19:25, 14 Mart 2017 SalÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°badi ile terÃ¶rle mÃ¼cadeleyi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye'nin DEAÅž'la MÃ¼cadele UluslararasÄ± Koalisyon iÃ§indeki gÃ¼Ã§lÃ¼ iÅŸ birliÄŸi ve katkÄ±larÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini belirtti, baÅŸta PKK/PYD olmak Ã¼zere terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda tutum ve beklentilerini muhatabÄ±na ifade etti.

BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n IraklÄ± mevkidaÅŸÄ± ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde,Â gÃ¼venlikten ekonomiye, ikili iliÅŸkilerin gÃ¼ndeminde yer alan konular ve bÃ¶lgesel meseleler ele alÄ±ndÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Ä°badi, baÅŸta terÃ¶rle mÃ¼cadele olmak Ã¼zere ikili iÅŸ birliÄŸinin ilerletilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki ortak iradelerini bir kez daha teyit etti,Â BaÅŸika kampÄ± konusunda devam eden diyalog sÃ¼recine deÄŸindi.

TÃ¼rkiye'nin DEAÅž'la MÃ¼cadele UluslararasÄ± Koalisyonu iÃ§erisindeki gÃ¼Ã§lÃ¼ iÅŸ birliÄŸi ve katkÄ±larÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, baÅŸta PKK/PYD olmak Ã¼zere terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda TÃ¼rkiye'nin tutum ve beklentilerini muhatabÄ±na ifade etti.

Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi de iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin daha da geliÅŸtirilmesine verdikleri Ã¶nemin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

GÃ¼venlik ve terÃ¶rle mÃ¼cadele alanÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸine iÅŸaret eden Ä°badi, TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± Irak topraklarÄ±nda herhangi bir tehdide izin verilmeyeceÄŸini belirtti.

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