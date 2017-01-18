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21:19, 14 Mart 2017 SalÄ±
Politika
19:19, 14 Mart 2017 SalÄ±

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Meclis 21 Mart'ta tatile giriyor
Meclis 21 Mart'ta tatile giriyor

TBMM Genel Kurulu, 21 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼nden itibaren referanduma kadar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ara verecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu, 21 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼nden itibarenÂ referanduma kadar Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±naÂ araÂ verecek.

TBMM BaÅŸkanvekili Akif HamzaÃ§ebi, DanÄ±ÅŸma Kurulu kararÄ± bulunduÄŸunu, bu kararda, yer yer uygulamada rastlanÄ±lan, belli gÃ¼nlerde Genel Kurulun toplanmamasÄ±nÄ±n Ã¶nerildiÄŸini belirtti.

HamzaÃ§ebi, gruplar arasÄ± uzlaÅŸma bulunmasÄ±, Meclisin diÄŸer faaliyetlerine imkan tanÄ±nmasÄ±, usul ekonomisi nedeniyle bu Ã¶nerinin iÅŸleme alÄ±nmasÄ±nÄ±n uygun bulunduÄŸunu aktararak, DanÄ±ÅŸma Kurulu Ã¶nerisini okuttu.

Kabul edilen DanÄ±ÅŸma Kurulu Ã¶nerisiyle TBMM Genel Kurulu, 21 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼nden itibarenÂ 15 gÃ¼nÂ sÃ¼reyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ara verecek.

Genel Kurul 5 Nisan, 6 Nisan, 11 Nisan, 12 Nisan ve 13 Nisan'da da toplanmayacak.



Ä°lgili Konular referandum meclis TBMM
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