸerlendirme kurullarÄ±nÄ±n kararÄ±yla belirlenecek.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, â€œEkonomik yaptÄ±rÄ±mlar da ileride gelebilir ama biz iÅŸi daha ileriye gÃ¶tÃ¼rmeden, bu krizi derinleÅŸtirmeden krizi baÅŸlatanÄ±n, krizi Ã§Ã¶zmesini istiyoruz" dedi
Edirne Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¼rkan, belediyeyi ziyaret eden DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na, kurucu meclis Ã¼yeleri olan 6'sÄ± MÃ¼slÃ¼man, 6'sÄ± farklÄ± din ve milletlerden 12 kiÅŸinin tasvir edildiÄŸi tabloyu gÃ¶sterdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi'nin telefonla yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede terÃ¶rle mÃ¼cadele konusu ele alÄ±ndÄ±
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, Hollanda'da yaÅŸanan diplomatik skandalÄ± yarÄ±n BM Genel Kurulu'nda dÃ¼nyaya duyuracak
TBMM Genel Kurulu, 21 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼nden itibaren referanduma kadar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ara verecek
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde bir Ã¼st rÃ¼tbeye terfi etmeye hak kazanan 4 bin 198 emniyet mensubu iÃ§in sÄ±nav dÃ¶nemi yarÄ±n baÅŸlÄ±yor
TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman, Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Groysman'Ä± kabul etti
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye ile Ukrayna arasÄ±nda kimlik kartÄ± ile seyahat edilebileceÄŸine iÅŸaret ederek, "BugÃ¼n imzalamÄ±ÅŸ olduÄŸumuz iki Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n kimlik kartÄ± ile seyahatine imkan veren, bir anlamda vize muafiyeti denebilecek anlaÅŸmayla sonuÃ§landÄ±rmÄ±ÅŸ bulunuyoruz" dedi.
Pakistan HEC ile YÃ–K arasÄ±nda PakistanlÄ± Ã¶ÄŸrencilerin Pakistan HÃ¼kÃ¼metinin burslusu olarak TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelerde doktora eÄŸitimi gÃ¶rmelerine imkan saÄŸlayan mutabakat belgesi imzalandÄ±
Ä°nÅŸaat, tekstil, endÃ¼stri, gÄ±da, bilgi teknolojileri ve ulaÅŸÄ±m sektÃ¶rlerinden temsilcilerin katÄ±lÄ±mÄ±yla iÅŸ forumu dÃ¼zenlendi
Yunanistan'Ä±n ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Georgiadis, "EÄŸer TÃ¼rkiye ile Avrupa arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸma devam ederse bir gÃ¼n gelecek ve Ankara gÃ¶Ã§men anlaÅŸmasÄ±nÄ± bozacak. O zaman Yunan adalarÄ±na 200 bin gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n gelme tehlikesi var. Bu boyutta bir akÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸirse Yunan ekonomisi yerle bir olur" dedi
THY'de 7 pilot dahil 26 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n FETÃ– baÄŸlantÄ±sÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle iÅŸlerine son verildi.
Benzinin litre fiyatÄ±nda bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 9 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na erken emeklilik mÃ¼jdesi verdi
Trabzon'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda Suriye uyruklu 16 kiÅŸi yakalandÄ±
Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ± Aboutaleb, Bakan Kaya'nÄ±n aracÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± ve sonrasÄ±nda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi olayÄ±nda Hollanda Ã–zel Timi'ne ateÅŸ izni verildiÄŸini sÃ¶yledi