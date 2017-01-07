BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°badi ile terÃ¶rle mÃ¼cadeleyi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye'nin DEAÅž'la MÃ¼cadele UluslararasÄ± Koalisyon iÃ§indeki gÃ¼Ã§lÃ¼ iÅŸ birliÄŸi ve katkÄ±larÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini belirtti, baÅŸta PKK/PYD olmak Ã¼zere terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda tutum ve beklentilerini muhatabÄ±na ifade etti.
BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n IraklÄ± mevkidaÅŸÄ± ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde,Â gÃ¼venlikten ekonomiye, ikili iliÅŸkilerin gÃ¼ndeminde yer alan konular ve bÃ¶lgesel meseleler ele alÄ±ndÄ±.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Ä°badi, baÅŸta terÃ¶rle mÃ¼cadele olmak Ã¼zere ikili iÅŸ birliÄŸinin ilerletilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki ortak iradelerini bir kez daha teyit etti,Â BaÅŸika kampÄ± konusunda devam eden diyalog sÃ¼recine deÄŸindi.
TÃ¼rkiye'nin DEAÅž'la MÃ¼cadele UluslararasÄ± Koalisyonu iÃ§erisindeki gÃ¼Ã§lÃ¼ iÅŸ birliÄŸi ve katkÄ±larÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, baÅŸta PKK/PYD olmak Ã¼zere terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda TÃ¼rkiye'nin tutum ve beklentilerini muhatabÄ±na ifade etti.
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi de iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin daha da geliÅŸtirilmesine verdikleri Ã¶nemin altÄ±nÄ± Ã§izdi.
GÃ¼venlik ve terÃ¶rle mÃ¼cadele alanÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸine iÅŸaret eden Ä°badi, TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± Irak topraklarÄ±nda herhangi bir tehdide izin verilmeyeceÄŸini belirtti.
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BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, â€œEkonomik yaptÄ±rÄ±mlar da ileride gelebilir ama biz iÅŸi daha ileriye gÃ¶tÃ¼rmeden, bu krizi derinleÅŸtirmeden krizi baÅŸlatanÄ±n, krizi Ã§Ã¶zmesini istiyoruz" dedi
Edirne Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¼rkan, belediyeyi ziyaret eden DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na, kurucu meclis Ã¼yeleri olan 6'sÄ± MÃ¼slÃ¼man, 6'sÄ± farklÄ± din ve milletlerden 12 kiÅŸinin tasvir edildiÄŸi tabloyu gÃ¶sterdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi'nin telefonla yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede terÃ¶rle mÃ¼cadele konusu ele alÄ±ndÄ±
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, Hollanda'da yaÅŸanan diplomatik skandalÄ± yarÄ±n BM Genel Kurulu'nda dÃ¼nyaya duyuracak
TBMM Genel Kurulu, 21 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼nden itibaren referanduma kadar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ara verecek
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde bir Ã¼st rÃ¼tbeye terfi etmeye hak kazanan 4 bin 198 emniyet mensubu iÃ§in sÄ±nav dÃ¶nemi yarÄ±n baÅŸlÄ±yor
TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman, Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Groysman'Ä± kabul etti
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye ile Ukrayna arasÄ±nda kimlik kartÄ± ile seyahat edilebileceÄŸine iÅŸaret ederek, "BugÃ¼n imzalamÄ±ÅŸ olduÄŸumuz iki Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n kimlik kartÄ± ile seyahatine imkan veren, bir anlamda vize muafiyeti denebilecek anlaÅŸmayla sonuÃ§landÄ±rmÄ±ÅŸ bulunuyoruz" dedi.
Pakistan HEC ile YÃ–K arasÄ±nda PakistanlÄ± Ã¶ÄŸrencilerin Pakistan HÃ¼kÃ¼metinin burslusu olarak TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelerde doktora eÄŸitimi gÃ¶rmelerine imkan saÄŸlayan mutabakat belgesi imzalandÄ±
Ä°nÅŸaat, tekstil, endÃ¼stri, gÄ±da, bilgi teknolojileri ve ulaÅŸÄ±m sektÃ¶rlerinden temsilcilerin katÄ±lÄ±mÄ±yla iÅŸ forumu dÃ¼zenlendi
Yunanistan'Ä±n ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Georgiadis, "EÄŸer TÃ¼rkiye ile Avrupa arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸma devam ederse bir gÃ¼n gelecek ve Ankara gÃ¶Ã§men anlaÅŸmasÄ±nÄ± bozacak. O zaman Yunan adalarÄ±na 200 bin gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n gelme tehlikesi var. Bu boyutta bir akÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸirse Yunan ekonomisi yerle bir olur" dedi
THY'de 7 pilot dahil 26 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n FETÃ– baÄŸlantÄ±sÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle iÅŸlerine son verildi.
Benzinin litre fiyatÄ±nda bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 9 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na erken emeklilik mÃ¼jdesi verdi
Trabzon'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda Suriye uyruklu 16 kiÅŸi yakalandÄ±
Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ± Aboutaleb, Bakan Kaya'nÄ±n aracÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± ve sonrasÄ±nda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi olayÄ±nda Hollanda Ã–zel Timi'ne ateÅŸ izni verildiÄŸini sÃ¶yledi