Bakan Kaya, Hollanda'daki skandalÄ± BM'de anlatacak

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya,Â Hollanda'da yaÅŸananÂ diplomatik skandalÄ± yarÄ±nÂ BM Genel Kurulu'nda yapacaÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±ndaÂ uluslararasÄ± kamuoyuna anlatacak.
Bakan Kaya, BM KadÄ±nÄ±n StatÃ¼sÃ¼ Komisyonu 61. oturumu toplantÄ±larÄ±na katÄ±lmak iÃ§in bulunduÄŸuÂ New York'ta Hollanda'da maruz kaldÄ±ÄŸÄ± skandal tavrÄ± ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerle muhataplarÄ±na aktarÄ±yor.
Kaya yarÄ±n BM Genel Kurulu'nda KadÄ±nÄ±n StatÃ¼sÃ¼ Komisyonunun 61. oturumu bakanlar toplantÄ±sÄ±nda katÄ±lÄ±mcÄ±lara hitap edecek.
Bir kadÄ±n bakan olarak Hollanda'da maruz kaldÄ±ÄŸÄ± diplomatik skandalÄ± anlatacak Kaya'nÄ±n yaÅŸanan insan haklarÄ± ihlallerini ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler de dahil tÃ¼m diplomatik platformlarda dile getireceÄŸi kaydedildi.
Hollanda'nÄ±nÂ RotterdamÂ kentinde, TÃ¼rkiye'nin Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸuna geÃ§mesine mÃ¼saade edilmeyen Bakan Kaya'nÄ±n Ã¶nce korumalarÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Kaya'yÄ± aracÄ±ndan Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸan polis, vinÃ§li Ã§ekici getirip aracÄ± zorla Ã§ekme giriÅŸiminde bulunmuÅŸtu.
BaÅŸka bir araÃ§la polis eskortuyla Almanya'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Kaya, bu Ã¼lkeden de TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, â€œEkonomik yaptÄ±rÄ±mlar da ileride gelebilir ama biz iÅŸi daha ileriye gÃ¶tÃ¼rmeden, bu krizi derinleÅŸtirmeden krizi baÅŸlatanÄ±n, krizi Ã§Ã¶zmesini istiyoruz" dedi
Edirne Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¼rkan, belediyeyi ziyaret eden DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na, kurucu meclis Ã¼yeleri olan 6'sÄ± MÃ¼slÃ¼man, 6'sÄ± farklÄ± din ve milletlerden 12 kiÅŸinin tasvir edildiÄŸi tabloyu gÃ¶sterdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi'nin telefonla yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede terÃ¶rle mÃ¼cadele konusu ele alÄ±ndÄ±
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, Hollanda'da yaÅŸanan diplomatik skandalÄ± yarÄ±n BM Genel Kurulu'nda dÃ¼nyaya duyuracak
TBMM Genel Kurulu, 21 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼nden itibaren referanduma kadar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ara verecek
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde bir Ã¼st rÃ¼tbeye terfi etmeye hak kazanan 4 bin 198 emniyet mensubu iÃ§in sÄ±nav dÃ¶nemi yarÄ±n baÅŸlÄ±yor
TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman, Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Groysman'Ä± kabul etti
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye ile Ukrayna arasÄ±nda kimlik kartÄ± ile seyahat edilebileceÄŸine iÅŸaret ederek, "BugÃ¼n imzalamÄ±ÅŸ olduÄŸumuz iki Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n kimlik kartÄ± ile seyahatine imkan veren, bir anlamda vize muafiyeti denebilecek anlaÅŸmayla sonuÃ§landÄ±rmÄ±ÅŸ bulunuyoruz" dedi.
Pakistan HEC ile YÃ–K arasÄ±nda PakistanlÄ± Ã¶ÄŸrencilerin Pakistan HÃ¼kÃ¼metinin burslusu olarak TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelerde doktora eÄŸitimi gÃ¶rmelerine imkan saÄŸlayan mutabakat belgesi imzalandÄ±
Ä°nÅŸaat, tekstil, endÃ¼stri, gÄ±da, bilgi teknolojileri ve ulaÅŸÄ±m sektÃ¶rlerinden temsilcilerin katÄ±lÄ±mÄ±yla iÅŸ forumu dÃ¼zenlendi
Yunanistan'Ä±n ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Georgiadis, "EÄŸer TÃ¼rkiye ile Avrupa arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸma devam ederse bir gÃ¼n gelecek ve Ankara gÃ¶Ã§men anlaÅŸmasÄ±nÄ± bozacak. O zaman Yunan adalarÄ±na 200 bin gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n gelme tehlikesi var. Bu boyutta bir akÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸirse Yunan ekonomisi yerle bir olur" dedi
THY'de 7 pilot dahil 26 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n FETÃ– baÄŸlantÄ±sÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle iÅŸlerine son verildi.
Benzinin litre fiyatÄ±nda bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 9 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na erken emeklilik mÃ¼jdesi verdi
Trabzon'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda Suriye uyruklu 16 kiÅŸi yakalandÄ±
Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ± Aboutaleb, Bakan Kaya'nÄ±n aracÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± ve sonrasÄ±nda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi olayÄ±nda Hollanda Ã–zel Timi'ne ateÅŸ izni verildiÄŸini sÃ¶yledi