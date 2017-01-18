Meclis 21 Mart'ta tatile giriyor

TBMM Genel Kurulu, 21 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼nden itibarenÂ referanduma kadar Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±naÂ araÂ verecek.
TBMM BaÅŸkanvekili Akif HamzaÃ§ebi, DanÄ±ÅŸma Kurulu kararÄ± bulunduÄŸunu, bu kararda, yer yer uygulamada rastlanÄ±lan, belli gÃ¼nlerde Genel Kurulun toplanmamasÄ±nÄ±n Ã¶nerildiÄŸini belirtti.
HamzaÃ§ebi, gruplar arasÄ± uzlaÅŸma bulunmasÄ±, Meclisin diÄŸer faaliyetlerine imkan tanÄ±nmasÄ±, usul ekonomisi nedeniyle bu Ã¶nerinin iÅŸleme alÄ±nmasÄ±nÄ±n uygun bulunduÄŸunu aktararak, DanÄ±ÅŸma Kurulu Ã¶nerisini okuttu.
Kabul edilen DanÄ±ÅŸma Kurulu Ã¶nerisiyle TBMM Genel Kurulu, 21 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼nden itibarenÂ 15 gÃ¼nÂ sÃ¼reyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ara verecek.
Genel Kurul 5 Nisan, 6 Nisan, 11 Nisan, 12 Nisan ve 13 Nisan'da da toplanmayacak.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, â€œEkonomik yaptÄ±rÄ±mlar da ileride gelebilir ama biz iÅŸi daha ileriye gÃ¶tÃ¼rmeden, bu krizi derinleÅŸtirmeden krizi baÅŸlatanÄ±n, krizi Ã§Ã¶zmesini istiyoruz" dedi
Edirne Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¼rkan, belediyeyi ziyaret eden DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na, kurucu meclis Ã¼yeleri olan 6'sÄ± MÃ¼slÃ¼man, 6'sÄ± farklÄ± din ve milletlerden 12 kiÅŸinin tasvir edildiÄŸi tabloyu gÃ¶sterdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi'nin telefonla yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede terÃ¶rle mÃ¼cadele konusu ele alÄ±ndÄ±
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, Hollanda'da yaÅŸanan diplomatik skandalÄ± yarÄ±n BM Genel Kurulu'nda dÃ¼nyaya duyuracak
TBMM Genel Kurulu, 21 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼nden itibaren referanduma kadar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ara verecek
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde bir Ã¼st rÃ¼tbeye terfi etmeye hak kazanan 4 bin 198 emniyet mensubu iÃ§in sÄ±nav dÃ¶nemi yarÄ±n baÅŸlÄ±yor
TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman, Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Groysman'Ä± kabul etti
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye ile Ukrayna arasÄ±nda kimlik kartÄ± ile seyahat edilebileceÄŸine iÅŸaret ederek, "BugÃ¼n imzalamÄ±ÅŸ olduÄŸumuz iki Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n kimlik kartÄ± ile seyahatine imkan veren, bir anlamda vize muafiyeti denebilecek anlaÅŸmayla sonuÃ§landÄ±rmÄ±ÅŸ bulunuyoruz" dedi.
Pakistan HEC ile YÃ–K arasÄ±nda PakistanlÄ± Ã¶ÄŸrencilerin Pakistan HÃ¼kÃ¼metinin burslusu olarak TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelerde doktora eÄŸitimi gÃ¶rmelerine imkan saÄŸlayan mutabakat belgesi imzalandÄ±
Ä°nÅŸaat, tekstil, endÃ¼stri, gÄ±da, bilgi teknolojileri ve ulaÅŸÄ±m sektÃ¶rlerinden temsilcilerin katÄ±lÄ±mÄ±yla iÅŸ forumu dÃ¼zenlendi
Yunanistan'Ä±n ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Georgiadis, "EÄŸer TÃ¼rkiye ile Avrupa arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸma devam ederse bir gÃ¼n gelecek ve Ankara gÃ¶Ã§men anlaÅŸmasÄ±nÄ± bozacak. O zaman Yunan adalarÄ±na 200 bin gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n gelme tehlikesi var. Bu boyutta bir akÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸirse Yunan ekonomisi yerle bir olur" dedi
THY'de 7 pilot dahil 26 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n FETÃ– baÄŸlantÄ±sÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle iÅŸlerine son verildi.
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Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ± Aboutaleb, Bakan Kaya'nÄ±n aracÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± ve sonrasÄ±nda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi olayÄ±nda Hollanda Ã–zel Timi'ne ateÅŸ izni verildiÄŸini sÃ¶yledi